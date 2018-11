Von Cornelia Wolter

Bonn (dpa) - Es gibt kaum etwas Schöneres als an einem sonnigen Nachmittag auf der Terrasse ein Stück Erdbeertorte zu genießen. Wären da nur nicht diese Plagegeister: Surrende Mücken und Wespen, die auch etwas von der süßen Torte abbekommen wollen. Hier einige Tipps, wie man die Insekten möglichst schonend fernhalten kann:

- Stechmücken: Nicht geplagt wird man von Stechmücken, wenn diese erst gar nicht in Massen in der Nähe des Hauses kommen. Es darf also hier keine Ablageplätze für die Eier geben. Dazu gehören die Regentonne, die am besten abgedeckt wird, oder Regenrinnen und Abflüsse, in denen sich Wasser sammelt, erläutert Marius Tünte vom Tierschutzbund in Bonn. «Wer einen Gartenteich hat, kann dort räuberische Fische einsetzen, denn sie ernähren sich von Mückenlarven», sagt Susanne Smolka vom Pestizid Aktions-Netzwerk.

«UV-Lampen, an denen die Mücken verbrutzeln, sind im Außenbereich verboten, weil damit auch viele andere Insekten angelockt und getötet werden», erklärt die Biologin. Auf Elektroverdampfer im Innenraum, die mit Bioziden arbeiten, sollten Verbraucher verzichten. «Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen vermieden werden, die Insektengifte oder Abwehrmittel in die Atemluft gelangen lassen, da dies mit Gesundheitsrisiken verbunden sein kann», so Smolka. «Die Stiche sind meist harmlos.»

Es gibt ein paar biologische Tricks: Mücken mögen den Geruch von Tomatenblättern nicht, erläutert Tomas Brückmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Eine Vase damit im Raum oder die Pflanzen vor dem Fenster helfen. Die Katzenminze und der Walnussbaum haben die gleiche Wirkung. Die Alternative ist, sich mit ätherischen Ölen einzureiben oder ihren Duft im Raum zu verteilen. Gut seien etwa Zitronella-Öl sowie Essenzen aus Lavendel und Katzenminze.

Die einfachste Maßnahme ist, die blutsaugenden Plagegeister mit feinmaschigen Fliegengittern an Fenstern und Moskitonetze über dem Bett auf Distanz zu halten. Gut ist es auch, im Garten den natürlichen Feinden der Mücken optimale Bedingungen zu bieten, also anderen Insekten und Vögeln.

- Wespen und Hornissen: Von den vielen Wespenarten, die es bei uns gibt, gehen nur zwei an menschliche Nahrungsmittel: die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe. Anderen Arten, zu denen auch die Hornisse zählt, würden dagegen nicht von Essen angelockt, sagt Tünte.

Den Essensdieben sollte man natürlich die Futterquelle entziehen: Vorbeugend werden Speisen und Getränke im Freien abgedeckt und Essensreste möglichst sofort abgeräumt. «Statt direkt aus Dosen oder Flaschen zu trinken, besser Strohhalme benutzen», rät der Tierschützer. Weitere Maßnahmen sind: Fallobst täglich aufsammeln und Mülleimer geschlossen halten.

Fliegengaze an Fenstern und Türen verhindert Tünte zufolge, dass die Tiere in die Wohnung gelangen. Hat sich doch eine Wespe ins Innere verirrt, kann man zwei Fenster öffnen, dann wird das Tier durch die Zugluft nach draußen geleitet.

Einschlupflöcher zu Rollladenkästen oder Zwischendecken werden abgedichtet. «Dagegen sollte man Öffnungen an unproblematischen Stellen wie ungenutzte Dachböden offen lassen, um Nistmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen», erläutert Tünte.

Und der Mensch müsse vorsichtig mit Wespen und Hornissen umgehen, dann werde er nicht gestochen: «Wenn man sich auf Terrasse oder Balkon durch eine Wespe belästigt fühlt, sollte man ruhigbleiben», rät der Tierexperte. Auf keinen Fall um sich schlagen. Oder sie vom Arm wegpusten: Denn das im Atem enthaltende Kohlendioxid gilt laut Naturschutzbund (Nabu) im Wespennest als Alarmsignal.

Die Nester dürfen nicht ohne Weiteres entfernt werden. «Viele Wespenarten stehen unter Naturschutz», erklärt die Biologin Smolka. Ein Laie erkenne nicht, um welche Art es sich handelt und verstößt mit der Zerstörung der Nester gegen Arten- und Naturschutzgesetze. Deshalb sollte ein Experte gerufen werden.

Bei akuter Gefährdung von Menschen im Bereich öffentlicher Flächen und Bauten kann laut Tünte die Feuerwehr zu Hilfe gerufen werden. Ansonsten müssen Hausbesitzer einen gewerblichen Schädlingsbekämpfer rufen. Georg Eckel vom Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung sagt sogar: «Nur in Ausnahmefällen in der Nähe von Kindern, Alten, Allergikern oder in gefährdeten Bereichen sollte ein Wespenstaat getötet werden.»

Auch hier gilt: «Wenn man einige Regeln beachtet, kann man auchgut mit einem Wespennest in seiner Nähe leben», sagt Smolka. Die Tiere sollten eine Schutzzone von zwei bis sechs Metern um ihr Nest erhalten.

- Bienen und Hummeln: Bienen und Hummeln dürfen nicht bekämpft werden, sie sind durch die Bundesartenschutzverordnung und das Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Außerdem sei keine Art so aggressiv, dass sie Menschen grundlos attackieren, ergänzt Tünte. Auch bei diesen Tieren sei daher wichitg, hektische Bewegungen zu vermeiden. «Bei der Gartenarbeit sowie beim Obst- und Blumenpflücken können langärmelige Kleidung, geschlossene Schuhe und Handschuhe Schutz bieten.»