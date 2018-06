Von Katharina Eppert

Wenn Frau zehnmal am Lenkrad dreht, um ihren BMW-Mini in eine Parklücke zu rollen, und sich drumherum eine Schar junger wie alter Männer bildet, dann ist man angekommen - im Dolce Vita Italiens. Geradezu süß ist es da, wie die Herrschaften nicht nur schadenfroh das Einparkszenario beäugen, sondern tatsächlich hilfreiche Tipps parat haben, wild gestikulieren und "va bene" und "mamma mia" rufen. Genau das ist Alassio - ein pittoresker Badeort in Ligurien, der um Pfingsten nicht von Touristen überlaufen und daher so schön authentisch ist. Hier kann man abschalten, die Natur mit allen Sinnen spüren und das besagte Dolce Vita tanken. Kein Parfum, keine abgedroschene Floskel, sondern das locker-leichte italienische Lebensgefühl, das man in dem 10.000- Einwohner-Örtchen spürt - egal, ob im Supermarkt, auf der Straße oder am Strand. Zwischen Sanremo und dem 95 Kilometer entfernten Genua liegt das Kleinod mit seinem naturbelassenen, drei Kilometer langen und manchmal nur zehn Meter breiten Sandstrand.

Hintergrund ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus über Karlsruhe, Basel, Luzern, Lugano, Mailand in rund 9 Stunden (reine Fahrzeit). Wer durch den Gotthard-Tunnel fahren möchte, muss gerade in der Ferienzeit mit Staus und langen Wartezeiten rechnen. Eine Alternative ist die A 13 San Bernardino-Route. Eine Vignette für die Schweiz kostet rund 25 Euro (ein Jahr gültig). Mautgebühren in [+] Lesen Sie mehr ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus über Karlsruhe, Basel, Luzern, Lugano, Mailand in rund 9 Stunden (reine Fahrzeit). Wer durch den Gotthard-Tunnel fahren möchte, muss gerade in der Ferienzeit mit Staus und langen Wartezeiten rechnen. Eine Alternative ist die A 13 San Bernardino-Route. Eine Vignette für die Schweiz kostet rund 25 Euro (ein Jahr gültig). Mautgebühren in Italien für die einfach Strecke circa 30 Euro. Alternative Anreise mit dem Flugzeug nach Nizza (Direktflug) oder Genua (Flug über München), von dort weiter mit dem Zug nach Alassio. ■ Unterkunft: In einer ruhigen Seitenstraße und nur zwei Minuten vom Strand entfernt liegt das familiengeführte Zwei-Sterne-Hotel Albergo Fiorenza & Banksia Meublè. Ein Doppelzimmer (nach Verfügbarkeit mit riesiger Dachterrasse) mit Frühstück gibt’s ab circa 80 Euro pro Nacht. Entzückend sind die duftenden Glyzinien im mediterranen Garten des Hotels mitsamt Hollywoodschaukeln. Familiäre und typisch italienische Atmosphäre, freundliches und hilfsbereites Personal. Zum Bahnhof von Alassio sind es 5 Gehminuten, http://www.hotelbanksia.it/ ■ Weitere Infos http://alassio.se/de/

Der lebensfrohe italienische Charme setzt sich in den schmalen Altstadt-Gassen fort: Rund 20 junge Italiener demonstrieren ihren Bizeps an der Stange: Sie machen Klimmzüge zum Rhythmus italienischer Musik. Jetzt sammeln sich die weiblichen Zuschauer um das sportliche Rudel, während Mann sich nebenan die kalte Kugel gibt: ein Gelato Stracciatella, danach noch ein warmes Focacchia - traditionell mit Olivenöl zubereitet. Überhaupt findet sich in Alassio an jeder Ecke eine Gelateria - selbst am Strand spielen die Kinder mit bunten Plastik-Eisförmchen statt mit Kuchenformen. Eis in allen Variationen gehört eben auch zum süßen Leben. Das wissen auch die vielen Möwen, die hier ihre Kreise ziehen, Reste von Eiswaffeln aufschnabeln oder sich einen Ast ablachen, wenn der verdutzte Tourist wieder mal glaubt, wimmernde Kleinkinder zu hören.

Da Ende Mai fast nur Italiener - und natürlich Möwen - in Alassio anzutreffen sind, werden ein paar

Vokabeln aus dem Reisewörterbuch zusammengesucht, in der Hoffnung, das Ganze könnte sich irgendwie Italienisch anhören. Die Landsleute lächeln - und wechseln verständnisvoll ins Deutsche. Ja, tatsächlich können an der Riviera Liguriens viele Bewohner Deutsch, besser sogar als Englisch. Dies kommt nicht von ungefähr.

Der Überlieferung nach wurde Alassio im 6. Jahrhundert von Mailändern gegründet, die vor dem Ansturm des Germanischen Volksstamms der Langobarden nach Ligurien auswichen. Auch der Ortsname hat einer Legende nach mit den Germanen zu tun: Er leitet sich ab von Adelasia, einer Tochter des sächsischen Kaisers Otto I. Sie sei mit ihrem Geliebten vor dem Zorn des Vaters hierher geflohen, bis der Kaiser ihr schließlich verzieh.

Romantisch - nicht im epochalen Sinn - ist auch das Mäuerchen von Alassio. Das dynamisch Kunstvolle an diesem Stadtmonument ist aber nicht das Bronze-Paar, was aufsitzt, sondern die vielen bemalten Fliesen an der Mauer. Die erste wurde 1951 vom Schriftsteller Ernest Hemingway angebracht. Weitere bemalte Fliesen wurden beispielsweise von dem Quartetto Cetra oder dem Jazzgitarristen Cosimo Di Ceglie gestiftet. Über 500 Kächelchen mit Signaturen berühmter Persönlichkeiten zieren mittlerweile Muretto di Alassio (das Mäuerchen von Alassio). Tendenz: steigend.