Von Win Schumacher

Die Morgensonne steht schon hoch über dem Dschungel Sri Lankas, als Steuart Roelofsz zum ersten Mal den Fuß vom Gaspedal nimmt. In den Baumkronen über seinem Geländewagen kreischt ein aufgeregter Affe. Der Safari-Guide schaltet den Motor aus und horcht weit hinaus in den Wald. "Irgendwo in dem Dickicht hier muss er stecken," flüstert der Safari-Guide, "Wenn die Hanuman-Languren Alarm schlagen, ist der Leopard meist nicht weit".

Im dichten Unterholz hängt noch der Dunst der kühlen Nacht. Nur langsam dringt die Hitze des Tages in den Urwald vor. Der Alarmruf des Affen ist verstummt. In den Baumkronen flüstern winzige Vögel. Aus der Ferne tönt ein heiseres Krähen. "Unser Nationalvogel heißt uns willkommen im Yala-Nationalpark", sagt der 35-jährige Sri Lanker. "Ein Ceylonhahn. Ein bunter Verwandter unserer Haushühner." Aber der Leopard will sich einfach nicht blicken lassen.

Nirgendwo in der Welt soll es so viele Leoparden pro Quadratkilometer geben wie im Yala-Nationalpark, Sri Lankas bekanntestem Schutzgebiet im Südwesten der Insel. "Es liegt einfach daran, dass sie hier keine natürlichen Konkurrenten wie Löwen oder Tiger haben", erklärt Roelofsz.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Z.B. mit Air India über Delhi (www.airindia.com) oder Sri Lankan Airlines (www.srilankan.com) direkt nach Colombo. Von dort am besten per Leihwagen zu den Nationalparks [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Z.B. mit Air India über Delhi (www.airindia.com) oder Sri Lankan Airlines (www.srilankan.com) direkt nach Colombo. Von dort am besten per Leihwagen zu den Nationalparks des Landes. Unterkunft: Sri Lankas erste Luxus-Lodge nach afrikanischem Vorbild liegt am Meer und grenzt an den Yala-Nationalpark. Zwischen den reetgedeckten Uga Chena Huts sind manchmal auch Elefanten, Büffel und sogar Leoparden zu Besuch. Die großzügigen Chalets sind direkt in den Dschungel eingebettet. Zwischen der berühmten Festung Sigiriya und dem Wilpattu-Nationalpark liegt das vornehme Ulagalla. Den Mittelpunkt der weitläufigen Parkanlage bildet ein restauriertes 150 Jahre altes Herrenhaus, das einst Stammsitz eines singhalesischen Fürsten war. www.ugaescapes.com Touren: Der Veranstalter Windrose Finest Travel stellt maßgeschneiderte individuelle Touren zu Sri Lankas Königsstädten und anderen Highlights des Landes zusammen. www.windrose.de

[-] Weniger anzeigen

Eine Fahrt in die Wälder Sri Lankas ist wie ein Ausflug in die bunte Welt des Dschungelbuchs. Die meisten Touristen kommen hierher, um einen Blick auf Baghira und Balu zu erhaschen - die bekannten Tiere aus dem Dschungelbuch. Leopard und Lippenbär sind auf jeder Pirschfahrt die begehrtesten Tiere. Aber auch wenn sie etwa im Yala-Nationalpark noch recht häufig sind, gehört schon ein wenig Glück dazu, sie im dichten Dickicht ausfindig zu machen. Besser stehen die Chancen, eine Elefantenherde bei der Frühpatrouille zu überraschen oder eine Affenbande in den Baumkronen zu erspähen. Drei tagaktive Primatenarten gibt es in Sri Lanka: Die langschwänzigen Hanuman- und Weißbart-Languren und den endemischen Ceylon-Hutaffen mit seinem namensgebenden Haarschopf. Manchmal lässt sich auch ein Tigerpython aufspüren. Mogli, die Hauptfigur im Dschungelbuch, müsste in Sri Lanka sonst aber niemanden fürchten. Shir Khan, der Tiger, wurde jedenfalls auf der Insel noch nie gesichtet.

"Tiger hat es hier nie gegeben", sagt Roelofsz, "man geht davon aus, dass aus diesem Grund die Sri Lanka-Leoparden auch zu den größten der Welt gehören." Weil der direkte Nahrungskonkurrent fehlt, erlegen die Raubkatzen hier auch größere Beutetiere wie Sambarhirsche und kleine Büffel. Sie sind selbst am Tag aktiv und halten sich gerne auf dem Boden auf.

"Wir haben hier alles, was man sich auch auf einer Safari in Afrika wünscht - und noch mehr!", sagt Roelofsz, während er vorbei an einem üppig grünen Sumpfgebiet tuckert. Die atemberaubende Aussicht ringsum gibt ihm Recht. Auf der Sandbank eines Sees liegen zwei riesige Krokodile. Nicht weit davon suhlt sich eine Gruppe Büffel im Schlamm. Ein Waran streicht durch das Uferdickicht auf der Suche nach Nestern von Wasservögeln. Nicht weit davon schlägt ein Pfau sein farbenprächtiges Rad. Die unscheinbare Henne, auf die er sich Hoffnungen macht, zeigt sich aber nur wenig beeindruckt von so viel Imponiergehabe und trottet desinteressiert davon.

