Von Stephan Brünjes

Wer schnell vorankommen will, ist falsch auf dieser Straße. 70 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und Überholverbot! Der Blue Ridge Parkway zieht sich wie Kaugummi. Doch gleichzeitig verströmt die längste Panoramastraße der USA eine divenhafte Aura. Schon am nördlichen Startpunkt Rockfish Gap, drei Autostunden südwestlich von Washington D.C., signalisiert sie: "Ich bin ein gepflegter Parkway, kein Highway! Verschwitzte Trucker lasse ich nicht in meine Nähe."

INFORMATIONEN Der Blue Ridge Parkway startet bei Rockfish Gap im Bundesstaat Virginia und endet nach 755 Kilometern bei Oconaluftee in North Carolina, ist in voller Länge mit dem Auto befahrbar, www.blueridgeparkway.org ■ Anreise: Von Frankfurt/Main aus fliegen Airlines wie Lufthansa, American und United nach Charlotte, dem größten Flughafen in North Carolina. Preise je nach Jahreszeit bis zu 1000 Euro. Von dort fährt man im Mietwagen gut zwei Stunden nach Asheville am Blue Ridge Parkway ■ Übernachten: Es gibt nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten am Blue Ridge Parkway, daher möglichst früh reservieren! Für alle, die vor dem Start noch mal luxuriös ausspannen wollen, ist dieses zweistöckige Townhouse in Staunton genau richtig (www.the-storefront-hotel.com). Orchard House B&B: etwas abseits des Parkways in der Ortschaft Lovingston. Wunderschönes, weiß-gelbes Farmhaus von 1874 mit Kolonialstil-Einrichtung, Pool und Weinbergen drum herum (www.orchardhousebbweddings.com). Auf der Clear Creek Guest Ranch in Burnsville bei Little Switzerland schläft man stilecht in Blockhütten und kann auch sonst reichlich Western-Feeling bei Rex Frederick, einem Ex-Börsenmakler, und seiner Frau genießen (www.clearcreek-ranch.com).

Dafür Natur pur. Im Frühjahr scheint die Blütenpracht der Rhododendren und Azaleen förmlich zu explodieren. Im Sommer herrscht tiefes Grün in den Hügeln und Tälern. Dichte Wälder und Efeu-Decken bilden dann eine Art Schiebedach: Vom Himmel ist beim Fahren nur noch ein schmaler Streifen zu sehen.

Rund 1300 Pflanzen- und 100 Baumarten wachsen entlang der kurvenreichen Strecke. Sie inszenieren einen unvergleichlich prächtigen Herbst: Indian Summer überall, feurig leuchtend mit allem, wozu sich Laub verfärben kann, von Quittengelb bis Weinrot. Dann gibt es schon mal Stau auf dem Blue Ridge Parkway. "Leafer Traffic" nennen die Einheimischen den Andrang der Besucher, welche die Laubverfärbung aus heruntergekurbelten Autofenstern bestaunen und auf ihr Smartphone bannen.

Gebannt von seiner Arbeit war auch Stanley Abbott, der Chefplaner der Panoramastraße. "Wie ein Filmdreh gepaart mit Geschichtenerzählen und Malerei", so beschrieb der Landschaftsarchitekt sein Wirken 1958 rückblickend in einem Interview und bekannte: Nie wieder habe er etwas Schöneres und Kreativeres machen dürfen als den Blue Ridge Parkway zu bauen, damals mit gerade mal 25 Jahren. 1935 ging’s los, bald nachdem US-Präsident Franklin D. Roosevelt den Auftrag gegeben hatte. Inmitten der Great Depression sollte die Straße als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die arg gebeutelte ländliche Region dienen. Gleichzeitig sollte sie besser ans vorhandene Straßennetz angebunden werden, sodass auch immer mehr Menschen mit eigenen Autos den Parkway touristisch erkunden konnten.

Eines dieser Autos, ein 1928er AA Ford-Pritschenwagen, stoppte damals abrupt am Straßenrand. So beginnt die dritte Staffel der in den Blue Mountains der 1930er angesiedelten TV-Erfolgsserie "Die Waltons". Die Doppelfolge "Blutsbande" handelt davon, wie Familien entlang der Strecke für den Bau des Blue Ridge Parkways umgesiedelt wurden. Auch die Waltons werden gedrängt, das mit eigenen Händen aufgebaute Holzhaus zu verlassen. Es kommt zur Schießerei, bei der John-Boy Walton, ältester Sohn in der Großfamilie, verletzt wird.

