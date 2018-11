Von Wolfgang Polte

Genau zwischen Wien und Budapest liegt der preiswerteste Jungbrunnen Europas: Piroschkas Wellnessparadies. Hier wurde 1955 der Kultfilm "Ich denke oft an Piroschka" mit Liselotte Pulver in der Hauptrolle gedreht.

Falten weg? Eine Lichtbehandlung (Mesotherapie) glättet. Schlaffer Bauch? Er wird mit Spezialgel straff gestreichelt. Cellulite ade? Schwarzer Mineralschlamm hilft. Rollator weg? Das Moll-Mineralstreckbad wirkt Wunder.

Doch Wunder kommen nicht von allein. Man muss etwas dafür tun. Rund zwei Dutzend Möglichkeiten werden im ungarischen Bad Héviz angeboten. Schlamm- und Schwefelpackungen, Gewichts-Streckungen, Kälte-Sauna, Massagen, Mineral-Thermal-Bäder, Pilates-Übungen. Nach 14 Tagen konnte ich wieder Treppen steigen wie mit zwanzig, Foxtrott, Walzer und Tango aufs Parkett legen wie in der ersten Tanzstunde.

Moorpackungen

Dr. Veronika Moll, deren Vater Dr. Károly Moll viele Kurprogramme wie das Mineral-Streckbad entwickelte, ist heute begleitende Ärztin für alle, die wieder besser laufen, springen und glatte Haut haben wollen. Sie erzählt stolz von Kurgästen, die im Rollator ankamen und nach zwei Wochen wieder beschwerdefrei laufen konnten.

Viele sprechen vom "Wunder von Héviz". "Ein Gast stand vor einer Knieprothesen-Operation", erzählt Dr. Moll. "Nachdem er die Héviz-Kur gemacht hatte, wurde der Eingriff verschoben. Inzwischen sind fünf Jahre ohne Operation vergangen und das Knie funktioniert weiter einwandfrei. Zwei Wochen Kur genügen meistens, um frühere Mobilität wieder zu erlangen."

Ich habe es getestet, dafür mit Flug, 4-Sterne-Hotel, Halbpension und 28 Behandlungen knapp 1500 Euro bezahlt. Wer nur eine Schnupperkur zum Ausprobieren machen will, kommt mit 474 Euro (5 Nächte, HP, drei Behandlungen) hin. Im europäischen Vergleich ist das eines der günstigsten Wellness-Angebote.

Mein Programm begann morgens um acht mit Aquatraining in 25 Grad warmem Wasser. Im Halbstundentakt folgten Massagen, Streckungen, Packungen bis mittags. Nach einem Fitness-Süppchen ging es ins Schwefelbad oder - als ich nach einer Woche bereits fitter war - auf eine Radtour oder zum Nordic-Walking in die Umgebung von Bad Héviz, die auch die Toskana Ungarns genannt wird. Am Ortsrand liegt der zweitgrößte Thermalsee der Welt mit Wassertemperaturen zwischen 28 Grad im Winter und 38 Grad im August. Der größte befindet sich in Neuseeland.

Aquatraining am Morgen

Auch ohne Kur ist die Region sehenswert. In der Umgebung gibt es Römerausgrabungen, Burgen und Schlösser, sogar ein Buddha-Heiligtum in der Nähe des Ortes Zalaszántó, das 1993 vom Dalai Lama eingeweiht wurde. Im Gebäude werden in einer Schatulle angebliche Knochensplitter von Buddha aufbewahrt. Wer bei ähnlichen Temperaturen wie im Mittelmeer segeln oder surfen möchte, fährt von Héviz zehn Minuten mit dem Bus oder eine halbe Stunde mit dem Fahrrad an den Plattensee.

Wenn nicht die Werbeplakate und Leuchtreklamen für Botox und Bleaching wären, könnte man glauben, noch in den fünfziger Jahren zu sein. Kaum Verkehr auf den Straßen, in den Orten Kopfsteinpflaster. Im Schaukasten des kleinen Theaters wird für den nächsten Operettenabend geworben. Ähnlich sieht es im benachbarten Urlaubsort Keszthely aus. Dort gibt es zwischen Juni und September den wöchentlichen Operettenabend im Spiegelsaal des Schlosses.

Der für mich schönste Weg führt über knapp sechs Kilometer von der Ortsmitte Héviz in Richtung des Dorfes Egregy ins "Hévizer Grinzing", dem Weinbaugebiet. Die rund zehn Lokale ähneln dem Wiener Vorbild. Serviert werden einheimische Weiß- und Rotweine wie "Olasrizling" oder "Villány vörös", ein Blauburgunder, das Glas für rund zwei Euro. Dazu gibt es würzig-scharfe Salami- und Schinkenplatten oder Kesselgulasch. Es wird gesungen und geschunkelt. Die meisten fahren im Taxi ins Hotel zurück und schlafen sich für den nächsten Kurtag aus, der bei der Wassergymnastik mit einem Schunkelschlager beginnt.