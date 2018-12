Von Michael Abschlag

Hinter den Lebkuchen steht plötzlich Stalin. Ohne Vorwarnung taucht der sowjetische Diktator auf, als ein Meter hohe Büste, zwischen kitschigen Tellern und alten Jacken in einem überfüllten Trödelladen. Vorne werden rote Nikolausmützen verkauft und Pullis aus Schafswolle, im Radio läuft ein Weihnachtslied. Die Begegnung mit dem Massenmörder ist allerdings das einzig Ungewöhnliche hier. Sonst gleicht die Einkaufspassage hinter dem Bahnhof in vielem einem westlichen Supermarkt. Oben gibt es Kleidung für die kalten Winter, unten Lebensmittel. Und natürlich werden jede Menge Lebkuchen verkauft - eine Spezialität in Tallinn.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Flugzeug ab Frankfurt, Direktflüge dauern zwei Stunden. ■ Unterkunft: Das Hotel "Palace", Vabaduse Väljak 3, liegt genau im Zentrum, die Sehenswürdigkeiten der Altstadt sind gut zu Fuß zu erreichen. Zimmer gibt es ab 85 Euro pro Nacht und Person. Frühstück ist inklusive, im Untergeschoss gibt es [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Flugzeug ab Frankfurt, Direktflüge dauern zwei Stunden. ■ Unterkunft: Das Hotel "Palace", Vabaduse Väljak 3, liegt genau im Zentrum, die Sehenswürdigkeiten der Altstadt sind gut zu Fuß zu erreichen. Zimmer gibt es ab 85 Euro pro Nacht und Person. Frühstück ist inklusive, im Untergeschoss gibt es einen Wellnessbereich mit Fitnessraum und Pool. ■ Essen: Das "Von Krahli Aed", Rataskaevu 8, ist ein gemütliches, uriges Restaurant am Rande der Altstadt. Wer es etwas hipper mag, geht ins "Kivi Paber Käärid" im Kreativen-Viertel Telliskivi (60a C4) - hier gibt es preiswertes Essen und originellen Industrie-charme. Internationales Streetfood findet man im "Balti Station Market", einer großen Markthalle am Bahnhof, in der auch zahlreiche Geschäfte untergebracht sind. ■ Trinken: Die "Parrot Minibar", die sich auch fürs Abendessen eignet, setzt ganz auf tropisches Flair, gepaart mit 20er-Jahre-Ambiente. Ihr Motto verinnerlicht hat auch die "Labor-Bar": die Barkeeper tragen weiße Kittel, Drinks werden in Erlenmeyerkolben gemixt und in Reagenzgläsern ausgeschenkt. ■ Kultur: Das Theater NO99 hat neben Theateraufführungen auch Konzerte im Programm. Im Dom finden an den Adventswochenenden Weihnachtskonzerte statt.

[-] Weniger anzeigen

Jetzt, im Winter, setzt die estnische Hauptstadt ganz auf das beliebte Gebäck. Der Lebkuchen schmeckt kräftig, ein wenig nach Brot und zugleich sehr süß, weil mit haufenweise Zuckerguss überzogen. Bunt und duftend, findet er sich fast überall in zahlreichen Formen - als Männchen, als Flagge, als Haus. Im Lebkuchenmuseum sind aus ihm Kirchen, Gemälde und Autos nachgebaut.

Und natürlich findet er sich auf dem Weihnachtsmarkt. Da ist er nicht die einzige Spezialität. Einige Buden verkaufen bunte Hüte aus Stoff, die vor allem bei Junggesellenabschieden beliebt zu sein scheinen. Dazwischen gibt es Holzfiguren, Trolle und Kobolde - unverkennbar dem finnischen Einfluss geschuldet.

Die Vorweihnachtszeit ist eine der beliebtesten Reisezeiten für Tallinn, jene Kapitale an der Ostsee, die im Westen wenig bekannt ist. An Weihnachten blüht nicht nur das Kunsthandwerk auf, dann steht hier auch, im Herzen der historischen Altstadt, der Weihnachtsmarkt. Zwischen den mittelalterlichen Häusern ducken sich dann die Bretterbuden. Alles ist auf den großen Weihnachtsbaum ausgerichtet, der so hoch ist, dass er die umliegenden Dächer überragt. Daneben erhebt sich die Bühne. Noch ist allerdings wenig los. Ein bemerkenswert starker Glühwein hilft, der aufkommenden eisigen Kälte standzuhalten, und von der Bühne hallt amerikanischer Hip-Hop über die Dächer der Buden. Von festlicher Stimmung keine Spur.

