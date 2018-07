Von Christian Beck

Mach mal langsamer! Wie oft haben ambitionierte Radler diesen Satz schon gehört. Mit Untrainierten in einer Gruppe zu fahren, ist einfach nichts. Zumindest mit dem herkömmlichen Drahtesel. Das E-Bike macht da einen feinen Unterschied. Wer sich am Anstieg etwas schwerer tut, lässt sich vom Elektromotor ein wenig mehr helfen - statt Schweiß auf der Stirn macht sich so rasch ein Lächeln im Gesicht der Radler breit.

Hintergrund Informationen ■ Anreise: Von Heidelberg aus sind es etwa 350 Kilometer mit dem Auto. Mit der Bahn dauert es etwa vier Stunden (mehrere Umstiege). ■ Weitere Infos zur Region, Unterkünften, Gastronomie und Freizeitangeboten finden sich unter www.sta5.de. Wer [+] Lesen Sie mehr Informationen ■ Anreise: Von Heidelberg aus sind es etwa 350 Kilometer mit dem Auto. Mit der Bahn dauert es etwa vier Stunden (mehrere Umstiege). ■ Weitere Infos zur Region, Unterkünften, Gastronomie und Freizeitangeboten finden sich unter www.sta5.de. Wer Lightriding oder Stand-Up-Paddling ausprobieren will, segeln lernen oder ein E-Bike ausleihen möchte, wird dort ebenfalls fündig. Tourenpläne gibt es auch, die schönsten Badeplätze obendrein. Telefonische Auskunft erteilt die Tourist Information Starnberg unter 08151 / 90600. ■ Reisezeit: Die Fünf-Seen-Region bietet zu jeder Jahreszeit ihren Reiz. Wer Wassersport betreiben will, ist aber vor allem im Sommer dort richtig.

[-] Weniger anzeigen

Wichtig ist freilich nicht nur das Wie, sondern auch das Wohin. Ob E-Bike-Veteran oder Neuling: Das Starnberger Fünf-Seen-Land darf guten Gewissens beiden ans Herz gelegt werden. Denn zwischen dem Radeln lassen sich hier einige Wassersportarten ausprobieren, die wirklich Laune machen. Und wem Stand-Up-Paddleboarding und Lightriding zu neumodisch anmuten, kann in Deutschlands ältester privater Binnen-Segelschule lernen, was Lee und Luv ist.

Hinfallen, aufstehen, wieder probieren. Was fürs Laufenlernen gilt, zählt bei den ersten Surf-Versuchen ebenfalls. Doch Erwachsene lernen langsamer. Haben weniger Geduld. Und holen sich ungern blaue Knie. Wer darauf keine Lust hat, kann es erst einmal softer angehen: mit Lightriding. Ein aufblasbares Brett und ein Segel mit aufblasbarem Mast machen das Sportgerät echt leicht. Eben jenen Mast zu halten, herauszufinden, was zu tun ist, um mit dem Board dorthin zu kommen, wo man hin möchte: All das kostet nur wenig Anstrengung. Und wer trotzdem mal baden geht, nimmt das Segel und weiter geht’s.

Immer weiter raus geht es am Starnberger See auch mit dem Stand-Up-Paddleboard. Zumindest nach einer kurzen Eingewöhnung. Mit einem Paddel auf dem Surfbrett zu stehen, mag komisch aussehen. Vor allem, wenn der Nachbar nach drei Paddelschlägen die Balance verliert und den Fischen hallo sagt. Doch auch hier haben Neulinge den Bogen schnell raus: Ein wenig Balance hier, ein wenig Technik da - nach 15 Minuten ausprobieren macht das Paddeln im Stehen richtig Laune. Denn der gemütliche Wassersport entspannt den Geist und fordert den Körper. Körperspannung ist gefragt, dazu viele Muskeln. Von oben brutzelt die Sonne, doch die Abkühlung ist ja nur einen (un)gewollten Sprung entfernt ...

