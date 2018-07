Von Wibke Helfrich

Was ihr hier seht, kann man als das Facebook der Bären bezeichnen". Mateo Zeni, Ranger des Adamello Brenta Nationalparks, zeigt auf die tiefen Kratzspuren an einem Baum. "Die Bären hinterlassen so Nachrichten - leider wissen wir nicht, was sie bedeuten. 1999 lebten nur noch zwei Bären in den Dolomiten - Das Weibchen war blind, das Männchen alt und es humpelte". Damals wurde das "Life Ursus Projekt" ins Leben gerufen: 10 Bären wurden bis 2002 aus Slowenien in Norditalien umgesiedelt. Mit Erfolg - inzwischen zählt die Population um die 50 der pelzigen Tiere.

Hintergrund ■ Anreise: Mit der Bahn nach Trent (einmal Umsteigen in München) in 8 Stunden. Europaticket für die einfache Fahrt - je nach Verfügbarkeit - ab 39 Euro. Weiter geht es entweder mit dem Bus (www.rome2rio.com), oder mit dem Shuttle des gebuchten Hotels nach Molveno. Mit dem Auto sind es 645 Kilometer - je nach Verkehr dauert [+] Lesen Sie mehr ■ Anreise: Mit der Bahn nach Trent (einmal Umsteigen in München) in 8 Stunden. Europaticket für die einfache Fahrt - je nach Verfügbarkeit - ab 39 Euro. Weiter geht es entweder mit dem Bus (www.rome2rio.com), oder mit dem Shuttle des gebuchten Hotels nach Molveno. