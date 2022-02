Von Win Schumacher

Der Trapper John Colter ist gewiss aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen, als er um 1807 wohl als erster Weißer ins Gebiet des heutigen Yellowstone-Nationalparks vordrang: mächtige Bergketten, tosende Wasserfälle, fauchende Geysire, Wölfe, Grizzlybären und Bisons. Die indigenen Völker im am wenigsten erschlossenen Teil der Vereinigten Staaten kannten das Gebiet damals bereits seit mindestens 10.000 Jahren. Die weißen Siedler vertrieben sie nur wenige Jahrzehnte nach der Ankunft von Colter aus ihrem einstigen Jagdgebiet. Heute gilt Yellowstone als Inbegriff der Wildnis der USA. Kaum ein Nationalpark der Welt ist bekannter und keiner so alt. Am 1. März feiert er seinen 150. Geburtstag.

Hintergrund Anreise:Mit Delta oder American Airlines nach Cody oder Jackson Hole in Wyoming. Öffentliche Verkehrsmittel sind im Mittleren Westen der USA äußerst rar. Ein Mietwagen ist zu empfehlen. Unterkunft: Das Mammoth Hot Springs Hotel ist eines der wenigen im Yellowstone-Nationalpark, das ganzjährig geöffnet [+] Lesen Sie mehr Anreise:Mit Delta oder American Airlines nach Cody oder Jackson Hole in Wyoming. Öffentliche Verkehrsmittel sind im Mittleren Westen der USA äußerst rar. Ein Mietwagen ist zu empfehlen. Unterkunft: Das Mammoth Hot Springs Hotel ist eines der wenigen im Yellowstone-Nationalpark, das ganzjährig geöffnet ist. In den Außenanlagen treffen sich im Herbst Hirsche zur Brunft und im Winter ziehen Bisons vorbei, www.yellowstonenationalparklodges.com; unweit des Badlands-Nationalparks und des Pine Ridge-Reservats sind die Frontier Cabins in Wall ein guter Ausgangspunkt für Expeditionen ins Bisonrevier, www.frontiercabins.net Weitere Infos: www.wyomingtourism.org, www.travelsd.com, www.realamerica.de

[-] Weniger anzeigen

1872 unterzeichnete der amerikanische Präsident Ulyssses S. Grant ein Gesetz, durch das er den Park unter Schutz stellte. Selbst ins ferne Washington war damals durchgedrungen, dass die einzigartige Wildnis, die sich in Yellowstone erhalten hatte, vor einer hemmungslosen Ausbeutung durch Jäger, Pelzhändler und Goldsucher beschützt werden müsse. Als Naturschutzprojekt im heutigen Sinne darf man die Gründung des Nationalparks jedoch kaum verstehen. Er war zur Wohltat und zum Vergnügen des Menschen gedacht und sollte abenteuerlustige Touristen mit dem Northern Pacific Railway in die kaum erschlossene Gegend locken.

So einsam, wie Colter sich vor rund 200 Jahren in den Wäldern und Schluchten gefühlt haben muss, war es von da an nie wieder. Anfangs war die Jagd von Wildtieren im Park noch nicht verboten. Vor allem dem Bison, dem Wappentier des Nationalparks, setzte dies besonders zu. Mitte des 19. Jahrhunderts begannen europäische Siedler, die Präriegiganten zu Hunderttausenden abzuschlachten. Bisonjäger wie der Westernheld William Cody alias Buffalo Bill brüsteten sich damit, Tausende Tiere innerhalb weniger Monate getötet zu haben. Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 1870ern zeigen meterhohe Berge von Bisonschädeln, neben denen stolze Siedler posieren. Die geköpften, felllosen Kadaver verfaulten in der Präriesonne. Um 1900 hatten von schätzungsweise mehr als 30 Millionen Bisons, die vor der Ankunft der Europäer durch Nordamerika zogen, nur wenige Hundert überlebt.

Als die letzte wilde Herde, die vor dem großen Schlachten gerettet werden konnte, gelten die Bisons des Yellowstone-Nationalparks. Die zotteligen Ur-Rinder vor verschneiten Berggipfeln und dampfenden heißen Quellen sind längst zum Inbegriff des Naturerbes der Vereinigten Staaten geworden. Der Bison ist nicht nur das Wappentier der US-Nationalparkbehörde, sondern ziert auch die Flagge Wyomings. Ein Großteil des Yellowstone-Nationalparks liegt auf dem Gebiet des "Buffalo States".

Eine Eule in Yellowstone.

"Unsere Herde ist so besonders, weil nie Hausrinder in sie eingekreuzt wurden", sagt Rick Wallen. "Sie unterscheiden sich dadurch genetisch von Bisons, die auf Ranches nachgezüchtet wurden." Der Wildbiologe mit dem grauen Rauschebart überwachte bis 2018 die Population von mehr als 5000 Tieren und setzt sich auch heute noch für sie ein. Sie sind die Nachfahren von nur noch 25 Bisons, die in einem entlegenen Tal von Yellowstone überlebten. Inzwischen ist die Population wieder so groß, dass einige Gruppen über die Parkgrenzen in benachbartes Weideland eindringen. "Der Bison gilt unter Farmern und Viehzüchtern als zerstörerischer Bote der Wildnis", sagt Rick Wallen, "dagegen war er ursprünglich der wichtigste Vertreter einer Prärielandschaft im Gleichgewicht."

