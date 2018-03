Von Robert B. Fishman

Ein- bis zweistöckige Würfelhäuschen reihen sich an schnurgeraden Gassen, die parallel zum Strand verlaufen. Hasta Francia, "bis nach Frankreich" heißt der nördliche Teil des Cabanyal, das landeinwärts mit Valencia zusammengewachsen ist. Viele der Häuschen tragen auf ihren Fassaden bunte Kacheln. Simse und Giebel sind mit Stuck verziert. "Modernismo Popular", volkstümlichen Jugendstil nennen sie hier den wilden Stilmix. Mit einfachem Baumaterial versuchten die Fischer im Cabanyal vor rund 100 Jahren den aufwändigen Baustil der reichen Stadtbürger nachzuahmen.

Hintergrund Anreise: Mit dem Flugzeug (z.B. Ryan Air) von Frankfurt in knapp drei Stunden nach Alicante. Von dort mit dem Mietwagen in knapp zwei Stunden weiter nach Valencia. Ausgehen: Café de las Horas: Kulturcafe, neobarocke Mischung aus literarischem Salon, Teehaus und kosmopolitischer Begegnungsstätte, C/ Conde de Almodovar 1 [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Flugzeug (z.B. Ryan Air) von Frankfurt in knapp drei Stunden nach Alicante. Von dort mit dem Mietwagen in knapp zwei Stunden weiter nach Valencia. Ausgehen: Café de las Horas: Kulturcafe, neobarocke Mischung aus literarischem Salon, Teehaus und kosmopolitischer Begegnungsstätte, C/ Conde de Almodovar 1 http://www.cafedelashoras.com Valencia Sostenible y Creativa: Netzwerk von 40 Organisationen für ein nachhaltigeres Valencia mit vielen Veranstaltungen http://www.sostenibleycreativa.org Stadt der Künste und der Wissenschaften: Die nach Plänen des valencianischen Stararchitekten Santiago Calatrava erbaute Stadt der Künste und der Wissenschaften (Ciudad de las Artes y las Sciencias) verspricht "eine andere Welt" (http://cac.es) Zentralmarkt: Die vor 100 Jahren im Jugendstil errichtete Markthalle (Mercat Central) ist eine der größten Europas: http://www.mercadocentralvalencia.es Valencia Card: Ermäßigungen und freien Eintritt in viele Museen bietet die Valencia Tourist Card, die in Bussen und Bahnen auch als Fahrschein gilt (http://www.valenciatouristcard.com) Weitere Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt, www.spain.info, Städtische Touristinfo

Anwohner stellen Tische und Klappstühle auf den Plaça de la Creu, den Kreuzplatz. Aus Taschen und Tüten holen sie Brot, Wein, Salate und andere Leckereien. Mit einem großen gemeinsamen Essen protestieren die Nachbarn gegen die Zerstörung ihres Viertels.

Peter, pensionierter Lehrer aus Hamburg, hat sich in Valencias einstigem Fischerkiez seine zweite Heimat eingerichtet. In Hamburg war er bei den Grünen, hier engagiert er sich gegen die Pläne der Stadt: Die damalige Bürgermeisterin Rita Barberá Nolla (wollte die vierspurige Avenida de Blasco Ibanez bis zum Meer verlängern. Das Zentrum des Cabanyal versperrte den Weg.

An manchen Fassaden fordern Transparente den Bau des neuen Boulevards. "Das ist eine Initiative des Partido Popular, der regierenden konservativen Volkspartei", erklärt Emiliano. In seiner Bodega Casa Montana serviert er teuren Wein aus Eichenfässern und feine Tapas.

Für den Cabanyal hat Emiliano viele Ideen: Aus den kleinen ehemaligen Fischerhäusern ließen sich zum Beispiel Studentenapartments machen. Viele der rund 100.000 Studierenden suchen eine Bleibe. Rund 20.000 von ihnen pendelten jeden Tag in die Stadt. Auch für alte Leute seien die flachen, einstöckigen Häuschen geeignet, oder als Ferienwohnungen für die zahlreichen Touristen, die nach Valencia kommen.

Emiliano (58) sieht sich als "linken Unternehmer" in der Stadt. "Etica es rentable", ethisches Wirtschaften lohne sich. Der Mann mit dem grauen Bart überlegt, bevor er seine Sätze ausspricht. Eine Zeit lang war er Vorsitzender der Valencianischen Kaufmannschaft. Dort erfuhr er, dass sich die meisten seiner Kollegen nicht für Politik interessierten. Die sei vor ein paar Jahren noch "schmutzig" gewesen. Der damaligen Bürgermeisterin sei es leicht gefallen, den kleinen Händlern im Cabanyal Wohlstand zu versprechen, wenn die neue Avenida zum Meer gebaut würde.

