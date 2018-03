Von Katharina Eppert

I slept with Warhol". Aber wo ist dieser Warhol? In welchem Zimmer hängt der American Pop-Art- Künstler? Im Hotel Altstadt Vienna möchte man das nicht so genau verraten, schließlich ist ein Selbstporträt des Künstlers bei einer Renovierungsaktion vor Jahren verloren gegangen. Doch der Werbe-Slogan "I slept with Warhol" existiert weiter - und mit ihm auch ein neues Warhol-Bild, das nun in einem der insgesamt 58 Zimmer zu sehen ist.

Hintergrund Lage: Das 4-Sterne-Boutique-Hotel liegt im Künstlerviertel Spittelberg und ist 5 Gehminuten vom Museumsviertel entfernt. Den U-Bahnhof "Volkstheater" und die Ringstraße erreicht man in 5 bis 10 Minuten zu Fuß. Unterkunft: Alle Zimmer im Altstadt Vienna sind individuell gestaltet und mit klassischen oder modernen Möbeln eingerichtet. Die Zimmer mit [+] Lesen Sie mehr Lage: Das 4-Sterne-Boutique-Hotel liegt im Künstlerviertel Spittelberg und ist 5 Gehminuten vom Museumsviertel entfernt. Den U-Bahnhof "Volkstheater" und die Ringstraße erreicht man in 5 bis 10 Minuten zu Fuß. Unterkunft: Alle Zimmer im Altstadt Vienna sind individuell gestaltet und mit klassischen oder modernen Möbeln eingerichtet. Die Zimmer mit Parkett bieten Kabel-TV und eine Minibar. Ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet wird im Roten Salon serviert. Am Nachmittag kann man am offenen Kamin kostenlos Tee und hausgemachten Kuchen genießen. Abends lädt eine Bar zum Entspannen ein. Preis pro Nacht und Zimmer mit Frühstück ab circa 160 Euro, Infos unter Hotel Altstadt Vienna Besonders: Im Altstadt Vienna ist die moderne Kunstsammlung des Eigentümers ausgestellt. Auch toll sind die kostenlosen Kunst-Postkarten. Das Porto übernimmt das Hotel.

[-] Weniger anzeigen

Das Altstadt Vienna am Spittelberg, im urbanen kreativen 7. Bezirk gelegen, ist kein gewöhnliches Haus. Hier wohnen Hotelgäste, aber auch normale Mieter - ganz viel Kunst und die Wiener Gemütlichkeit sind zwischen Tür und Angel anzutreffen. "Ich hatte immer den Traum, ein Hotel zu betreiben, in dem ich auch meine umfangreiche Bildersammlung unterbringen konnte", so der Sammler und Inhaber des Altstadt Vienna, Otto Ernst Wiesenthal. Im Salon, auf den Gängen und in den Zimmern finden sich Werke von Niki de Saint Phalle oder Annie Leibowitz, Andy Warhol, Franz Ringel, Blume, Walter Schmögner, Lisa Huber, Franz Wiesenthal und und und. In der Josef Frank Suite zum Beispiel, die nach einem österreichischen Architekt benannt ist, steht eine Récamière, tritt man auf einen Kunstteppich oder sitzt am nostalgischen Schreibtisch und blättert in Büchern zu Architektur und Moderne. Nicht stören sollte es da einen, dass das Hotel etwas hellhörig ist und auch der klassische Parkett-Boden etwas knarzt. Modern und technisch ausgeklügelt ist indessen der Wohnraum für Cineasten. Ein Bett als freistehendes Element im Mittelpunkt des Zimmers verwandelt sich in eine Kino-Loge für Filmpräsentationen auf einer großen Leinwand.

Jedes Zimmer, jede Suite, jeder Gang: alles ist individuell und einzigartig. Geschäftsführer Philipp Patzel erklärt: Ein Zimmer muss drei Voraussetzungen erfüllen: es sollte eine zeitgemäße Interpretation der Wiener Moderne sein. Es muss gemütlich und wohnlich sein. Als wäre man in den heimischen vier Wänden. Und drittens muss es bezahlbar sein.

Immer in Aktion: Geschäftsführer Philipp Patzel guckt sich die Baustelle in einem der neu geplanten Hotelzimmer an. Foto: Katharina Eppert

Für diese drei Kriterien sucht Patzel Raum für Raum neue Ideengeber, die mit Architektur nicht unbedingt viel am Hut haben müssen. Das können Künstler, Stammgäste, Bekannte oder Vertraute sein, die ihren ganz eigenen Wunsch vom Wohlfühlraum Patzel uns seinen Architekten kommunizieren. Gemeinsam wird dann versucht, diese Ideen umzusetzen. 58 Kunst-Zimmer sind auf diese Art bereits entstanden. Und es werden mehr, verrät Patzel.

Im April sollen drei neue Zimmer und Suiten in einem 170 Quadratmeter Loft im Innenhof des Altstadt Vienna eröffnet werden, darunter eine Josef Hoffmann Suite als Hommage an die Wiener Moderne, die dieses Jahr 100. Jubiläum hat. Kein Wunder, dass gerade hin und wieder ein Hammer- oder Bohrgeräusch die Ruhe durchschlägt. "Dafür sind die Zimmer-Preise im Januar und Februar - bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind, günstiger", versichert Patzel.

Erfinderisch mit ihren Preisen waren die Wiener aber schon um 1900. So hat das ehemalige Patrizierhaus, das erst in den 50ern zum Hotel umfunktioniert wurde, zwar sechs Etagen, aber nur drei Stockwerke. Das ist auf den ersten Blick verwirrend. Doch Patzel nimmt einen Zimmerschlüssel und demonstriert: "Die Stoff-Orden am Schlüsselband zeigen an, in welchem Stockwerk man sich gerade befindet." Entworfen wurden sie freilich auch von Wiener Designern genauso wie Dusch- und Bodylotion, die im Bad der Josef Frank Suite stehen.

Doch der Geschäftsführer holt aus, möchte erklären, was es mit dem "Geist" des Hauses auf sich hat: 1902 wurde das heutige Altstadt Vienna im sogenannten Ringstraßenstil erbaut - es war ursprünglich das Stadtpalais eines Industriellen aus der österreichisch-ungarischen Monarchie. Dieser war Inhaber einer der größten Sanitärproduktionsfirmen und nützte das Palais später auch für die Ausstellung seiner Produkte.

In den 1950er Jahren beherbergte das Gebäude dann eine Pension - und in den letzten Jahren vor der Eröffnung des Altstadt Vienna wurde das Haus von Emigranten aus Russland bewohnt, die in Wien ihre Ausreisepapiere für die USA, Kanada oder Israel erhielten. Erst 1991 entdeckte der heutige Inhaber Otto E. Wiesenthal den leer stehenden Betrieb und erfüllte sich einen Traum. Er ließ die Pension zum Altstadt Vienna mit damals 24 Zimmern umbauen, "A home away from home", so einer der ersten Slogans. Dieses "away" hört man spätestens am Frühstückstisch, wenn sich (Stamm-)Gäste aus den USA oder England unterhalten. Den "grantigen" Kellner als typische Wiener Attraktion gäbe es hier aber selten, scherzt Patzel.