Deutlich anstrengender ist es da schon, mit dem Wasser-Stepper über den See zu düsen. Wer findet, dass Stand-Up-Paddling komisch aussieht, muss hier wahrscheinlich lauthals lachen: Der Stepper mutet an wie eine Kreuzung aus Surfbrett, Fahrrad und Fitnessgerät. Ein Lenker zum Festhalten verringert die Abflug-Häufigkeit deutlich, doch die zwei Pedale des Steppers lassen das Ganze richtig anstrengend werden: Wer sie bedient, treibt das ulkige Gefährt an. Treppensteigend geht es so ziemlich fix übers Wasser, auch die Richtung kann dank zweier Hebel problemlos angepeilt werden. Nur die Waden melden sich nach zehn Minuten deutlich.

Apropos Waden: Ob trainiert oder nicht, mit dem E-Bike lässt sich die Gegend super erkunden. Rund um die fünf Seen bietet sie schöne Strecken durch Wald, vorbei an Wiesen und natürlich am Wasser entlang. Und davon gibt es reichlich: Wörthsee, Pilsensee und Weßlinger See sind etwas kleiner, der Starnberger See sowie der Ammersee deutlich größer.

Auf letzterem geben Stefan Marx und sein Sohn Niki Segelkurse für Kinder wie Erwachsene. Wie Wind, Taue und das eigene Geschick mit der Fahrtroute zusammenhängen, lernt der Segelneuling am Besten im kleinen Boot. Kurse gibt es von Mai bis September jeweils von Montag bis Freitag oder an zwei aufeinander folgenden Wochenenden.

Die majestätische "Albatros" kann man auch mieten: Das Flaggschiff der Ammersee-Segelschule war ursprünglich ein Geschenk des russischen Zaren Nikolaus II. an den damaligen Württembergischen König Wilhelm II. und stammt aus dem Jahr 1905. Mittlerweile kann der Zweimaster zum Beispiel für Betriebsausflüge gebucht werden - 15 Personen finden auf ihm Platz.

Deutlich mehr Kapazität bieten die Schaufelraddampfer, die in gemütlichem Tempo auf dem Ammersee verkehren - als Ausflugsschiff, oder schlicht, um von A nach B zu kommen. Zum Beispiel von der Segelschule in Dießen nach Herrsching. Wer vom Wasser noch nicht genug hat, kann sich hier beim tiefenentspannten Goro von Ostern bis Oktober ein Boot ausleihen - ganz klassisch zum Treten, oder, deutlich mondäner, mit Elektroantrieb. Der makellos schön lackierte "Rudi" ist so ein Exemplar. Und er wartet mit Extras wie rot gepolsterten Sesseln, einem alten Mercedes-Lenkrad und einer Musikanlage auf, deren Titel jedweden Stress vertreiben.

Wer einfach nur die Abkühlung sucht, kann den Sprung in einen der fünf Seen übrigens an zahlreichen Badeplätzen wagen. Die größte Auswahl bieten der Starnberger See und der Ammersee, hier gibt es auch (Strand-) Bäder, zum Teil mit Restaurant oder Biergarten.

Was wäre eine Reise ohne einen Blick in die lokale Küche? Empfohlen sei hier natürlich der Fisch, in aller Herrgottsfrüh fahren die Fischer dazu auf die Seen hinaus. Einer von ihnen ist der etwas schweigsame und grantelnde, aber liebenswerte Simon Rauch. Er holt Renken, auch Felchen genannt, oder Karpfen aus dem Ammersee, schwimmen kann er im Gegensatz zu seiner Beute allerdings nicht. Wer sich für Bier interessiert: Andechs ist mit dem E-Bike gut zu erreichen, eine Führung durch Kloster, Wallfahrtskirche und Brauerei durchaus empfehlenswert, sie sollte aber im Voraus gebucht werden. Dabei erfahren Besucher unter anderem, wie eine Maus bei der Wiederentdeckung eines Reliquienschatzes geholfen hat. Wer Gerstensaft und etwas Handfestes im Anschluss probieren mag: Vom Biergarten des Klostergasthofs aus können Besucher bei gutem Wetter die Alpen erblicken.