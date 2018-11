Von Christian Altmeier

Ein bisschen fühle ich mich wie John Wayne. Vor uns liegt die Sonora-Wüste mit baumhohen Kakteen, einzelnen Sträuchern und rötlich schimmernden Bergen am Horizont. Ein Panorama wie man es aus zahlreichen Western kennt, die zum Teil auch hier im südlichen Arizona gedreht wurden. Mein Pferd "Mexiko", über dessen dunkelbraune Mähne ich nun hinwegschaue, zeigt mit leisem Schnauben an, dass der Ritt losgehen kann.

Hintergrund Informationen ■ Allgemeine Auskünfte erteilt Experience Scottsdale, Galleria Corporate Centre, 4343 N. Scottsdale Road, Suite 170, Scottsdale, AZ 85251 USA, www.ExperienceScottsdale.com ■ Anreise: Condor fliegt montags und freitags ab [+] Lesen Sie mehr Informationen ■ Allgemeine Auskünfte erteilt Experience Scottsdale, Galleria Corporate Centre, 4343 N. Scottsdale Road, Suite 170, Scottsdale, AZ 85251 USA, www.ExperienceScottsdale.com ■ Anreise: Condor fliegt montags und freitags ab Frankfurt direkt nach Phoenix, ab 450 Euro ■ Übernachten: Das Hyatt Regency Resort in Scottsdale bietet 10 verschiedene Swimmingpools und ist gut für Familien geeignet. Doppelzimmer ab etwa 150 Euro, www.scottsdale.hyatt.com Die Zimmer des Andaz Resort sind auf kleine Bungalows in einem weitläufigen Gelände verteilt DZ mit geräumigem Bad ab etwa 120 Euro. www.scottsdale.andaz.com Das Hotel Adeline ist ein kürzlich von Grund auf renoviertes Hotel aus den Siebzigerjahren, das U-förmig um einen Pool angelegt ist. DZ ab etwa 80 Euro, www.hoteladeline.com Das Mountain Shadows ist das jüngste Hotel in Scottsdale, das auf dem Gelände eines Hotels gleichen Namens aus den Fünfzigerjahren errichtet wurde und diverse Designelemente des Vorgängerbaus aufnimmt. DZ ab etwa 120 Euro, www.mountain-shadows.com ■ Essen und Trinken: Das "Craft 64" in der Altstadt von Scottsdale ist bekannt für seine Pizza und eine Auswahl von mehr als 30 verschiedenen Bieren, zum Teil hausgebraut. www.craft64.com The Mission ist ein gemütliches mexikanisches Restaurant direkt neben einer alten Missionskirche, das auch gute Cocktails mixt. www.themissionaz.com ■ Sonstiges: Jeep-Touren durch die Sonora-Wüste mit einem H1-Hummer Jeep und einem Fahrer, der Erklärungen über die Flora und Fauna gibt, bietet Stellar Adventures, Jeep-Tour ab 140 Euro, www.stellaradventures.com Ein rund einstündiger Flug mit dem Heißluftballon über die Wüste mit anschließendem Frühstück bei Hot Air Expeditions, www.hot-airexpeditions.com, Flug ab etwa 155 Euro. Einen geführten Ritt auf Pferden durch die Wüste gibt es bei Fort McDowell Adventures für 75 Euro, www.fortmcdowelladventures.com Die zahmen Pferde eignen sich auch für gänzlich ungeübte Reiter. Geführte Kayak-Touren auf dem Lower Salt River inklusive der Transfers bei Arizona Outback Adventures, www.aoa-adventures.com Touren ab etwa 130 Euro Ein Golf-Erlebnis für Familien und Freunde: Von einzelnen Buchten aus schlägt man Golfbälle auf ein abgezäuntes Feld. Wer die Löcher trifft, bekommt Punkte. Top Golf, https://topgolf.com/us/riverwalk/ Eine Stunde ab 20 Euro für bis zu sechs Personen. Einen Indoor-Fallschirmsprung bei iFly gibt es ab 65 Euro. www.iflyworld.com

Gut, ich habe mich nicht energisch in den Sattel geschwungen, wie der Westernheld es in seinen Filmen tut. Sondern ich bin über die Stufen einer roten Trittleiter aus Plastik auf mein Pferd geklettert. Und "Mexiko" ist auch kein wilder Hengst, sondern ein gutmütiges Reitpferd, das täglich Touristen durch die Wüste trägt. Aber ich sitze an diesem Tag ja auch zum ersten Mal auf einem Pferd. Und dafür könnte es kaum ein stilvolleres und passenderes Ambiente geben, als die Wüste Arizonas.

