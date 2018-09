Von Kathrin Frank

Heidelberg. Im US-Bundesstaat Colorado gibt es Cannabis seit 1. Januar völlig legal zu kaufen. Der Ansturm darauf ist beachtlich. Welche Folgen der Konsum haben kann, erklärt Dr. Christian Vollmert (39), Oberarzt der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.

Immerhin 35 Prozent der 18- bis 25-Jährigen in Deutschland haben Erfahrung mit Cannabis. Heißt das, dass über ein Drittel der jungen Leute in Gefahr ist?

Wie gefährlich Cannabis ist, hängt stark von der Konsum-Menge und der Frequenz des Konsums ab. Allgemein kann man sagen, dass etwa vier bis sieben Prozent der Gesamtzahl der Konsumenten eine Abhängigkeit entwickeln.

Wer nur ein oder zwei Mal kifft, ist also auf der sicheren Seite?

Die Gefahr wird zwar größer, je mehr und je häufiger jemand Cannabis konsumiert. Aber auch beim ersten Mal kann schon eine Folgewirkung auftreten, eine manchmal lebenslang bestehende Psychose. Der Patient kann dann zum Beispiel den Unterschied zwischen Realität und Symptomen der Psychose nicht mehr erkennen und muss Medikamente, sogenannte Neuroleptika, nehmen.

Wie kann sich Cannabis-Konsum noch auswirken?

Die Gefahren bei Cannabis sind weniger konkrete körperliche Schäden wie eine Leberzirrhose oder ein schrumpfendes Gehirn beim Alkohol. Sondern die Folgen spielen sich eher auf der psychischen Ebene ab. Es kommt natürlich zu den bekannten Rausch-Zuständen, Hochgefühlen und Euphorie. Diese Momente sind oft positiv besetzt, aber es kann sich auch daraus eine Angststörung oder eine Psychose entwickeln. Es kann auch zu kognitiven Störungen kommen, eine Beeinträchtigung der Denkleistung. Eine weitere Gefahr ist auch das antimotivationale Syndrom, bei dem der Patient sich nur noch seinen Rauschzuständen hingibt und jeglicher innerer Antrieb fehlt. Das kann gerade in der heutigen Zeit, wo im Berufsleben viel gefordert wird, sehr schädlich sein.

Macht es einen Unterschied, ob man als 14-Jähriger oder als 18-Jähriger zum ersten Mal kifft?

Nach allem, was wir aus verschiedenen Studien wissen, macht es sogar einen ziemlich großen Unterschied. Je früher jemand mit Cannabis in Berührung kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Unter 15-jährige Konsumenten sind besonders gefährdet. Während der Pubertät laufen bestimmte Reifungsprozesse im Gehirn ab, eine Art Prägung. In dieser Phase ist die Gefahr besonders groß, eine Folgeerkrankung durch Cannabis davonzutragen. Im Vergleich zu Erwachsenen haben jugendliche Konsumenten auch ein 2,5-fach erhöhtes Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln.

Wie kann sich eine Abhängigkeit äußern?

Es sind weniger körperliche Entzugssymptome wie Zittern oder körperliche Schmerzen. Aber die Konsumenten haben unter Umständen ein Entzugssyndrom, haben weniger Appetit oder leiden unter Schlaflosigkeit. Der Drang nach immer weiterem Konsum und ein Kontrollverlust sind weitere Aspekte einer Abhängigkeit.

Auch Alkohol macht süchtig und krank, ist aber nicht verboten. Was ist der Unterschied?

Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Der Unterschied ist nicht vollständig zu verstehen. Manche Leute meinen, der Knackpunkt sei, dass die kulturelle Entwicklung beim Konsum der beiden Stoffe eine andere sei. Beim Alkohol sagt man, der Mensch habe während der Entwicklungsgeschichte gelernt, damit maßvoll umzugehen. Für die illegalen Drogen gilt das in den Augen Vieler nicht. Aber vollständig logisch zu verstehen ist diese Unterscheidung eigentlich nicht.