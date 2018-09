Von Rolf Kienle

Man weiß nicht viel über Karl Albrecht. "Nett, unauffällig und bescheiden ist er gewesen", erinnert sich Paul Gremmelspacher an den einst reichsten Mann Deutschlands. Gremmelspacher ist Sportdirektor im Donaueschinger Öschberghof, den Karl Albrecht in den 70ern bauen ließ, und hat den Aldi-Süd-Chef häufig getroffen, wenn er dort eine Auszeit nahm. Vor den Toren Donaueschingens hat sich der Milliardär - neben dem Orchideenzüchten - das Hobby Golf geleistet, dem damals noch der Hauch von Elitärem anhaftete.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Auto etwa 200 Kilometer, über die A5, A8 und A81 über Stuttgart nach Donaueschingen. Per Bahn über Mannheim und Offenburg nach Donaueschingen, etwa drei Stunden. ■ Unterkunft: Übernachtung mit Frühstück und Vier-Gänge-Abendessen ab 180 Euro, ab November 226 Euro pro Person. Golfplätze: Greenfee [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Auto etwa 200 Kilometer, über die A5, A8 und A81 über Stuttgart nach Donaueschingen. Per Bahn über Mannheim und Offenburg nach Donaueschingen, etwa drei Stunden. ■ Unterkunft: Übernachtung mit Frühstück und Vier-Gänge-Abendessen ab 180 Euro, ab November 226 Euro pro Person. Golfplätze: Greenfee für Hotelgäste 65 Euro. Infos im Golfsekretariat Telefon 0771.84525. ■ Allgemeine Auskünfte erteilt der Öschberghof, Golfplatz 1, 78166 Donaueschingen, unter Telefon 0771 84-0 oder www.oeschberghof.com

[-] Weniger anzeigen

Immerhin: Er spielte Golf auf dem eigenen Neun-Loch-Platz. Aber weder auf dem Golfplatz, noch im angeschlossenen Hotel fiel Albrecht anderen Gästen auf. Im Gegenteil: Gelegentlich war er es, der Gäste ansprach und fragte, ob es ihnen denn gefalle im Öschberghof. Und wenn sich einer auskannte mit technischen Details, dann war das Karl Albrecht, erzählt Paul Gremmelspacher. "Der wusste genau, wo welche Leitung verlegt war." Der Mann, der sich jeden Luxus der Welt hätte leisten können, behielt immer Bodenhaftung. Er starb 2014 im Alter von 94 Jahren.

Der Öschberghof, das erkannte man irgendwann, war mit 73 Zimmern viel zu klein für einen wirtschaftlichen Hotelbetrieb. Also veranlasste Karl Albrecht noch zu Lebzeiten, dass das Haus großzügig umgebaut werden sollte. Und es wurde großzügig. Geld war ja offenbar nie ein Problem. Noch ist es nicht ganz fertig gestellt, aber stilvoll wohnen und Golf spielen kann man jetzt schon. Im Oktober soll der letzte Handwerker seine Arbeit beendet haben, heißt es. Dann wird das Vier-Sterne-Haus 125 Zimmer und Suiten im modernen Design haben, einen 5000 Quadratmeter großen edlen SPA-Bereich, ein 25-Meter-Schwimmbecken, zwei große Terrassen, Bar, vier Restaurants von der Alpen-Hütte auf dem Golfplatz über das italienische bis zum schicken Abendrestaurant, und eben drei Golfplätze mit insgesamt 45 Loch. Sowie 300 Mitarbeiter.

Dass der italienische "Hexenweiher", der nach der gleichen Gemarkung benannt wurde, die "Öventhütte" und das "Chalet", das noch bis Herbst seinen Dienst tut, schon bisher gut frequentiert sind, liegt auch an der Attraktivität des Gesamtkonzeptes. Nicht nur Hotelgäste schätzen es, sondern auch Tages- und Golfgäste aus der nahen Schweiz. Fritz zum Beispiel kommt aus der Nähe von Zürich zum Golfen hierher. Er braucht eine knappe Stunde für die Fahrt, was ihn nicht schreckt, weil er meistens den ganzen Tag auf einem der Golfplätze und im "Hexenweiher" verbringt. Da lohnt sich die Anfahrt. Es sind drei Plätze mit ganz unterschiedlichem Charakter, sanft hügelig, mit dichtem Baumbestand, alle neu angelegt und mit wassersparender Beregnung ausgestattet. Der "East Course" hat etwas von einem englischen Links-Course, und eine erholsame Atmosphäre sowieso. Angelegt wurden die Plätze vom renommierten Golfplatzarchitekten Christoph Städler.

Wie Fritz geht es vielen anderen Schweizern auch. Vor einigen Jahren gab’s in der Nordschweiz noch keine einzige Möglichkeit, Golf zu spielen, da fuhren alle ins südliche Baden-Württemberg. Das hat sich inzwischen geändert, die Schweizer haben aufgeholt, aber der Name Öschberghof hat noch immer einen guten Klang. Die Mehrzahl der Golfer kommt aus dem süddeutschen Raum.

"Nur die aus dem Süden der Schweiz, die erreichen wir natürlich nicht", gibt Gremmelspachers Kollege, der Hotelmanager Mirko Bartl, zu. Aber ansonsten lebt das Haus bestens von den Nachbarn. Wenn man die Tagungsgäste nicht in die Rechnung einbezieht, kann Bartl auf eine 40-prozentige Belegung des Hotels durch Schweizer Gäste verweisen. Längst spricht man sie ganz gezielt an und besucht entsprechende Messen in der Schweiz. Insgesamt hat der Öschberghof eine respektable Bettenbelegung von 90 Prozent, was für deutsche Ferien- und Wellnesshotels ein Spitzenwert ist. Das gleiche gilt für die Verweildauer: Bis zu fünf Tage bleibt der Gast durchschnittlich.

Da dürften die Fußball-Profis zu jenen gehören, die die Verweildauer noch etwas anheben. Sowohl die Bundesligisten von Bayern München, als auch von Dortmund, Schalke, Bremen, Wolfsburg und Stuttgart kommen regelmäßig zu Trainingsaufenthalten zum Öschberghof. In der Nachbarschaft hat das Hotel einem bestehenden Verein einen Platz beschert, der Uefa-Niveau hat und den Profis dann ebenfalls zur Verfügung steht.

Im eben erst fertig gestellten SPA-Bereich sind sie alle willkommen, Fußballer, Golfer und Leute mit der einen oder anderen "Baustelle". Gemeint sind die kleinen oder größeren Wohlstands-Wehwechen, die gern bei mangelnder Bewegung entstehen. Zwei Experten, Menkea Kawalczewski und Massimo Vicino, helfen gern, Defizite zu erkennen. Sie erstellen den entsprechenden Trainingsplan samt Ernährungstipps und leiten die Gäste auf der Trainingsfläche an. Regelmäßig begleiten sie die Hotelgäste zum Nordic Walking und anderen Angeboten. Der Trainingsbereich ist mit der neuesten Generation der Fitnessgeräte ausgestattet.

Wenn es ums Gewichtreduzieren geht, dürfte Massimo Vecino der kompetenteste Gesprächspartner sein: In anderthalb Jahren speckte er um 60 Kilo ab. Und Menkea Kawalczewksi weiß, wie man den Gästen hilft, ein Bewusstsein für den Körper herzustellen.