Erfolgreiche Jagd: Ein Smaragdspint verspeist seine Beute.

In den letzten Jahren zieht Sri Lanka immer mehr Safari-Touristen an. Längst hat sich herumgesprochen, dass die Insel viel mehr als nur Tee und Tempel zu bieten hat. Für einen faulen Sonnenurlaub im Strandresort ist sie sowieso viel zu schade. Sri Lanka ist reich an spektakulären Schutzgebieten. Mit den üppigen Bergregenwäldern im zentralen Horton Plains-Nationalpark, den farbenfrohen Korallenriffen von Pigeon Island und den Elefantenparadiesen Udawalawe und Minneriya verfügt das Land über gleich mehrere Traumziele für Tierfreunde. So manchen langjährigen Afrikareisenden wird der Artenreichtum an großen Säugetieren und die vielfältige Vogelwelt Sri Lankas ins Staunen versetzen.

Seit neustem gibt es um den Yala-Nationalpark auch luxuriöse Safari-Camps nach afrikanischem Vorbild wie die Uga Chena Huts oder die brandneue Wild Coast Tented Lodge. Anders als in den meisten afrikanischen und indischen Nationalparks haben Wildtiere in Sri Lanka noch direkten Zugang zum Meer. Mit etwas Glück können Touristen beim obligatorischen Sundowner Elefanten beim Planschen am Strand oder in der Nacht sogar Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten.

"Afrika hat seine Big Five", sagt Bimal Eranga Herath, "wir haben die kleinen Fünftausend". Der Wildhüter ist im Wilpattu-Nationalpark auf der anderen Seite der Insel am Ufer eines zugewucherten Tümpels unterwegs. Der Park ist bekannt für seine mehr als 60 Seen und Feuchtgebiete, die die Einheimischen Willus nennen. Sie sind vor allem in der Trockenzeit wie ein Magnet für unzählige Tiere.

Keine Seltenheit in Sri Lanka: ein Hanuman-Langur.

Herath ist auf der Suche nach seltenen Libellen. Gemeinsam mit einem Team an Rangern erfasst er im Nationalpark bisher noch unbekannte Arten. Insgesamt 48 der grazilen Insekten wurden im größten und ältesten Schutzgebiet Sri Lankas bisher gezählt. Fünf davon haben Herath und sein Team in den letzten Jahren neu entdeckt.

"Es müssen nicht immer nur Leoparden und Lippenbären sein", sagt der Wildhüter, "für mich sind die Kleinen hier genauso interessant und alle haben ihren besonderen Platz in der Natur."

Wilpattu wird noch immer von sehr viel weniger Touristen besucht als der Yala-Nationalpark. "Einen Stau um einen Leoparden wird man hier nicht erleben", sagt Herath, "schon deshalb, weil es hier kein Mobilfunknetz gibt, mit dem die Guides bei einer besonderen Sichtung ihre Kollegen herbeibimmeln können."

Bis 2010 war der Wilpattu-Nationalpark für Besucher geschlossen. Während des Bürgerkriegs hatten sich hier eine Gruppe der Tamil Tigers verschanzt. 28 Wildhüter kamen bei Kämpfen im Park ums Leben. Langsam finden aber mehr und mehr Touristen und Einheimische ihren Weg hierher. Sie lieben die Abgeschiedenheit in der ungezähmten Natur und dass man die Wildtiere hier meist für sich allein hat.

Zum Vergrößern anklicken

"Die Chancen, hier Lippenbären zu sehen, stehen sogar besser als in Yala", sagt Herath, "und wir haben fast genauso viele Leoparden." Etwa 130 Ranger patrouillieren durch den Park. Noch immer machen Wilderer Jagd auf Leoparden wegen ihrer Felle und Dorfbewohner töten die Tiere, weil sie bisweilen ihrem Vieh nachstellen. Auch Elefanten fallen ihnen manchmal zum Opfer. Die Herden zerstören manchmal die an den Park angrenzenden Felder. Im letzten Jahr wurden neun Elefanten in Wilpattu gewildert. "Es kommt immer wieder zu Konflikten", sagt Herath, "aber zum Glück nimmt die Wilderei hier nicht die Ausmaße wie in Afrika an." Die Sri Lanka-Elefanten können sich glücklich schätzen, dass nur etwa sechs bis sieben Prozent von ihnen Stoßzähne tragen. Daher gab es bisher keine Elfenbein-Massaker wie unter ihren afrikanischen Verwandten. "Wir Sri Lankaner lieben unsere Elefanten und Leoparden", sagt Herath, "wir wissen, dass unsere Natur und unsere Tierwelt unser größter Reichtum sind."

Im Yala-Nationalpark ist die Dämmerung eingebrochen. Roelofsz ist mit seinen Gästen auf dem Heimweg zu ihrer Lodge an der Nationalparkgrenze. Plötzlich steht ein Leopard vor dem Geländewagen wie bestellt. Die Begegnung im Dämmerlicht dauert nur ein paar Sekunden: Ein neugieriger Blick aus ungezähmten Katzenaugen. Ein geschmeidiger Sprung ins Dickicht. So schnell wie er aufgetaucht ist, ist der König des Dschungels auch schon wieder in der Dunkelheit verschwunden.