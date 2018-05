Chili oder auch Cayennepfeffer fördern durch das in ihnen enthaltene Capsaicin die Durchblutung. Äußerlich angewendet, kann der Stoff Muskelverspannungen lindern. Foto: Thinkstock

Von Constanze Werry

Kräuter und Gewürze bringen Abwechslung in die Küche. Aber nicht nur das. Viele von ihnen können auch unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden positiv beeinflussen. Ein bekannter Klassiker ist etwa der Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. Nicht nur bei Babys und Kleinkindern vermag er schmerzhafte Blähungen zu lindern. Zum Abschluss von "Fit in den Frühling" widmen wir uns noch einmal allen Aspekten der Serie - Körper, Wellness und Kosmetik - und stellen einige Kräuter und Gewürze vor, die Körper und Seele so richtig guttun.

Körper

> Arnika: Besonders interessant sind die Blüten. Bei äußerer Anwendung als Salbe oder Tinktur kann Arnika bei Verstauchungen, Prellungen und Schwellungen helfen. Korbblütler-Allergiker sollten allerdings lieber darauf verzichten.

> Bärlauch: Momentan ist das Kraut mit dem charakteristisch knoblauchartigen Aroma vielerorts frisch erhältlich. Star-Koch und Gewürze-Kenner Alfons Schuhbeck zufolge wirkt das darin enthaltene Lauchöl unter anderem blutdrucksenkend. Voraussetzung sei allerdings, dass man den Bärlauch während der Saison regelmäßig zu sich nimmt.

> Chili: Die scharfen Schoten - egal ob zermahlen oder nicht - regen Durchblutung und Stoffwechsel an. Außerdem trägt Chili dazu bei, fettreiche Speisen bekömmlicher zu machen. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass das in Chili enthaltene Capsaicin dazu beitragen kann, dass wir uns schneller satt fühlen.

> Curry: Was wir als Curry kennen, ist eine Gewürzmischung. In fast allen Pulvern sind Bockshornkleesamen und Kurkuma (Gelbwurz) enthalten. In ihrer Kombination wirken diese beiden Komponenten magen- und darmfreundlich. Außerdem sollen sie einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben.

> Nelken: Sie sind vor allem bei entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut bewährt. Nelkenöl wirkt entzündungshemmend und und hilft beispielsweise auch bei entzündlichen Insektenstichen.

> Knoblauch: Er stärkt Herz und Kreislauf und hat außerdem Blut verdünnende Eigenschaften. Darüber hinaus kann er dabei helfen, die Blutfett- und Blutzuckerwerte zu senken.



> Petersilie: Sie ist reich an Vitamin C - bereits zehn Gramm decken den Tagesbedarf - und steckt voll wertvoller Mineralstoffe wie Eisen, Fluorid, Mangan, Kalzium und Magnesium. Außerdem enthält Petersilie Vitamin A, das unter anderem Knochen und Nerven stärkt.

> Pfefferminze: Sie hat eine kühlende Wirkung und regt gleichzeitig den Kreislauf an. An den Schläfen einmassiert, lindert sie Kopfschmerzen. Außerdem hat sie eine beruhigende Wirkung auf gereizte Mägen.

Wellness



> Melisse: Das markant duftende Kraut zeichnet sich durch eine beruhigende Wirkung aus. Als Zusatz für ein Entspannungsbad ist es daher bestens geeignet. Aus Melisse lässt sich wunderbar ein lang haltbares Badeöl herstellen. Dazu getrocknete Melisse in reichlich Olivenöl einlegen. Damit das Badeöl nicht als Film auf dem Wasser schwimmt, sondern sich gut mit dem Wasser verbindet, einfach kurz vor dem Bad die gewünschte Menge Badeöl mit Sahne verrühren. Für eine gefüllte Badewanne werden etwa 10 Milliliter Badeöl und 20 Milliliter Sahne benötigt. Wichtig: Herz-Kreislauf-Patienten sollten vor einem Kräuterbad ihren Arzt darauf ansprechen.



> Vanille: Vor allem im Rahmen der Aromatherapie findet die Schote Verwendung. Dem Duft wird eine entspannende Wirkung nachgesagt. Außerdem soll sich das Aroma positiv bei Niedergeschlagenheit und Schlafstörungen auswirken.

Kosmetik

> Kamille: Daraus lässt sich eine herrlich beruhigende Handcreme herstellen. Dazu etwa drei Esslöffel Kamillenblüten in 100 Milliliter Olivenöl einlegen und gut zwei Wochen ziehen lassen. Dann das Öl mit zwei Esslöffeln Weizenkleie vermischen. Die Creme etwa für eine Viertelstunde ruhen lassen. Danach kann diese - genau wie eine gewöhnliche Handcreme - benutzt werden.

> Lavendel: Er duftet nicht nur herrlich und hält Kleidermotten fern - Lavendel pflegt auch die Haut. Deshalb eignet er sich auch so gut für eine Gesichtsmaske. Dazu zwei Esslöffel Quark mit zwei Teelöffeln Olivenöl und einem Teelöffel Honig verrühren. Dorthinein kommt der fein gehackte Lavendel - getrocknet oder frisch. Die Maske etwa eine Viertelstunde ziehen lassen. Dann kann sie aufs Gesicht aufgetragen werden. Nach einer halben Stunde Einwirkzeit einfach mit Wasser abspülen. Die Haut fühlt sich herrlich weich an.



> Salbei: Wer unter einem schnell fettenden Haaransatz leidet, sollte mal eine Spülung mit Salbei ausprobieren. Dazu 500 Milliliter lauwarmes Wasser mit zwei Esslöffeln Apfelessig und zwei Tropfen Salbeiöl mischen. Das frisch gewaschene Haar damit spülen - und ganz wichtig: Nicht ausspülen!