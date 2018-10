Von Stephan Brünjes

Da steht 63 Milliarden-601 Millionen-317 Tausend-und-318 Lire - in Stein gemeißelt. Der bis dahin größte Lottogewinn Europas als Kopie des Überweisungs-Schecks hängt an der Wand des Hauses Nr. 4 im Corso Umberto I: Mammon in Marmor. Darüber der ebenfalls versteinerte Tippschein mit den sechs Richtigen und Zusatz-Zeilen: "In diesem Kiosk hat am 31. Oktober 1998 die Göttin mit den verbundenen Augen 99 Spieler geküsst und so dem ganzen Dorf Peschici 63 Milliarden geschenkt." Umgerechnet 32 Millionen Euro, gut 300.000 für jeden. O Kohle Mio! Die Sonne lässt mildes, warmes Licht in die unscheinbare Seitengasse fallen, auf die Enotheka, die fleischfarbenen Plastikstühle des Cafés "Roxy" gegenüber und die grünen Holz-Blendläden am Lotto-Kiosk. Der müsste eigentlich längst offen haben, um kurz nach vier. Immer mehr Männer stromern nervös davor auf und ab.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Von Frankfurt fliegen z.B. Lufthansa und Alitalia günstig nach Bari, Preise je nach Saison ca. 200 €. Ein kleiner Mietwagen für zwei Wochen kostet ca. 300 € ohne Benzin, die Fahrt ins 180 Kilometer entfernte Peschici dauert etwa zwei Stunden ■ Übernachten: Beim Lottogewinner im Hotel "Al Castello", Via [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Von Frankfurt fliegen z.B. Lufthansa und Alitalia günstig nach Bari, Preise je nach Saison ca. 200 €. Ein kleiner Mietwagen für zwei Wochen kostet ca. 300 € ohne Benzin, die Fahrt ins 180 Kilometer entfernte Peschici dauert etwa zwei Stunden ■ Übernachten: Beim Lottogewinner im Hotel "Al Castello", Via Castello 29 mit dem besten Blick über die Bucht von Peschici. DZ/F ab 70 Euro. Tel.: 0039.0884.964038, www.peschicialcastello.it. Das Viersternehotel "D’Amato" gehört ebenfalls einem Lottogewinner und liegt unten an der Bucht. DZ ab 45 Euro, Swimmingpool, Abholservice vom Flughafen Bari. Tel.: 0039.0884.963415, www.hoteldamato.it. ■ Ausflugstipp: San Giovanni Rotondo, einer der populärsten Wallfahrtsorte Italiens. Ebenfalls auf der Gargano-Halbinsel gelegen, ist er gewidmet einem der umstrittensten Heiligen des Landes: Padre Pio, ein Mönch, soll schon zu Lebzeiten (1887 - 1968) die Wundmale Christi gehabt haben, wollte diese jedoch durch Ärzte des Vatikan nicht untersuchen lassen und machte sich verdächtig dadurch, dass er große Mengen Karbolsäure bestellte, die Hautverätzungen verursacht. Kaum verstorben, wurde er dennoch von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen, und heute pilgern 7 Millionen Gläubige jährlich in den kleinen Wallfahrtsort mit der von Stararchitekt Renzo Piano entworfenen "Chiesa Nuova" (neue Kirche). Wer den Massen hier entgehen will, sollte am besten die Siesta-Zeit nutzen. https://viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4183/en/San-Giovanni-Rotondo ■ Weitere Auskünfte bei der Italienischen Zentrale für Tourismus unter www.enit.it

Endlich, die Tür schwingt auf. Schon sind alle Wartenden drin, greifen nach Lottoscheinen oder tippen online am Terminal. Auch 20 Jahre nach "La Vincita" (der Gewinn), wie sie den Riesen-Reibach hier nennen, ist Goldgräberstimmung spürbar zwischen rosa Plastikspielzeug, Radiergummis, Kulis und deutschen Zeitungen. "Mille Cose" (tausend Sachen) heißt der Laden, zugleich Börse für neuesten Dorf-Tratsch. Fernando de Nittis, der grauhaarige Besitzer, eben noch lauteste Stimme im Palaver, wird - nach dem Lottogewinn gefragt - plötzlich einsilbig. Darüber wisse er nichts, am PC habe sein Schwager damals das Gewinnersystem ausgetüftelt, aber der sei schon ein paar Jahre tot. Einige Stammkunden vorm Tresen lächeln vielsagend.

Es ist ein offenes Geheimnis in Peschici, dass Fernando die treibende Kraft war, das ganze Dorf in seinen Systemtipp mit unzähligen gleichen Zahlenreihen für alle hineinquatschen wollte und jedem die Anteilsscheine aufschwatzte, trotz minimaler Gewinnchance von 1 : 622 Millionen. Am Ende stand Fernando als größter Gewinner da, weil er auf einigen seiner Tippscheine mit sechs Richtigen sitzen geblieben war. Eine ganze Ferienanlage kaufte sich de Nittis, spricht aber nicht gern drüber. Vielleicht, weil kurz nach dem Lotto-Gewinn Schutzgeld-Erpresser in Peschici gewesen sein sollen? "Geht in die Via Castello", brummt er, "da wohnen reichlich Gewinner, einen davon werdet ihr schon treffen."

