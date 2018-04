Von Sabine Mattern

Das Auf und Ab grüner Hügel verleiht einer Landschaft Konturen, die, gezeichnet durch Rebflächen, Olivenhaine und Getreidefelder, einen der berühmtesten Orte Italiens umarmt - Siena, zur Vollendung gereift in der Zeit des Mittelalters, das der einstigen Stadtrepublik neben dem unerbittlichen Dauerclinch mit dem Erzfeind Florenz auch Macht und immensen Reichtum eintrug. Schön wie eh versammeln sich seine Häuser hinter der Stadtmauer, die rotbraunen Fassaden übereinander getürmt und den Rundungen dreier Hügel folgend. Oben über dem Dächermeer treibt in kontrastreichem Schwarzweiß und massiv wie ein Schiff der Dom, zu Recht Sienas ganzer Stolz.

Aufs Prachtvollste herausgeputzt, beherrscht die Kathedrale konkurrenzlos die Piazza del Duomo. Ihrem Eingang gegenüber setzt unterdessen das Ospedale Santa Maria della Scala eher auf innere Werte und wendet dem Platz seine unauffällige Backsteinfassade zu. Aber ebenso begehrt wie ein Blick hinter die Mauern dieses wohl ältesten Krankenhauses Europas, in dem heute ein Museum kunstvolle Fresken zeigt, ist unter Touristen ein freier Platz auf der langen Steinbank davor. Wer einen solchen ergattert, genießt von hier den perfekten Blick auf den Dom, einen dreischiffigen Bau mit schlankem Glockenturm, der ab dem 13. Jahrhundert entstand und wenige Jahrzehnte später um ein Haar Teil eines gigantischen Neubaus, des Duomo Nuovo, geworden wäre. Doch die ehrgeizigen Pläne Sienas, inzwischen auf dem Zenit seiner Macht, scheiterten an Pestausbruch und Geldnot und hinterließen der Gegenwart nur einige Reste.

Hintergrund Anreise: Die nächstgelegenen Flughäfen sind Florenz (z.B. ab Frankfurt/Main direkt mit Lufthansa) und Pisa (z.B. ab Frankfurt/Main direkt mit Ryanair). Mit dem eigenen Auto fährt man von Heidelberg nach Siena (Richtung Basel, Mailand, Florenz) rund 950 Kilometer. Sienas Innenstadt ist in weiten Teilen für den Verkehr gesperrt, was die Parkplatzsuche erschwert. Einige Hotels [+] Lesen Sie mehr Anreise: Die nächstgelegenen Flughäfen sind Florenz (z.B. ab Frankfurt/Main direkt mit Lufthansa) und Pisa (z.B. ab Frankfurt/Main direkt mit Ryanair). Mit dem eigenen Auto fährt man von Heidelberg nach Siena (Richtung Basel, Mailand, Florenz) rund 950 Kilometer. Sienas Innenstadt ist in weiten Teilen für den Verkehr gesperrt, was die Parkplatzsuche erschwert. Einige Hotels bieten Parkmöglichkeiten. Unterkunft: Die Pension "Palazzo Ravizza" liegt ruhig innerhalb der Stadtmauern, nicht weit von Sienas Hauptattraktionen. Der Renaissancepalast punktet mit einem Privatparkplatz und einem traumhaft schönen Garten, DZ/F ab 85 Euro (www.palazzoravizza.it). Zum Castello di Verrazzano in Greve (Chianti) gehört der einen Kilometer vom Schloss entfernte Bauernhof "Casanova". Umgeben von Weinbergen logieren die Gäste dort in im toskanischen Landhausstil eingerichteten Zimmern und Ferienwohnungen, DZ/F ab 88 Euro, Zwei-Personen-Wohnung 125 Euro/Tag (plus Endreinigung). www.verrazzano.com Möglichkeiten für geführte Besichtigungen, z.B. "Chianti Tradition" (Besichtigung, Weinprobe und Imbiss) für 32 Euro. www.verrazzano.com Weitere Infos unter www.enjoysiena.it oder www.terresiena.it

Noch überwältigt von der detail-verliebten Gestaltung der Fassade, erlebt man beim Eintreten die nächste Überraschung. Auch im düsteren Leib der gotischen Kirche wurde in Sachen Ausstattung nicht gekleckert, sondern geklotzt. Jeden Quadratzentimeter Stein haben die Dombauer verziert: Säulen und Wände sind mit Marmor in schwarz-weißer Streifenoptik verkleidet, Gewölbe mit Ornamenten und Sternen kunstvoll bemalt, über den Arkaden in Mittelschiff und Chor die Köpfe der Päpste aus sieben Jahrhunderten wie ein Fries in Stein gemeißelt. Daneben Gemälde, Altäre und weitere Meisterwerke wie Nicola Pisanos legendäre Kanzel im Sechseck der Kuppel.

