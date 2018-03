Von Wolfgang Minaty

Bange Frage: Wo ist das Meer, wo ist der Strand? Umbrien ist das grüne Herz Italiens, eine Riviera gibt es nicht. Nur Natur und Kultur - die aber vom Feinsten. Und obendrein Wein.

Umbrien ist zwar nicht so lieblich wie die Toskana im Westen oder die Marken im Osten, dafür aber auch nicht so rau wie die Abruzzen im Süden. Vielmehr hat Umbrien etwas von einer spröden Schönheit, schroff und zart zugleich, sanft, bergig, grau und grün, sehr grün. Mithin sind wir in der Mitte Italiens, eben dort, wo das Herz schlägt.

Und sogleich ein Auftritt nach Maß. Città di Castello - wie das schon klingt! Eine uralte Stadt am Tiber. Ja, ja, der Tiber fließt nicht nur in Rom. Schlanke Türme, rot gefleckte Dächer, ocker bemalte Fassaden. Gleich fühlen wir uns wohl in den engen Gassen, in denen es nach Küche riecht, wo Fleisch und Würste schmurgeln.

Hintergrund Reiseziel: Umbrien liegt im Herzen Italiens, umgeben von der Toskana und den Marken sowie Latium und den Abruzzen. Fläche: etwa halb so groß wie Sachsen. Hauptstadt ist Perugia mit circa 170.000 Einwohnern. Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über Basel und Mailand nach Città di Castello in zehn Stunden (1000 km, großenteils [+] Lesen Sie mehr Reiseziel: Umbrien liegt im Herzen Italiens, umgeben von der Toskana und den Marken sowie Latium und den Abruzzen. Fläche: etwa halb so groß wie Sachsen. Hauptstadt ist Perugia mit circa 170.000 Einwohnern. Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über Basel und Mailand nach Città di Castello in zehn Stunden (1000 km, großenteils Autobahn). Übernachten: Eine gute Auswahl in diversen Kategorien (www.umbriatourism.it, www.agriturismo.it). Empfehlenswerte Hotels sind das elegante "Tiferno" in Città di Castello (DZ ab 89 Euro), das kultivierte, aus einem Kloster entstandene "Park Hotel ai Cappuccini" in Gúbbio (ab 128 Euro), das familienfreundliche "Viole Country" bei Assisi (ab 70 Euro), das einfache "Clitunno" in Spoleto (ab 59 Euro), die "Azienda Torre Bontempo" in traumhaft schöner Lage bei Todi (ab 40 Euro), das exklusive "Borgobrufa" bei Perugia (ab 120 Euro) und die schlichte "Villa Paradiso" in Passignano sul Tresimo (ab 54 Euro). Weitere Auskünfte erteilt die Italienische Zentrale für Tourismus unter www.enit.de

Aber es kommt noch besser. Gúbbio ist eine Stadt wie ein Balkon. Man guckt sich schier die Augen aus, so weit reicht der Blick übers Land, oben von der Piazza Grande, dem größten Platz der Stadt. Wir setzen uns auf die Stufen. Und haben nichts vor, wir schauen bloß. Kinder, Katzen, Kunstliebhaber.

Ist Assisi ein magischer Ort? Dem Anschein nach nicht. Der Rummel von jährlich fünf Millionen Besuchern, die vornehmlich die frommen Fresken von Giotto und Cimabue sehen wollen, spricht dagegen, ebenso die protzige Wucht der kolossalen Klosterbauten, die dem Ideal der Armut, von den beiden Hausheiligen Franz und Klara ausgerufen, diametral entgegenstehen.

Aber die beiden hatten Weitsicht. Nicht umsonst ist die heilige Klara Patronin des Fernsehens. Offenbar sahen sie voraus, dass der Mensch nicht veränderbar ist. Je mehr er Geld und Pracht liebt, desto betroffener schaut er in den Spiegel, aus dem ihn ein armer Teufel angrinst. Also baute man im 16. Jahrhundert unten in der Ebene eine gigantische Barockkirche, wie eine Hülle über der winzigen Kapelle Porziuncola, in der Franziskus am 3. Oktober 1226 nackt und auf dem bloßen Boden liegend starb.

Am Morgen geht es in die Ebene. In den Niederungen des Umbrischen Tals herrschte früher gnadenlos der Sumpf. Heute gedeihen Oliven, Holunder, Feigen und Wein. Der wird manchmal an Pappeln hochgezogen. Fasanen gibt es, jede Menge Vögel, Wildschweine und Hasen. Tolerant hoppeln sie davon. Sie fühlen sich wohl in der Ebene, die Menschen zieht es auf die Hügel. Dort haben sie ihre Städte erbaut, eine schöner als die andere: Spello, Foligno, Bevagna, Montefalco, Trevi, Spoleto. Keine ohne Zinnen, als hätten sie alle voneinander abgemalt, ein Bilderbuch mit der üppigen Palette wehrhaft störrischer Fantasie.

