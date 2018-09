Schwäbisch Gmünd (dpa) - Angebrochene Eispackungen lassen Verbraucher besser nicht lange im Gefrierschrank stehen. Sie essen die Süßspeise lieber rasch auf. Denn manche krankmachenden Keime bleiben auch in Gefrorenem am Leben. Und sie können sich vermehren, sobald die Kühlkette unterbrochen wurde - etwa wenn das Eis beim Anrichten antaut. Darauf macht der Infodienst der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL) in Schwäbisch Gmünd aufmerksam. Eine geöffnete Packung sollte daher auch immer so schnell wie möglich zurück in die Tiefkühltruhe.

Beim Anrichten ist es wichtig, auf die Hygiene zu achten. Sonst können Keime etwa über verschmutzte Arbeitsflächen oder Eisportionierer ins Eis gelangen. Angebrochenes Eis sollte aber auch deshalb so schnell wie möglich verzehrt werden, weil es mit der Zeit Luft und Feuchtigkeit verliert und zäh werden kann.