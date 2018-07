Der Panoramablick von diesem kleinen „Inn on the Bay“auf die Marigot Bay und das Karibische Meer ist traumhaft. Das Gästehaus liegt hoch auf dem Hügel, 300 Stufen führen hinab zu einer kleinen Bucht, in der man gut schnorcheln kann. Es gibt aber auch ein Shuttleservice der Eigentümer in die Bucht. Foto: Cornelia Lauer​

Von Karla Sommer

Sie wird aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt gerne als die "schöne Helena des Westens" bezeichnet. Saint Lucia liegt in der östlichen Karibik und gehört zu den Kleinen Antillen. Sie ist die zweitgrößte der Windward-Inseln. Zu ihren Naturschönheiten zählen eine bunte exotische Blütenpracht, Palmenhaine, heiße Schwefelquellen, Wasserfälle und stille Sandbuchten. Doch wo die Sonne scheint, gibt es auch Schatten: Über 25 Prozent der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze - und das ist sowohl in der Hauptstadt Castries als auch bei einer Rundreise über die vulkanische Insel sicht- und spürbar.

Hintergrund Informationen ■ Reiseziel: St. Lucia ist ein Inselstaat in der östlichen Karibik mit einigen spektakulären Bergen, den Pitons, an der Westküste. Ihre Küste ist die Heimat von Vulkanstränden, Rifftauchstellen, Luxusresorts und Fischerdörfern. Die Wege im Landesinneren führen durch Regenwald hin zu Wasserfällen wie dem 15 m hohen Toraille. Die Hauptstadt [+] Lesen Sie mehr Informationen ■ Reiseziel: St. Lucia ist ein Inselstaat in der östlichen Karibik mit einigen spektakulären Bergen, den Pitons, an der Westküste. Ihre Küste ist die Heimat von Vulkanstränden, Rifftauchstellen, Luxusresorts und Fischerdörfern. Die Wege im Landesinneren führen durch Regenwald hin zu Wasserfällen wie dem 15 m hohen Toraille. Die Hauptstadt Castries ist ein beliebter Kreuzfahrthafen. ■ Anreise: Nonstop mit Condor ab Frankfurt, ab 460 Euro. ■ Übernachtung: Wer nicht direkt bei den Inhabern der "Hidden Gems" buchen will, der kann pauschal buchen. Beispielsweise bei Veranstaltern wie Atambo Tours (www.atambo-tours.de), CI Caribicinseln (www.caribbicinseln.de) und reba Touristik (www.reba-touristik.de). Sie haben auch kleinere Unterkünfte auf Saint Lucia im Programm. Die nach Regionen eingeteilten Angebote reihen sich von Norden nach Süden vorwiegend entlang der besiedelten Westküste - von Gros Islet & Rodney Bay und die Hauptstadt Castries über Marigot Bay & Anse La Raye bis nach Soufrière, Laborie & Choiseul sowie Vieux Fort an der Südspitze. ■ Weitere Auskünfte unter https://my-stlucia.org/

St. Lucias bekanntester Sohn ist der im März 2017 verstorbene Literaturnobelpreisträger Derek Walcott, der in seiner Arbeit seine bezaubernde Heimat, aber auch das von Sklaverei und die Kolonialzeit geprägte St. Lucia, beschreibt. So wandte er sich vehement gegen die Planung eines Fünf-Sterne-Spa-Resorts, das zu Füßen des geschützten Weltkulturerbes Deux Pitons, zwei steil aus dem Meer herausragende Vulkankegel, gebaut wurde. "Wie können sie den Platz finden, um ein Hotel am Fuße der Pitons zu bauen, und sie können keinen Platz finden, um ein Museum zu bauen", sagte er 2013 einst in einem Interview.

Ganz in seinem Sinne wären deshalb die kleinen authentischen Gästehäuser, auch "Hiddden Gems" (Versteckte Edelsteine) genannt, die man überall auf der Insel findet. So zum Beispiel im Nordwesten in der Rodney Bay oder auch im Südwesten in der Marigot Bay. Auf dem Weg dorthin in Richtung der ehemaligen Hauptstadt Soufrière und entlang der kurvenreichen Küstenstraße liegt der Fischerort Anse La Raye. Die "Bucht der Rochen" war einst Lebensraum von Stachel- und Adlerrochen und ist bis heute einer der wichtigsten Fischgründe der Insel. Wenn sie nicht gerade auf See sind, reihen sich die farbenfrohen hölzernen Fischerboote am Strand, Fischer sitzen in der Nähe und flicken ihre Netze. Nach getaner Arbeit gehen die Männer ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: an kleinen Tischen sammeln sie sich am Straßenrand vor ihren einfachen pastellfarbenen Holzhäuschen, um gemeinsam eine Runde Domino zu spielen. Jeden Freitagabend findet hier der beliebte "Fish Fry" statt. Fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte werden an Straßenständen gegrillt, dazu gibt es frische tropische Säfte, Rumpunsch und karibische Rhythmen. Wer dann im Südwesten rund um die ehemalige Hauptstadt Soufrière unterwegs ist, findet eine große Bandbreite an Restaurants - von der einfachen, veganen und absolut frischen Küche des Rastafari Jah Lamb über das in der Nähe der Diamond Waterfalls gelegene Classy Corner mit Mixology Bar, in der man das Mixen karibischer Cocktails lernen kann, bis zum Boucan Restaurant im Hotel Chocolat, das sich auf der größten Kakaoplantage Saint Lucias befindet und in wirklich jedem Gericht Scho- kolade als Zutat verwendet

Der Naturhafen Marigot Bay ist gesäumt von grünen Hügeln, deren Vegetation bis ans türkisblaue Wasser reicht, auf dem sich strahlend weiße Yachten tummeln. Eine tief in die Bucht hineinragende Landzunge mit weißem Sandstrand und unzähligen Kokospalmen macht Marigot Bay zur perfek- ten Urlaubskulisse. In den umliegenden Hügeln verstecken sich individuelle, kleine Gästehäuser und Villen - manche so ruhig gelegen, dass sie nur mit dem Boot erreichbar sind, echte "Hidden Gems" eben. So sollte man sich auf je- den Fall von den Besitzern eine detaillierte Wegbeschreibung geben lassen. Wenn man dann mit dem Taxi oder Mietwagen (Achtung Linksverkehr und Schlaglöcher!) angekommen ist, wird man durch die Lage in üppiger Landschaft und meist mit Blick auf das tiefblaue Meer belohnt.