Wir verlassen das Bauernland, fahren hinauf in die Berge. Kurven. Steilwände. Kehren nach links und Kehren nach rechts. Steinbrocken liegen auf der Straße. Wir sind allein. Der Fels bröselt. In Nórcia wackelt immer wieder mal die Erde. Kein Haus, so die Bestimmung, dürfe höher als zwei Stockwerke sein.

Es beginnt eine unwirtliche Gegend. Eine Ebene, platt wie ein See, bevölkert nur von Schafen und Schäferhunden. Am Rand Castelluccio, ein Städtchen, dessen Armut aus den Fenstern lugt. Auch fehlt der Horizont. Barriere sind die Sibyllinischen Berge samt Schneespitzen, die machen einen klein und stumm. Auf deren anderer Seite soll sich Pontius Pilatus, aus Jerusalem verbannt, in den See gleichen Namens gestürzt haben.

Diesseits jedoch, diesseits kennt die Geschichte auch freudigere Nachrichten: Von hier stammen die besten Schweinswürste weit und breit, und hier, zurück in Nórcia, besser bekannt als Nursia, ist im 6. Jahrhundert der heilige Benedikt geboren. Er gilt als Vater des abendländischen Mönchtums. "Ora et labora" ist das strikte Gegenteil großer Gesten. Unten im Tal ist alles wieder normal. Terni ist nicht schön, aber Provinzhauptstadt. Narni ist eng und altmodisch, aber herrlich anzusehen. Und Todi ist trotzig, aber auf charmante Weise sehr italienisch.

Es ist Zeit innezuhalten. Wer sich in Italien aufhält, genießt den Vorteil, am Wein näher dran zu sein. Wer sich zu sehr nähert, verliert jedoch den Überblick. Wir haben unterwegs immer schon mal diesen oder jenen Jahrgang probiert. Genießermomente. Überraschungen, aber keine einzige Enttäuschung. Es waren Weine darunter, die sich mit den Schätzen dieser Welt messen können: ein trockener Weißer aus Amélia, ein Roter aus Montefalco, der glitzernd weiße Klassiker aus Orvieto, der rubinrote Star aus Torgiano.

Als wir auf Torgiano zufuhren, bewegten wir uns wie auf Teppichen. Von der Anhöhe sah es aus, als würden wir über den Feldern schweben. Ein Meer von Reben, in exakten Spalieren ausgerichtet, die sich am Stadtrand in die Kellereien von Giorgio Lungarotti zu verlieren scheinen. Heute ist seine Tochter Chiara die ungekrönte Herrscherin über dieses Königreich. Ihre Roten gehören zum Besten, was Umbrien zu bieten hat. "Wein", sagt sie leise, aber mit fester Stimme, "Wein bedeutet Arbeit und Kreativität, aber auch Leidenschaft. Am Ende", und dabei klopft sie sich auf die Brust, "spüren wir Harmonie."

Bleibt noch Perugia, Umbriens Kapitale. Eine Stadt, in der es nur treppauf, treppab geht. Eine Stadt der Symbiosen: ausgeprägt italienisch und auffallend international. Eine Stadt, die nie zu blühen aufgehört hat, obwohl sie schon sehr alt ist. Sie geht auf die Etrusker zurück. Vor 700 Jahren zog die Universität ein. Die Maler Perugino und Pinturicchio führten in der Renaissance vor, was der große Raffael fortsetzte. Seitdem folgte ein Dornröschenschlaf, aus dem Perugia nie richtig erwacht ist.

Also lassen wir uns auf dem Corso Vannucci treiben, vom Großen Brunnen bis zu den Gärten Carducci. Wir schauen mal rechts hinein in die Läden voller Schuhe, Blusen, Hosen, Schals und Hüte. Wir schauen mal links hinein in die verführerischen Konditoreien und kommen mit schokoladeverschmierten Lippen und einer Tüte mit Baci wieder heraus - diesen süßen Kugeln, die wie Küsse schmecken. Weshalb sie auch so heißen.

Nach all den Genüssen gibt’s nur noch eins: einen Sonnenuntergang am Trasimenischen See. Der ist flach, groß und warm. Wer will, kann hier verschnaufen, baden, angeln, segeln, radeln, wandern oder einfach der Dämmerung hinterherschauen. Denn in Umbrien sind die Schatten länger als anderswo. Das steckt schon im Namen drin: Umbra heißt Schatten.

Gott alleine weiß, was geworden wäre, wenn die Sonne länger geschienen hätte. Vermutlich wäre Umbrien nicht so schön. Denn mit dem Schatten kommt Tiefe in das Land, die Kontraste werden präziser, die Dinge scheinen zum Greifen nahe.