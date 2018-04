Von Tobias Hanraths

Berlin. Stundenlanges Stehen, dicht gedrängte Menschenmassen und kein Torjubel ohne Bierdusche: Public Viewing kann großen Spaß machen, hat aber auch seine Nachteile. Viele Fußballfans holen sich die Stadion-Atmosphäre daher lieber ins Wohnzimmer. Tipps für eine rundum gelungene Sofa-WM:

Der richtige Sender: Alle 64 Partien werden live und in HD bei ARD und ZDF übertragen. Für die parallel stattfindenden Partien am letzten Gruppenspieltag weichen die Sender auf ihre Digitalprogramme "ZDF Info" und "Eins Festival" aus. Weil es sich um öffentlich-rechtliche Sender handelt, gibt es hochauflösende Bilder per Satellit und Kabel ohne Zusatzkosten zu sehen. Je nach Übertragungsweg kann es aber passieren, dass das Bild bei einigen Zuschauern ein paar Sekunden früher ankommt. Jubelnde Nachbarn können so die Spannung verderben - dagegen hilft leider nur, die Fenster zu schließen.

Der richtige Fernseher: Wer sich vor dem Turnier noch ein neues TV-Gerät zulegt, sollte nach Angaben der Zeitschrift «Chip» unter anderem auf die Bildwiederholrate und die Reaktionszeit achten: Letztere muss für störungsfreie schnelle Bilder bei unter 5 Millisekunden liegen, bei der Wiederholrate sind 100 Hertz das Minimum. Um Spiele in großer Runde zu verfolgen, braucht der Fernseher außerdem einen großen Blickwinkel von mindestens 170 Grad. Auf spezielle Fußballmodi, mit denen viele Hersteller werben, können Fans nach Angaben der Stiftung Warentest aber getrost verzichten. Bessere Bildqualität gibt es damit nicht.

Ganz große Bilder: Für die Fußballparty mit Familie oder Freunden sind Beamer sehr beliebt. Richtig schöne Bilder gibt es nach einem Test von Stiftung Warentest aber erst mit etwas teureren Geräten ab 700 Euro. Wichtig ist außerdem, dass Beamer und Sitzabstand zusammenpassen. Bei einem Full-HD-Modell beträgt die optimale Distanz zwischen Leinwand und Zuschauer das 1,7-fache der Bildbreite - bei einem 1,50 Meter breiten Bild sind das 2,55 Meter. Für HD-Ready- oder SD-Übertragungen braucht es deutlich mehr Distanz.

Streams für Notebook, Tablet und Smartphone: Natürlich lassen sich die Partien auch übers Internet verfolgen. ARD und ZDF übertragen die Spiele auch live ins Netz. Wie immer gilt dabei: Für störungsfreie HD-Bilder braucht es einen schnellen Internetanschluss. Wer mag, kann die Spiele mit den Apps von ARD und ZDF, Zattoo oder Magine sogar auf Smartphone und Tablet ansehen. Empfehlenswert ist das aber nur im WLAN. Über UMTS oder LTE klappt die Übertragung zwar auch, allerdings sprengt schon eine Halbzeit vermutlich die meisten in den Tarifen vereinbarten Datenvolumina für ungedrosseltes Surfen, warnen die Experten des Telekommunikationsportals "Teltarif.de".

Der gute Ton: Da kann das Bild noch so schön sein - der Ton lässt bei modernen Flachbildfernsehern oft zu wünschen übrig. Und die eingebauten Lautsprecher von Beamern tönen meist sogar noch schlechter, gibt die Stiftung Warentest zu bedenken. Am einfachsten lässt sich der Ton verbessern, wenn man TV und Beamer an die Stereoanlage anschließt. Auch PC- oder Dockinglautsprecher können eine gute Alternative sein, berichtet die Zeitschrift "Audio Video Foto Bild". Wer solche Geräte nicht zur Verfügung hat, kann sich zum Beispiel eine Soundbar zulegen: Gute Geräte gibt es ab 150 Euro, die etwas größeren Sounddecks (Soundbases) kosten um die 300 Euro.

Spiele später anschauen: Bei Anstoßzeiten nach 22 Uhr will sich so mancher Arbeitnehmer die Spiele vielleicht erst am nächsten Tag anschauen, vor allem wenn Verlängerung und Elfmeterschießen drohen. Am einfachsten geht das, wenn Fernseher oder Peripheriegeräte wie der AV-Receiver Übertragungen per USB-Recording auf Stick oder Festplatte aufzeichnen können. Damit lässt sich die Übertragung auch kurz anhalten, wenn der Pizza-Bote vor der Tür steht. Und wer nur die Highlights sehen will, kann nach Abpfiff in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender kurze Zusammenfassungen anschauen.

Mitspielen statt zugucken: Das offizielle Videospiel zum Turnier kommt von Electronic Arts und trägt den etwas sperrigen Titel "FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014". Es ist nur für Xbox 360 und Playstation 3 erschienen und kostet noch rund 50 Euro. Mit den Ende 2013 erschienenen Titeln "Pro Evolution Soccer 2014" von Konami und "Fifa 14" von Electronic Arts, die es schon für 20 bis 30 Euro gibt, lässt sich das Turnier aber ebenfalls problemlos simulieren. Spieler müssen nur auf ein paar Extras wie Original-Stadien und -Trikots verzichten.