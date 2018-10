Von Anja Hammer

Wir haben Europa vor der Atombombe gerettet. Wir sind völlig platt. Doch das Adrenalin, das durch unsere Adern rauscht, gibt uns Energie. Wir fühlen uns wie Superhelden. Auch wenn wir keine sind. Wir sind nur Wanderer, die auf den Pfaden von Superhelden gewandelt sind. Superhelden, die hier kaum einer kennt. Dabei haben sie vor fast 75 Jahren verhindert, dass Hitler eine Atombombe bauen konnte. In der Provinz Telemark im Süden Norwegens erinnert heute der Saboteurspfad an die neun Helden, die mit der sogenannten Schwerwasser-Sabotage Geschichte schrieben.

Wanderführer Mike holt uns im norwegischen Industriearbeitermuseum Vemork ab. Bevor wir zum Ausgangspunkt der Tour aufbrechen, weiht er uns in die Vorgeschichte ein. "Alles begann mit Wasserfällen", sagt er. Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Norweger den 104 Meter hohen Wasserfall Rjukanfossen in Rohre gehüllt. Er lieferte die Energie für das damals größte Kraftwerk der Welt. Die Provinz wurde zur Kunstdünger-Produktionsstätte, das Dorf Rjukan, heute weltweit bekannt für die drei Sonnenspiegel, wurde für die Arbeiter aus dem Boden gestampft. Doch ein Nebenprodukt der Ammoniak-Herstellung war Schweres Wasser. Und dieses benötigten die Nationalsozialisten wegen seiner chemischen Eigenschaften zum Bau einer Atombombe.

An all das würde man bei der Wanderung nicht denken. Zunächst geht es recht flach durch die 1000 warmen Farben des Herbstes; Birkenwäldchen leuchten gülden, Gräser recken ihre kupferfarbenen Spitzen in die Höhe, Heidelbeerbüschlein preisen ihre lilablauen Früchte im zinnoberroten Blätterbouquet an. Mike deutet auf einen kleinen Tümpel am Wegesrand. "Ein Bombenkrater", sagt er und holt uns damit aus der Idylle 2017 zurück ins Jahr 1943. Damals lag der Schnee meterhoch und die neun Widerstandskämpfer waren hier auf Skiern unterwegs, um die Schwerwasser-Produktion zu stoppen.

Immer wieder hält Mike an und erzählt uns häppchenweise die Geschichte von damals. Und bald fühlen wir uns selbst wie Widerstandskämpfer, die die Atombombe verhindern wollen. Das motiviert, denn die Tour bleibt nicht seicht. Wir dringen weiter vor in die Schlucht, es wird grüner und saftiger - und steiler.

Mike teilt Handschuhe aus. An den Bäumen sind Seile befestigt. So können wir uns sicher und ohne Schwielen an den Händen zu bekommen, die steilen, rutschigen Abhänge hinabhangeln. Zugegeben: Ohne Plumps auf den Po schafft es trotzdem kaum einer aus der Gruppe. Doch das stört nicht. Die Mission im Hinterkopf, das Adrenalin in den Adern und die Fabrik, die zwischendurch auf der anderen Seite der Schlucht zu sehen ist - all das treibt uns an.

Aber dann geht es nicht mehr weiter. Der Fluss Mana versperrt den Weg. Für Mike kein Problem: Er hopst leichtfüßig von Stein zu Stein und ist im Nu am anderen Ufer. Für uns wird die Querung allerdings zu einer Herausforderung: Wir verweilen länger auf den einzelnen Steinen, um zu überlegen, wie wir weiterkommen. Und bei manchen landet der Fuß doch im Wasser. Am anderen Ufer geht es sofort weiter, einen steilen Geröllhang hoch - und dann liegt die Fabrik beziehungsweise das heutige Museum, das an die Harry Pottersche Zauberschule Hogwarts erinnert, vor uns. Wir haben es geschafft - so wie die Saboteure damals. Selbst Hartmut, der Wanderprofi in unserer Gruppe, der jede Woche in die Alpen fährt, gesteht begeistert: "So etwas habe ich noch nie erlebt!"

Warum wir so platt sind, klärt Mike erst hinterher auf. Unser Guide kommt ursprünglich aus Wales, für diese Tour auf dem Saboteurspfad plant er sechs Stunden ein. Wir haben viereinhalb gebraucht. Dabei waren nur zwei Stunden eingeplant - das ist die Zeitangabe, die Norweger für diese ihres Erachtens "mittelschwere" Wanderung brauchen.

Denn was das Wandern angeht, sind alle Norweger Superhelden. Zumindest aus Sicht von uns Gelegenheitswanderern, die mal auf den Neckarsteig, in die Pfalz oder für ein paar Tage in die Alpen gehen. Beim norwegischen Lauftempo können wir nur anerkennend schnaufen. Warum das so ist, erklärt Hotelbesitzer Sigmund Straand bei einer Tour durch seine Heimatberge nahe des Dörfchens Vrådal.

Während wir den rund 900 Meter hohen Venelifjell erklimmen, berichtet Sigmund: "Wir haben Outdoor-Unterricht in der Schule." Ab der ersten Klasse lernen die Kinder in den ländlichen Gebieten der Region Telemark beim Wandern Karten lesen, Feuer machen, angeln, Pilze und Beeren sammeln. Wie zum Beweis kommen einige Kinder weit vor ihren Eltern an dem Rastplatz an. Sie können nur müde lächeln, als sie sehen, wie wir uns am Teich vor der Hütte erfolglos im Fliegenfischen versuchen. Stattdessen machen sie gekonnt ein Feuer am Schwenker-Grill für ihre Würstchen. Doch diese Schmach ist angesichts der Aussicht schnell vergessen: Unter uns die schwarzen Krähenbeeren, die blauen Heidelbeeren und die roten Preiselbeeren, vor uns die Weite, die Berge, die Seen.

Der Gegensatz zu dieser Üppigkeit ist der Gaustatoppen, mit 1883 Metern der höchste Berg in der Telemark. Bäume sucht man hier vergebens und auch das bisschen Grün am Boden verschwindet, je näher der Gipfel kommt. Der gigantische Geröllhaufen ist ein Überbleibsel der letzten Eiszeit. Die mit gelb-grün-grauen Flechten überzogenen Steine nehmen unsere beiden norwegischen Wanderführer wieder ohne eine einzige Schweißperle. Wir hingegen japsen, als wir nach zwei Stunden Norweger-Tempo oben auf der Aussichtsplattform stehen. Ein Sechstel Norwegens kann man von hier aus sehen - bei gutem Wetter. Doch damit ist die landschaftliche Vielfalt der Telemark noch längst nicht vorbei: Der Kurort Langesund, durch den der Küstenpfad führt, zeigt die maritime Seite Skandinaviens mit weiß getünchten Holzhäusern, verlassenen Holzbooten in schroffen Buchten und den Schäreninseln, die sich aus dem Wasser erheben. Apfelbäume so weit das Auge reicht wachsen rund um das Obstdorf Gvarv. Hier werden ein Viertel aller Äpfel des Landes angebaut. Und so steht beim Abendessen oft auch ganz selbstverständlich frischer Apfelsaft auf dem Tisch. Und der ist ein wahrer Zaubertrank für erschöpfte Wanderer.