Ich nehme die Zügel in die Hand und gebe "Mexiko" leicht die Sporen. Die erfahrene Stute findet mit sicherem Tritt einen Weg über den mal steinigen, mal sandigen Untergrund und gehorcht, sobald ich leicht am Zügel ziehe. Schnell legt sich meine anfängliche Nervosität und ich genieße den Ritt, der in gemächlichem Tempo zunächst vom Reiterhof ein Stück in die Wüste geht und schließlich hinab zum Verde River, dessen tief eingegrabenes und dicht mit Bäumen und Büschen bestandenes Bett sich wie ein grünes Band durch die Wüste zieht. Ein Paradies für "Mexiko". Denn auch wenn unser Guide Biscuit uns zuvor eingebläut hat, die Pferde nicht fressen zu lassen, kommt mein offenbar besonders hungriger Vierbeiner an keinem Busch vorüber, ohne sich einen saftigen Ast davon abzureißen.

Nur bei der Durchquerung des Verde River kommt die ruhige und zuverlässige "Mexiko" einmal kurz ins Straucheln und scheut. Wir stürzen zum Glück nicht. Doch nach einem kurzen aufgeschreckten Galopp liegt mein Hut im Fluss und wird abgetrieben, bis Biscuit hinterher reitet und ihn aus dem Wasser fischt. Auch wenn ich mir unter meinem nassen Hut nun nicht mehr ganz so westernheldenhaft vorkomme, geht der kurzweilige Ritt ohne weitere Zwischenfälle zu Ende.

Am nächsten Tag kommen wir der Wüste bei einer Wanderung dann noch etwas näher - und erfahren viel über die überraschend vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, die sich oft erst auf den zweiten Blick offenbart. Auch die Gefahr kommt in der Wüste unscheinbar daher. "Vorsicht, das ist ein Killer-Kaktus", warnt mich unser Wanderführer Phil, als ich neben einem Gewächs stehen bleibe, dessen Äußeres optisch eher an ein Stofftier erinnert. Warum man es besser nicht anfassen sollte, demonstriert der unerschrockene Phil am eigenen Leib. Er legt sich einen der herumliegenden, wie Wollkugeln aussehenden Kaktussamen nur sachte auf den Arm. Als er anschließend versucht, ihn wieder wegzunehmen, reißen ihm die vielen kleinen Stacheln mit Widerhaken, die sich in seine Haut gekrallt haben, sofort eine blutende Wunde. "Das ist die Überlebensstrategie des Kaktus", erläutert Phil, während ihm Blut den Arm herunterläuft. "Die herumliegenden Samen heften sich an vorbeilaufende Tiere, wie Hasen oder Mäuse. Und aus deren Blut wächst dann ein neuer Kaktus." Flüssigkeit ist in der Wüste eben ein rares Gut. Und was für Menschen lediglich schmerzhaft ist, kann für kleinere Tiere auch leicht tödlich enden.

Einen Trick zum Überleben, den man aus Western-Filmen kennt, verweist der Wüstenkenner jedoch ins Reich der Legende. "Man kann nicht die Flüssigkeit aus Kakteen trinken, wenn man kein Wasser hat." Das in den Kakteen gespeicherte Wasser sei doppelt so salzhaltig wie Meerwasser. "Man würde also nur noch schneller verdursten, wenn man das täte", weiß Phil. Zum Glück haben wir für unsere morgendliche Wanderung durch die Sonora-Wüste genügend Wasser eingepackt, um die etwa zehn Kilometer lange Runde auf den Gipfel des Browns Mountain unbeschadet zu überstehen. Auch wenn die Wüste im Süden des US-Bundesstaates Arizona auf den ersten Blick eher spärlich bewachsen aussieht, wissen wir nach unserer Wanderung mit dem Tier- und Pflanzenkenner Phil doch, dass es sich dabei um das Biotop mit dem zweitgrößten Artenreichtum weltweit handelt - übertroffen nur vom Regenwald am Amazonas. Besonders beeindruckend sind die riesigen Saguaro-Kakteen, die es nur hier in der Sonora-Wüste gibt. Erst im stolzen Alter von etwa 75 Jahren bilden sie ihre charakteristischen "Arme" aus. "Dieser Kamerad hier dürfte an die 300 Jahre alt sein", meint Phil, als er neben einem etwa zehn Meter hohen Kaktus mit zahlreichen Verästelungen stehen bleibt. Ehrfürchtig schauen wir an dem dunkelgrünen stacheligen Riesen nach oben. Weniger Ehrfurcht zeigen die Gilaspechte, die ihre Nisthöhlen im Stamm der Kakteen anlegen, wo es kühl und feucht ist. Auch unser Saguaro-Exemplar beherbergt gleich mehrere Gilaspecht-Familien, wie die Löcher im Stamm zeigen.

Bevor die Sonne allzu unbarmherzig vom Himmel brennt, kehren wir nach Scottsdale zurück, um den Nachmittag bei einem kühlen Getränk am Pool zu verbringen. Denn in der früheren Westernstadt am Rande der Wüste, die heute ein charmanter Vorort der Metropole Phoenix ist, wird man am besten in den kühleren Morgen- und Abendstunden aktiv.