Diese und andere Episoden kann nacherleben, wer vom Parkway einen Abstecher ins 40 Minuten entfernte Städtchen Schuyler macht zum Walton’s Mountain Museum. Hier lebt sie weiter in Fotos und Requisiten, die in den 1970er Jahren ebenso populäre wie kreuzbrave TV-Familie mit Sägemühle, sieben Kindern und immer gleichem Folgenfinale: "Gute Nacht, John-Boy!"

Zurück auf dem Blue Ridge Parkway beginnt bei James River eines seiner atemberaubendsten Teilstücke. In nur 15 Meilen geht’s durch Pinienwald steil hoch auf 1200 Meter - was viele Radler kapitulieren, schieben und schnaufen lässt. Der höchste Blue-Ridge-Punkt Virginias heißt passenderweise "Apple Orchard" - Selbstpflücken erwünscht!

Am Great Valley Overlook zwitschert ein Rotkehlchen, Blätter rauschen leise in der leichten Brise, irgendwo klickt ein Kamera-Verschluss. Niemand spricht, denn alle sind ergriffen von den Blue Mountains, nach denen der Parkway benannt ist. Eine Bergkette ohne schroffe Zacken-Silhouette, sondern mit lieblichen, runden und dicht bewaldeten Bergkuppen, die - oft in bläuliche Nebel-Milch getaucht - wie hintereinandergeschobene Theaterkulissen wirken.

Fast konspirativ dann der Austausch von lohnenswerten Zielen am Weg. Helen und Barry in ihrem froschgrünen Jaguar von 1970 empfehlen Little Switzerland, von seinen Bewohnern so getauft, weil die Berge drum herum angeblich aussehen wie schweizerische Alpen. Kaum ist das Florida-Rentner-Pärchen weg, erzählt Harley-Fahrer John, er wolle in die entgegengesetzte Richtung zum "Waltons-Museum". "Gu-te Fahrt, John-Boy", rufen seine Motorradkumpels spöttisch.

Ab dem zweiten Tag ist man eingefahren auf dem Parkway, hat sich dessen Kurven-Rhythmus angepasst und lässt den Wagen mit lässigen, einhändigen Steuerbewegungen nach rechts und links schwingen - fast wie beim Skifahren. Schon beeindruckend, wie Planer Abbott den Parkway in die Landschaft komponiert hat, mal scharf um einen Berg herum, dann wieder durch ein Tal schlängelnd oder einem alten Appalachen-Pfad folgend.

Rechts und links der Straße ließ Abbott alle damals modernen Gebäude abreißen, denn entlang des Parkways wollte er ein "Museum traditioneller amerikanischer Landschaft" schaffen - etwa durch Restaurierung alter Gebäude wie der Mabry Mill. Die verwitterte Wassermühle von 1903 ist heute ein kleines Restaurant und eines der beliebtesten Fotomotive.

Bei Cumberland Knob quert der Parkway die Grenze von Virginia nach North Carolina. Hier begann der Bau im September 1935, gut dokumentiert im Visitor Center, einem von insgesamt 13 entlang der Strecke. Schon 1941 tuckerten eine Million Besucher über die bis dahin fertigen Teile der Panoramastraße und kürten sie zu "America’s Favourite Drive", ein Lob, mit dem der Parkway noch heute wirbt. Mehr als 20 Millionen Besucher sind auf ihm alljährlich unterwegs.

Komplett fertig wurde der National Scenic Byway erst 1987, nach 52 Jahren Rechtsstreitigkeiten. Damals fügten Bauarbeiter bei Meilenstein 302 das letzte Teilstück am Linn Cove Viadukt ein. Die Gegend ist reich an Freizeitangeboten. Am Gipfel des 1818 Meter hohen Grandfather Mountain warten die wackelige und höchste Hängebrücke der USA sowie Mildred, eine betagte Braunbären-Dame im Tierpark. Eingehakt an Seilen saust man durch den Wald. Und beim Whitewater-Rafting in Boone wird garantiert jeder nass, entweder weil die weiße Gischt der Stromschnellen des Watauga-Rivers ins Schlauchboot schwappt oder weil einen die Mannschaft des Nachbarkahns gerade mit riesigen Spritzpistolen angreift.

In North Carolina wartet kurz vor Schluss der Richland Balsam bei Meilenstein 432. Der mit 1843 Metern höchste Punkt am Blue Ridge Parkway bietet noch einmal einen atemberaubenden Rundumblick, diesmal in die Great Smoky Mountains. Die Gegend sollte man möglichst gegen Sonnenuntergang ansteuern, den schönsten der ganzen Strecke gibt’s bei Waterrock Knob.