Wirklich schön wird es erst, als die Dämmerung hereinbricht. Während sich der Himmel und die Häuser dunkelblau färben, gehen die Lichter des Weihnachtsbaums und der Buden an. Volkstänze stehen auf dem Programm. Männer und Frauen in farbenfrohen Trachten bewegen sich zu volkstümlichen Klängen auf der Bühne.

Jetzt, da vor den alten Backsteinbauten geröstete Kastanien verkauft werden und Stadtführer in bunten Gewändern und mit Hellebarden, den historischen Waffen, vorbeiziehen, kommt der altertümliche Charme der Altstadt voll zur Geltung. Aber auch am Tag lohnt sich der Weg durch die Altstadt, die sich behutsam modernisiert hat, ohne ihr historisches Flair zu verlieren.

Denn Tallinn, das alte Reval, blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Von Fischern in den Sümpfen der baltischen Küste errichtet und von Deutschordensrittern zur Stadt ausgebaut, war Tallinn im Mittelalter ein stolzes und reiches Mitglied der Hanse. Nicht nur der Blick über die Dächer und Kirchtürme der Stadt erinnert an die Zeit, als hier Koggen Waren aus dem ganzen Ostseeraum anbrachten. In den Gassen der Stadt finden sich stolze Bürgerhäuser mit weiß getünchten Wänden, Fachwerk und Butzenscheiben. Die Restaurants heißen "Old Hansa" oder "Pfeffersack". Am Fuß des alten Dombergs steht die Sankt-Nikolaus-Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert. In dem gotischen Gotteshaus findet sich ein eindrucksvoller Flügelaltar aus Holz, einst gestiftet von Lübecker Kaufleuten. In bunten Einzelbildern erzählt er vom heiligen Nikolaus, dem Schutzpatron dieser Kathedrale und der Seefahrer.

Tallinn steckt voller alter Geschichten. Da ist das alte gotische Rathaus aus dem 13. Jahrhundert einige Hundert Meter weiter, neben dem Weihnachtsmarkt. An seinem Dach findet sich ein Wasserspeier mit Drachenkopf und unter dem Drachen öfter mal ein Abergläubischer - es soll Glück bringen, einen Tropfen abzubekommen. Gegenüber, in der 500 Jahre alten Apotheke, ist das Apothekenmuseum mit altem Narwalhorn und Elchhaut. Und ein Stück weiter findet sich das älteste Kaffeehaus der Stadt, das 1864 gegründete Maiasmok - noch ganz im Stil der Belle Epoque gehalten.

Neuer ist das Viertel Telliskivi, von der Altstadt aus gesehen hinter dem Bahnhof gelegen und ein verfallenes Relikt der Sowjetzeit. Unter normalen Umständen würden die verwaschenen Back- und Sandsteinbauten, die wie Bunker aus dem Asphalt ragen, nicht besonders beeindrucken. Und die Flohmärkte und windschiefen Planen auf Autodächern, die sich zwischen den Gebäuden ausbreiten, verstärken nur den Eindruck der Trostlosigkeit.

Aber der erste Blick täuscht. In die alten Industriebaracken ist neues Leben eingekehrt. Künstler, Kreative und Start-Ups haben sich das Areal erschlossen und spiegeln so Estlands Aufbruch in die Moderne wider. Schilder verweisen auf Boutiquen, kleine Geschäfte und Cafés, die im Industriedesign eingerichtet sind. Die Graffiti, die sich an den Wänden ausbreiten, machen das Viertel bunter und lebendiger. Wo die Pastellfarben auf Bretterverschläge treffen, könnte man sich fast wie in San Francisco fühlen, wenn das Wetter nicht so schlecht wäre.

Irgendwo dazwischen scheint Tallinns Wesen zu liegen - zwischen dem Stolz der mittelalterlichen Hanse, den Ruinen der Sowjetunion und einer noch entstehenden Zukunft. An Weihnachten wird das vielleicht am besten deutlich. Dann lässt sich bestaunen, wie die Stadt in der Abenddämmerung allmählich in ein warmes Licht getaucht wird und der Weihnachtsmarkt erstrahlt. Kaum etwas kann dann die festliche Stimmung stören. Selbst an den Hip-Hop gewöhnt man sich.