Wem ein ganzer Nachmittag am Pool dann doch zu langweilig wird, der findet freilich auch zahlreiche klimatisierte Unternehmungsmöglichkeiten. Einen Besuch wert ist auf jeden Fall das "Museum of the West". Das Sujet spiegelt sich hier schon in der Fassade wider, denn das Design der Betonmauern erinnert an die Stämme der Saguaro-Kakteen. Im Innern finden sich auf zwei Etagen zahlreiche Exponate aus dem amerikanischen Westen, angefangen von Keramik und anderen Gegenständen der Indianerstämme Arizonas bis hin zu Colts, Pferdesätteln und einer historischen Saloon-Einrichtung. Unbedingt sehenswert ist auch die riesige Sammlung an Filmplakaten. Etwas mehr Action bietet "Top Golf". Von einzelnen Buchten aus schlägt man hier Golfbälle auf ein abgezäuntes Feld. Wer eines der Löcher trifft, kassiert Punkte. Je weiter entfernt das Loch, desto mehr Punkte gibt es. Rasch hat uns der sportliche Ehrgeiz gepackt und wir dreschen mit großem Vergnügen die Bälle auf das weite Grün. Das Spiel ist auch für Anfänger und Familien geeignet, auch wenn es einige Übung erfordert, den Ball bis zu den am weitesten entfernten Zielen zu schlagen.

Wer noch mehr Nervenkitzel sucht, kann bei "iFly" in einem Indoor-Windkanal das Gefühl eines Fallschirmsprungs erleben. Gemeinsam mit dem erfahrenen "Fluglehrer" Mike geht es für uns in Schutzanzügen und mit Helmen ausgestattet in den Windkanal. Der Schritt hinein in den reißenden Luftstrom erfordert etwas Überwindung. Doch dann schweben wir scheinbar schwerelos in die Höhe und drehen uns auf leichten Druck von Mike mühelos im Kreis. Ein großes, wenn auch recht kurzes Vergnügen. Denn nach wenigen Minuten ist die Zeit im Windkanal auch schon wieder vorüber.

Am Abend dann erwacht die hübsche Innenstadt von Scottsdale zum Leben. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand der Ort lediglich aus ein paar Häusern und die staubigen Straßen der Westernstadt wurden von hölzernen Bürgersteigen gesäumt. Heute leben hier fast 250.000 Menschen, die im Durchschnitt erst 37 Jahre alt sind - was auch an den vielen Studenten liegt. Dementsprechend lebhaft ist der Ortskern am Abend, wo zahlreiche Restaurants und Bars, aber auch ungewöhnlich viele Kunstgalerien und Schmuckläden auf Besucher warten.

Für uns endet der Abend dennoch früh, denn am nächsten Morgen geht es bereits bei Sonnenaufgang hoch hinaus: Zu einer Fahrt mit dem Heißluftballon über die Wüste. Als wir in den Korb des bereitstehenden Ballons geklettert sind, wirft unser Pilot Scott den Gasbrenner an. Mit lautem Fauchen schießen die Flammen in die riesige Ballonhülle über unseren Köpfen. Auch wir spüren die Hitze, die von oben herab strahlt, als wir lautlos und fast unmerklich vom Boden abheben. Nachdem wir die letzten Häuser der Stadt hinter uns gelassen haben, gleiten wir sanft über die braun-grüne Wüstenlandschaft, über Berggipfel und Täler hinweg, während die aufgehende Sonne die Szenerie in ein rötliches Licht taucht. Ein wunderschönes Panorama, das uns zunächst einmal ergriffen schweigen lässt. Als wir die Sprache wiedergefunden haben, befragen wir unseren erfahrenen Piloten Scott über sein spektakulärstes Erlebnis in der Luft. Lachend erinnert sich der 67-Jährige an einen beinahe missglückten Heiratsantrag. Dem scheinbar hochnervösen Bräutigam in spe fiel der Ring beim Antrag aus der Hand und über die Brüstung des Korbs in die Tiefe. Als seine geschockte Freundin dennoch "Ja" gesagt hatte, zog er einen weiteren Ring aus der Tasche und gestand, sie zuvor mit einem Ring-Imitat nur auf den Arm genommen zu haben. "Seine Verlobte war zuerst sehr erleichtert und dann sehr zornig", erinnert sich Scott grinsend.

Nach der sanften Fahrt durch die Lüfte erleben wir schließlich noch eine etwas unsanfte Landung. Denn wir landen unter lautem Krachen der Äste und in ziemlicher Schieflage direkt in einem der wenigen Büsche, die in der Wüste stehen. "Immerhin kein Kaktus", meint Scott lakonisch, nachdem er den Ballon noch einmal ein paar Meter in die Höhe und dann auf dem Boden aufgesetzt hat.