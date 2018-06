Von Antje Urban

Enrico ist ein Schmuser", sagt Franz Trenkle. "Carasmo eher ein Macho, der interessiert sich nur für die Damen." Und Basti hat eine Glatze. Die Rede ist nicht von drei südländischen älteren Herren, sondern von drei südamerikanischen, wuscheligen Alpakas. Franz, auf dessen Hof wir die stolzen, aber auch sehr ängstlichen Tiere kennenlernen, hat sich vor zehn Jahren in Südamerika beim Bergsteigen in die Alpakas verliebt. Mittlerweile nennt er 26 Huacaya-Alpakas sein Eigen. Meine Tochter Lisa verliebt sich sogleich in Manolo, ein Jungtier. Doch auch wenn die Tiere mit ihrem langen Hals und dem lustigen Puschel auf dem Kopf so zum Kuscheln einladend wirken, das mögen sie leider gar nicht. "Ihr müsst sie ganz langsam an die Seite nehmen und am Hals streicheln, nur bloß nicht den Kopf", erklärt Franz. Wir ziehen los im strahlenden Sonnenschein durch die blühenden Bergwiesen rund um Pfronten.

Hintergrund Informationen ■ Anreise: Von Heidelberg sind es 317 Kilometer, die in rund dreieinhalb Stunden zu schaffen sind. Mit der Bahn muss man in Ulm und Kempten umsteigen und benötigt rund 4 Stunden. ■ Übernachten: Im Babel's Auszeit bietet das Ehepaar Babel mehrere Ferien-Appartments für eins bis fünf Personen. Direkt am Sonnenhang von Pfronten mit traumhaften Ausblick. Belegung mit drei Personen im Sommer 108 Euro pro Nacht, www.sonnenhang-babel.de Im 4-Sterne-Hotel Berghof am gleichen Hang kommen Familien in DZ oder Appartements unter. Das DZ kostet ab 93 Euro, das Appartment für vier Personen ab 172 Euro. Ein großes Frühstücksangebot ist inklusive, www.berghof-pfronten.de ■ Empfehlenswert: Die Zwei-Stunden-Tour mit den Alpakas kostet pro Person 20 Euro, Kinder (ab 8 Jahren) 15 Euro. www.allgaeu-alpaka.de

[-] Weniger anzeigen

Der Höhenluftkurort Pfronten, umgeben von den Allgäuer und Tiroler Alpen, hat sich ganz auf Familien eingestellt und lockt mit zahlreichen Erlebnisangeboten. Neben der Begegnung zwischen Kindern und Alpakas, gibt es unter anderem 12 Themenspielplätze, die 2016 den Tourimuspreis Bayern bekommen haben. Ritter-, Prinzessinnen-, Planeten-, Märchen-, Räuber- oder Zirkusspielplatz - allein mit dem Besuch der vielen Kinderplätze, ist man drei Tage beschäftigt. Doch meine 10-Jährige braucht mittlerweile mehr Action als Rutsche und Sandkasten, daher entscheiden wir uns am nächsten Tag für den Waldseilgarten Höllenschlucht. Schattig und ruhig für die Eltern ist er mit insgesamt 11 Parcours für Kinder ziemlich herausfordernd. Aber als meine Tochter aus zwei Meter Höhe zu mir runter ruft: "Mama, das ist so cool hier, das ist der beste Klettergarten, den ich kenne!", weiß ich, dass spätestens jetzt Pfronten auch ihr Herz erobert hat.

Besonders die Seilrutschen über den fließenden Wildbach aus der Höllschlucht verlangen etwas Mut. Ich bin so stolz auf Lisa, als sie nur an zwei Seilen mit Karabiner über den Bach schwebt, dass ich glatt vergesse, das Ganze zu filmen. Auf unserer anschließenden Wanderung den Edelsberg hinauf zur Keppler Alm muss ich mir noch lange Vorwürfe anhören. Doch schon bald haben die Bergkühe Lisas volle Aufmerksamkeit. Überall bimmeln die großen Halsglocken dieser mächtigen Kühe, die bei der starken Steigung locker mithalten können und uns immer mal wieder hinterher trotten. Mein Kind wandert vergnügt. Kein Jammern, kein Zetern. Doch der Weg ist über zwei Stunden durchweg steil und als endlich die Hütte in Sicht ist, schlägt sie vor, dass wir über die Wiese hinauf kraxeln. Mit Mühe suche ich Halt und Tritt in dem von den Kühen ausgefurchten Hang, ich muss ständig pausieren und Luft schnappen. Es ist heiß und von Schatten nur zu Träumen. Meine Tochter treibt mich an. Endlich oben angekommen, werden wir mit einem grandiosen Ausblick belohnt. Leider erwartet uns kein zünftiges Vesper, denn die Hütte hat prompt donnerstags geschlossen. Aber wir wollen sowieso auf dem Rückweg Essenshalt machen in der ersten vegetarische Hütte der Alpen. Auf der Hündeleskopfhütte hat Silvia Beyer ein Herz für Veganer und Vegetarier und kocht jeden Tag frisch in einer winzigen Küche. Mit Blick ins Alpenvorland gönnen wir uns Zucchini-Lasagne, ich einen Bio-Kaffee und Lisa einen Dinkel-Nusskuchen. Hier holt sich meine Tochter auch den ersten Stempel in ihren Kinder-Hüttenpass. Bereits bei drei gesammelten Stempeln erhalten Kinder die silberne, bei sechs die goldene und bei neun die "supergoldene" Wandernadel. Ein unglaublicher Ansporn für Kinder.

Man muss nicht unbedingt hoch hinaus, um den landschaftlichen Reiz des Allgäus zu entdecken. So verläuft zum Beispiel in den Tal- und Hügellagen die "Wasserläufer-Route" mit Erlebnispfaden entlang von Seen, Flüssen und Wasserfällen. Trotzdem ruft heimlich der so präsente Hausberg Pfrontens, der Breitenberg, nach uns. Mit der Seilbahn geht es auf hoch hinauf, danach steigen wir in den Alpin-Sessellift. Eigentlich im Sommer ein viel größeres Erlebnis, da der Blick kilometerweit reicht und kein Skifahrer-Stress herrscht. Dann geht es auf einem steilen Schotterweg zur Ostler Hütte. Sehr beschwerlich für Kinder, aber das Gipfelkreuz sendet magische Kräfte aus, denn sobald es in Sicht ist, entwickeln die kleinen Kinderwaden neue Kraft. Und der Ausblick auf 1838 Meter Höhe in die Allgäuer, Tiroler und Schweizer Bergwelt lässt alles vergessen. Wie gut, dass der Kaiserschmarrn uns mit Kohlenhydraten für den Rückweg versorgt hat, denn auf dem rutschigen Kies ist der Abstieg sehr anstrengend. Wir halten uns an Büschen und Ästen fest, um nicht auf dem Hosenboden zu landen. Noch immer kein Quengeln von Lisa, stattdessen ist es ein bisschen Gaudi, sich von Busch zu Busch zu hangeln. Wir erwarten den übelsten Muskelkater und planschen am Abend noch eine Runde im warmen Wasser des Alpenbades. Vom Freiluftbecken aus können wir sogar die Ostler Hütte sehen.

Später schlägt Lisa vor, am nächsten Tag noch zur Gundhütte, am Südhang des Edelsberges, zu wandern, damit sie ihren dritten Stempel bekommt und damit wenigstens eine silberne Nadel. Ein bisschen schäme ich mich, dass ich meine Tochter so unterschätzt habe, oder es liegt wirklich an den vielen Anreizen, die Pfronten zu bieten hat.