Die schmale Gasse mit schneeweiß getünchten Fassaden und blauen Fensterläden hat am Ende eine Castell-Ruine als Namensgeberin - auch für das Hotel nebst Ristorante. Ob er vom Lottogewinn wisse? Der "Al Castello"-Inhaber lächelt verschmitzt: "Klar, mein Sohn hat ja gewonnen, ich selbst auch." Und dann erzählt Luigi Fasanella Gewinnergeschichten. Die von Matteo Amato, Hotelbesitzer, Ferrari-Fahrer und ohnehin schon reichster Mann von Peschici: Eine CD kaufte er im Lotto-Kiosk, zahlte mit großem Schein. Fernando de Nittis hatte - angeblich - kein passendes Wechselgeld, gab stattdessen einen Lotto-Schein heraus. Matteo habe abgelehnt, angebrüllt hätten die beiden sich, bis Matteo schließlich wütend mit dem Tippzettel aus dem Kiosk gestampft sei. Kurz darauf war er um 300.000 Euro reicher. Ebenso wie das Pärchen aus Triest, wider Willen in Peschici auf Urlaub, weil’s mit London und Madrid nicht geklappt hatte. Oder Nardino, der nun deutlich mehr hat als seine Mini-Rente. "80 Prozent der 4000 Einwohner Peschicis haben mitgewonnen", sagt Luigi Fasanella - "die Familien hier sind ja fast alle miteinander verwandt." Der 75-jährige "Al Castello"-Inhaber hat sich ein paar Häuser in der Straße gekauft und ein schickes Boot, bewirtet weiter Gäste mit Bruscetta und gibt Kindern aus dem Ort ehrenamtlich Nachhilfe.

Nicht jeder Gewinner ist auf dem Teppich geblieben. Geschichten über Hallodris werden im ganzen Dorf erzählt, mit gesenkter Stimme, nicht selten mit einem Restaurant-Namen als heißer Spur. Für einen schnellen Alfa und Reisen nach Südamerika soll Piero, einst Kellner vom "Al Trabuco" alles verpulvert haben. Erst als alles Geld weg und er wieder zuhause war, sei ihm klargeworden, was für ein Paradies dieses Peschici doch ist. Stimmt und wird auf den ersten Blick klar: Ganz außen am Sporn des italienischen Stiefels gelegen, oberhalb einer sichelförmigen Bucht, klebt das Dorf terrassenförmig auf einer Felsnase, wie eine Postkarten-Kulisse. 100.000 Urlauber, die meisten davon aus Deutschland, braten hier jeden Sommer tagsüber in der Adria-Sonne, kommen gerne in den letzten Wärme-Wochen des Herbstes und schlendern abends durch die Via Castello, probieren Limonolivo, eine lokale Schnaps-Spezialität aus Limonen, Orangen und Oliven im Kramladen "Mamma Mamma". Inhaber Elia Salcuni ist heute noch nicht da, bis 18 Uhr erledigt er seinen Erstjob als Gemeinde-Bibliothekar - und zwar mit links.

Umstellt von 7000 Büchern in Regalen, Stapeln und Haufen faltet Elia am Festnetztelefon gerade einen Weinhändler zusammen, der seinen Laden nicht rechtzeitig beliefert hat. Parallel wird Elia selbst am Handy gefaltet - von seiner furiösen Frau, weil er vergaß, Mineralwasser für die Familie zu kaufen. Nebenbei verleiht er noch kurz ein Buch. Stress? Keine Spur! Auf die Frage nach dem Lotto-Gewinn strahlt der kleine, füllige Mann in Schmuddelpulli und Schlabberjeans durch seine schmierige Glasbaustein-Brille und redet für die nächste Stunde wie ein zu schnell laufendes Tonband mit defekter Stopp-Taste. "Si, si", er habe auch gewonnen - 300.000 Euro wie die anderen, dann im Jahre 2007 noch mal 100.000 Euro und in einer TV-Show weitere 80.000.

Einen Fiat Punto habe er seiner Frau vom ersten Gewinn gekauft und sich einen Ferrari. "Los, anschauen, draußen vor der Tür!" Elia geht vor dem vergitterten Bibliotheks-Bunker über die Straße, posiert neben einem tannengrünen, dreirädrigen Pritschentransporter und freut sich diebisch über die Fragezeichen in den Gesichtern seiner Besucher. Dieses typisch italienische Gefährt namens "Ape" reiche ihm, weiteres Geld habe er lieber in die Ausbildung seiner Töchter gesteckt. "Das wollte mein Bruder auch", erzählt Elia weiter - er hat im Lotto-Laden Schreibhefte für seine Kinder gekauft, aber keines der Lose, die Fernando ihm immer wieder anbot.

Standhaft blieb auch ein junger Mann, gönnte seiner Verlobten kein Los. Sie brannte bald nach "La Vincita" mit einem der Lottogewinner durch. Elia kennt alle Geschichten der Unglücksraben im Glücksdorf: Die von den Carabinieri etwa. Ein Jahr lang tippten sie jede Woche mit - nur in der entscheidenden nicht. Matteo, ein Junge aus Peschici tat es, kaufte sich abends kurz vor acht am Ziehungs-Samstag gleich vier Tippscheine, wurde dafür von seinen Freunden für verrückt erklärt und gab die Zettel um kurz nach acht wieder bei Fernandos Schwager Domenico zurück.

"Da lief die Ziehung schon live im Fernsehen", sagt Elia, "Domenico hat gesehen, dass da mindestens zwei, drei Richtige in seinem Systemtipp sind..." Dass manch einer gar nicht oder nicht im richtigen Moment mitmachte, dafür hat Elia Verständnis: "800 Euro verdiene ich als Bibliothekar, 100 davon habe ich jeden Monat in den Lottoladen getragen - völlig verrückt!" Plötzlich muss Elia dringend los. Zum Lottoladen.