Vintage Tours in einem VW-Bus aus dem Jahr 1974.

Vintage Tours nennt sich das junge Unternehmen, das Ausflüge mit einem vierzig Jahre alten VW-Bus im Hippie-Stil anbietet. Viele der Start-Ups kooperieren. Nach der Vintage-Tour in die stille Lagune Albufera am Stadtrand und einem Bootsausflug gibt es bei "The Workshop" einen Paella-Kochkurs. Mit dem Kursleiter gehen die Gäste in der 100 Jahre alten Markthalle nebenan einkaufen. Hier erfahren sie, welche Zutaten eine gute Paella ausmachen: Ganz bestimmte Bohnen, die es nur hier gibt, die richtige Sorte valencianischen Reis, Hühnchen und Kaninchen. Zwei Stunden und viele Erklärungen später dampft eine leckere Paella auf dem Tisch.

Der Weg zurück ans Meer führt über den zweispurigen Radweg unter Palmen die Avenida Blasco Ibanez bis zu den Königlichen Gärten, dann hinunter in den Fluss, der keiner mehr ist. Zwölf Kilometer lang ist das grüne Band, das die Valencianer einer Naturkatastrophe und ihrer Beharrlichkeit verdanken. Jahrhunderte lang überflutete der Turia-Fluss Valencia immer wieder. 1957 stand das Wasser in der Altstadt bis zu fünf Meter hoch. Die Regierung in Madrid beschloss daraufhin, den Fluss umzuleiten.

Leerstehende Neubauten in Valencia sind Folgen der Wirtschaftskrise in Spanien.

Ins alte Flussbett wollten die Stadtväter eine Autobahn bauen. Eine der ersten Bürgerinitiativen Spaniens setzte stattdessen einen Park durch. Heute wirbt die Stadt mit dem längsten Park des Landes. An der Strecke liegen Fußballplätze, künstliche Seen, Wiesen und die Stadt der Wissenschaft und Künste: ein Ensemble aus futuristischen Glas- und Betonbauten nach Plänen des aus Valencia stammenden Architekten Santiago Calatrava. Nachts erscheinen die blau-weiß beleuchteten Gebäude wie urzeitliche Reptilien und Fabelwesen.

Mehr als eine Milliarde Euro hat die Stadt der Wissenschaft und Künste mit ihrem naturwissenschaftlichen Museum, den Aquarien mit Haitunnel, Pinguinen, tropischen und arktischen Gewässern, der Oper und dem Veranstaltungszentrum angeblich gekostet. Während des Baubooms bis 2008 war den valencianischen Politikern nichts groß und teuer genug. "Die sind größenwahnsinnig", urteilte Miguelangel Ferrís: Ein neues Stadion für 280 Millionen, dessen Weiterbau niemand mehr bezahlt, halbfertige Wohn- und Büroviertel oder die Investruinen der Hafenerweiterung, deren Erschließungsstraßen in einer staubigen Wüstenlandschaft enden. Allein gegen Politiker der Autonomen Region Valencia liefen 300 Ermittlungsverfahren wegen Korruption, erzählt Ferrís. Heute habe sich die Lage verbessert - mit Bürgermeister Joan Ribó von der Coalició Compromís.

Aus der damaligen Not aber hat der Lehrer mit ein paar Freunden ein Programm gemacht: Spaniens erste "Route der Korruption und Verschwendung" - als Rundfahrt oder Wanderung für Einheimische und Touristen.

Inzwischen bieten Miguelangel und seine Mitstreiter auch Touren in die valencianische Zivilgesellschaften an: In den "Szenevierteln" Russafa und Benimaclet, haben Studenten, Künstler und junge Unternehmer Vereine und Bürgerinitiativen gegründet. So bewirtschaften Nachbarn gemeinsam Gemüsegärten, organisieren kostenlose Tauschbörsen und Kulturveranstaltungen.

Auch Boris, ein intellektuell wirkender Typ mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart, hat sich intensiv mit der Stadtplanung in Valencia beschäftigt. Nach dem Abi auf der deutschen Schule studierte er Architektur. Als er 2003 von der Uni kam, waren Baufachleute gefragt. Später suchten sieben von zehn Architekten vergeblich Arbeit. "Wir haben so viele gut ausgebildete kreative Menschen hier, aber viele erkennen ihr eigenes Potenzial nicht." Boris hat sich den "Guiding Architects", dem europaweiten Netzwerk für Architektur-Stadtführungen angeschlossen. In Valencia gehen ihm die Geschichten nicht aus.