Von Rüdiger Busch

Was machen wir als erstes?", fragt die achtjährige Sophie ungeduldig, als ihre Familie die imposante Lobby des Hotels "Paradiso" betritt. "Ich will rutschen", antwortet ihr fünfjähriger Bruder Maximilian, und Sophie ist einverstanden. Also ist die Entscheidung gefallen, denn ihre Eltern Sonja und Markus wissen: Sind die Kinder zufrieden, sind die Eltern es auch. Und hier in Oberösterreichs größtem Thermenhotel sind die Voraussetzungen für entspannte Ferien ideal. Die Weiterempfehlungsrate beim Internetportal Holidaycheck liegt bei satten 97 Prozent.

Hintergrund Informationen ■ Anreise: Von Heidelberg rund 500 Kilometer. Auf der A 6 Richtung Heilbronn/Nürnberg, dann auf die A 3 Richtung Passau und Linz. Bei Ausfahrt Pichl bei Wels auf die B134 Richtung Bad Schallerbach. Mautpflicht in Österreich. Fahrtzeit circa 5 Stunden. ■ Übernachten: Doppelzimmer ab 165 Euro pro Person. Familiensuiten gibt es ab 184 Euro pro Person. Kinder bis zwei Jahre sind frei. Die Preise verstehen sich jeweils inklusive Verwöhn-Halbpension (Frühstück, Abendessen und nachmittägliches Strudelbüfett). ■ Ausflüge: Passau und Linz sind innerhalb einer Stunde zu erreichen. In der Nähe gibt es zudem den Erlebniszoo Schmiding, einen Baumkronenweg in Kopfing und den Erlebnisberg Luisenhöhe mit Sommerrodelbahn.



Zu den Urlaubern, die das "Paradiso" uneingeschränkt weiterempfehlen, gehören Sonja und Markus mit ihren beiden Kindern. Die Familie aus Niederbayern ist bereits zum sechsten Mal hier - die ersten beiden Male "nur" als Pärchen, anschließend mit Kindern. "Das ,Paradiso‘ ist unser einziges Urlaubsziel, das uns von früher geblieben ist", berichtet Sonja. Während die anderen Lieblingshotels des Paares den Ansprüchen an den Familienurlaub nicht gewachsen sind, kommen in Bad Schallerbach Groß und Klein auf ihre Kosten. Dies belegt auch der Blick auf die Gästestruktur: "45 Prozent sind Familien, 55 Prozent Paare", verrät Hoteldirektor Rainer Vaupel. Der hat seine Wurzeln übrigens in der Metropolregion Rhein-Neckar: Er stammt aus Seckach-Großeicholzheim im Neckar-Odenwald-Kreis und leitet das Thermenhotel seit zwölf Jahren.

Er hätte noch viel zu erzählen, von mehr als 100.000 Übernachtungen im Jahr und einer Hotelauslastung von über 90 Prozent, doch die Kinder möchten so schnell wie möglich in die Therme: Über einen Glasgang besteht vom Hotel aus kostenfreier Zugang zum Eurothermenresort Bad Schallerbach, Österreichs meistbesuchtem Badetempel mit jährlich etwa 900.000 Gästen. Sophie und Maximilian zieht es gleich ins Spaßbad "Aquapulco". Ihr Vater Markus geht mit, während Mutter Sonja etwas Zeit für sich im Saunaparadies "Auszeit" mit 40 verschiedenen Saunen und Relaxattraktionen genießen darf. Während es dort ruhig und entspannend zugeht, tanzt im als Piratenwelt gestalteten Kinderbereich der Bär - genauer gesagt Maskottchen "Chango". Piratenshows, fünf große Rutschen, ein separater Babybereich, ein Strudelbecken, Wellenbad, ein Piratenschiff mit Wasserkanonen, ein Abenteuerpfad in luftiger Höhe und ein 5-D-Kino. Langeweile hat hier keine Chance.

Eine Stunde später ist die Familie wieder vereint - in der Cabrio-Therme, die mit ihrem 35 Grad warmem Wasser und riesigen Palmen Südseefeeling versprüht, und die bei gutem Wetter ihr Dach öffnet. Inzwischen ist es früher Nachmittag, und vom vielen Toben haben die Kinder Hunger bekommen. Kein Problem, einfach den Bademantel anziehen und ab ins Restaurant. Dort gibt es eine weitere Besonderheit des "Paradiso" zu entdecken - ein Strudel- und Kuchenbüfett für die Halbpensionsgäste. Nicht umsonst sind die Österreicher für ihre Süßspeisen berühmt ...

Die Kinder sind satt und zufrieden, und so können die Eltern den nächsten Programmpunkt vorgeben: Ins Zimmer, umziehen und Bad Schallerbach erkunden. Vor 25 Jahren war die etwa eine Autostunde von Passau entfernte Marktgemeinde ein verschlafener Kurort. Heute ist sie der Besuchermagnet der oberösterreichischen Urlaubsregion "Vitalwelt". Die Ursprünge des Tourismus in Schallerbach reichen genau 100 Jahre zurück: 1918 wurde dort nach Öl gebohrt und Schwefelthermalwasser gefunden. Die gesundheitsfördernde Wirkung des Thermalwassers spielt heute immer noch eine wichtige Rolle. Doch seit den 90er Jahren ist die Quelle nicht mehr der einzige Anziehungspunkt.

Die Weichen Richtung Moderne wurden 1995 mit der Eröffnung des Spaßbads "Aquapulco" gestellt. Doch der entscheidende Schritt war 2005 die Eröffnung des an die Therme angeschlossenen Hotels "Paradiso", das von einem 22 Hektar großen botanischen Garten umgeben ist. Der ist das nächste Ziel der Familie: Der weitläufige Park wurde zur oberösterreichischen Landesgartenschau im Jahr 2009 gestaltet und ist seither ein weiterer Anziehungspunkt mit unzähligen Pflanzen, einem Spielplatz und einem Kinderbauernhof.

Die Zeit vergeht hier wie im Flug. Bald ist Zeit fürs Abendessen. Auf dem Weg zurück ins Hotel legen die Kinder das Programm für die nächsten Urlaubstage fest. Schließlich gibt es noch so viel zu erkunden: den Kidsclub für Kinder ab drei Jahre oder den hoteleigenen Wellnessbereich mit Außenpool und Saunalandschaft. "Und ich will jeden Tag ins ,Aquapulco‘", fordert Maximilian. Das Piratenschiff ist der absolute Favorit des Fünfjährigen. "Das ist das schönste Hotel der Welt", schwärmt derweil seine Schwester Sophie. Ob die Aussage der Achtjährigen einer objektiven Prüfung standhält, sei einmal dahingestellt. Aber für sie und ihre Familie und tausende zufriedene Gäste im Jahr ist das "Paradiso" zweifellos der Garten Eden.