Der Dom ist nicht die einzige Attraktion in dem an Kunstschätzen so reichen Siena. Entsprechend zieht ein nie zu enden scheinender Strom von Besuchern durch die Kirchen und Museumssäle der Stadt und bestaunt die Werke von Simone Martini oder Jacopo della Quercia. Fast unbemerkt bleiben dabei abseits der Hauptplätze und Einkaufsstraßen die stilleren Gassen, die, eng und oftmals steil, die Altstadt wie ein labyrinthisches Geflecht überziehen und den Atem des Mittelalters verströmen. Zu verführerisch sind einfach die Via di Città mit ihren vielen Läden oder die Piazza del Campo, wo seit Jahrhunderten das Herz der Stadt schlägt.

Ein mittelalterliches Ensemble individuell gestalteter Paläste, fast ausnahmslos im für Siena so typischen Backsteinton, umringt den muschelförmigen Campo, der sich am Schnittpunkt dreier Hügel in eine Senke duckt. Deutlich fällt das Ziegelsteinpflaster zum Rathaus hin ab. "Was eine ganz natürliche Form ist", wie Guide Michele Occhioni erklärt, "denn in diese Richtung floss das Regenwasser ab." Die Touristen sitzen in der Amphitheaterkulisse des Campo gern für eine Siesta unter den Markisen der Lokale - vor sich den majestätischen Bau des Palazzo Pubblico, den einstigen Amtssitz der Stadtherren. Vielleicht überlegen sie noch, ob der Ausblick vom Torre del Mangia es wert ist, die mühsame Kletterpartie auf den grazilen, über hundert Meter hohen Rathausturm auf sich zu nehmen. Vielleicht denken sie aber auch an das zweimal im Jahr hier stattfindende Spektakel des Palio, der die Volksseele zum Kochen bringt. Alte Rivalitäten zwischen den Stadtteilen, den Contraden, brechen da wieder auf, wenn zehn von ihnen in diesem gnadenlosen, kaum zwei Minuten dauernden Pferderennen gegeneinander antreten und Ross und Reiter in halsbrecherischem Tempo um die Piazza hetzen.

Doch meist geht es friedlich zu auf dem schönen Platz, und die Restaurantgäste widmen sich ungestört den Leckereien auf ihren Tellern. Am Besten begleitet von einem Glas Roten, schließlich sind rund um die Stadt gleich mehrere Spitzentropfen zu Hause. Darunter der Chianti Classico, der Wein mit dem schwarzen Hahn auf der Banderole, dessen Anbaufläche sich im Kernland zwischen Siena und Florenz erstreckt. Verträumte Dörfer wie Montefioralle oder Barberino verschönern die Landschaft des Chianti, in der sich neben dem silbrigen Laub der Olivenbäume und den dunklen Schatten der Zypressen Hektar um Hektar Weinstöcke über die Hügel ziehen, und rechtfertigen einen Ausflug von Siena Richtung Norden. Ein ums andere Weingut begleitet dort den Lauf sich windender Straßen und lädt auf eine Kostprobe ein. Ein Angebot, das man nicht ausschlagen sollte.

Ein altes Herrenhaus, beherrscht von einem steinernen Turm und gelegen auf einem Anwesen, das seit fast 1000 Jahren seine Grenzen nicht verändert hat - auch das Castello di Verrazzano in Greve, im Jahr 1485 Geburtsort des berühmten Seefahrers Giovanni da Verrazzano und mittlerweile in zweiter Generation im Besitz der Familie Cappellini, öffnet seine Türen für Besucher. Die können bei einer Führung durch den romantischen Schlossgarten flanieren, wo am Rand eines Wasserbeckens Zitronenbäume in Terracottatöpfen wachsen, und in der Kühle des Gewölbekellers, dem Allerheiligsten von Signor Luigi Giovanni Cappellini, die riesenhaften Holzfässer in Augenschein nehmen. Und selbstredend wird auch probiert. Ein Glas Chianti Classico, bei dem die Rebsorte Sangiovese den Ton angibt, ebenso wie die anderen Klassiker des Hauses. Und einen traumhaften Blick aus der Höhe in die typische Landschaft der Toskana gibt’s dabei gratis obendrauf.