Wallen träumt davon, dass in Zukunft mehr und mehr Bisons über die endlosen Ebenen östlich der Rocky Mountains ziehen. Dafür müssten allerdings Rancher und Landbesitzer erkennen, dass eine Rückkehr der Wildnis auch für sie Nutzen bringt. "Ich denke, es beginnt langsam ein Prozess des Umdenkens", meint Rick Wallen. Die Nachfrage nach Bisonfleisch steige, weil es viel fettärmer und gesünder sei als Rindersteaks, und die Tiere an die harschen Winter viel besser angepasst seien. "Die jüngere Generation hat immer weniger Interesse an der Landwirtschaft", so Wallen, "und wir brauchen ein Konzept für die Zukunft."

Der Bison ist nicht nur das Wappentier der US-Nationalparkbehörde, sondern ziert auch die Flagge Wyomings.

Inzwischen haben einige Viehzüchter ihre Farmen in Weideland für Bisons umgewandelt. Mehr als 400.000 sollen mittlerweile wieder durch die USA streifen. Non-Profit Organisationen wie die Y2Y-Conservation-Initiative und die American Prairie Foundation streben an, Farmland zwischen bereits bestehenden Schutzgebieten in Korridore für Bisons und andere Arten wie Gabelböcke und Wapitihirsche umzuwandeln. So könnten die Tiere in ferner Zukunft einmal wieder ihre alten Wanderbewegungen aufnehmen.

Enormen Rückenwind bekam der Bison von Präsident Obama. Der erklärte das Wildrind kurz vor Ende seiner Amtszeit per Gesetz zum neuen Nationaltier der USA. Dass der Bison vor allem in Staaten wie Wyoming, South und North Dakota, Montana, Utah, Kansas und Texas auf dem Vormarsch ist, also auf republikanischem Stammterritorium, schien den Demokraten nicht zu stören. Der Weißkopfseeadler, weiterhin US-Nationalvogel, bevorzugt als Lebensraum große Seen und die Küsten, also Demokratenhabitat. Dahingegen erobert das erste offizielle "nationale Säugetier" gerade das staubige Farmland der Great Plains zurück. Vielleicht hatte Obama bei seinem Vorstoß ja irgendeinen politischen Hintergedanken, wer weiß.

Der Wildbiologe Rick Wallen überwacht die Population von Tausenden Tieren.

"Ich hoffe, wir können die Zahl der frei lebenden Bisons irgendwann einmal verdoppeln", sagt Rick Wallen. "Und dass die Menschen noch einmal lernen, wie einst die Völker der Great Plains, ihren Lebensraum mit den Tieren zu teilen." Sie folgten den Büffeln einst von Kanada bis Kansas, meint Guss Yellowhair. "Mit ihrer Ausrottung wollte die Regierung und die US-Armee auch unser Volk auslöschen." Der Lakota-Indianer führt gemeinsam mit seiner Tochter Tianna Touristen durch den Badlands-Nationalpark und das angrenzende "Pine Ridge"-Indianerreservat im Südwesten South Dakotas. Auf einer Anhöhe steht der alte Indianer und spielt auf seiner Flöte. Hinter ihm erhebt sich die wild gezackte Silhouette der Badlands. Über den Kopf hat er sich einen Kopfschmuck aus Bisonfell mit zwei Plastikhörnern gezogen."Unsere Verbundenheit zu den Bisons ist noch heute sehr eng", sagt Guss Yellowhair. In der Schöpfungsgeschichte der Indianer war eine Höhle im heutigen Wind Cave-Nationalpark die Geburtsstätte sowohl des Menschen, als auch der Bisons. Für die Lakota sind sie daher wie ihre großen Brüder.

Die Mehrheit unserer Zeremonien hängt mit den Bisons zusammen", erklärt der Guide. "Wir lehren unseren Kindern auch noch heute, das jedes einzelne Körperteil eines erlegten Tiers einen Nutzen hat." Der Bison ist den Lakota heilig. Wurde ein Tier erlegt, baten die Jäger die Tierseele um Vergebung. Als die US-Regierung die einst nomadischen indigenen Völker in Reservate und die letzten Bisons in Nationalparks sperrte, war der Stolz der Buffalo Nation endgültig gebrochen.

"Mit der Rückkehr der Bisons erlebt auch unsere Kultur ein Comeback", sagt Guss Yellowhair. Inzwischen grasen nicht nur im Yellowstone- und Badlands-Nationalpark wieder große Herden. Doch: "Wie die Bisons stehen auch die Lakota heute vielen Herausforderungen gegenüber", sagt Yellowhair, "Aber die Welt beginnt, unsere Anliegen zu hören." Yellowstone ist in 150 Jahren ein Modell für unzählige Nationalparks der Welt geworden, die sich dem Schutz der Wildnis verschrieben haben. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass auf der Erde noch immer im rasanten Tempo Tierarten aussterben. "Wir müssen unsere Stimme für das Land und die Tiere erheben", sagt der Lakota, "und für diesen Ort Verantwortung übernehmen."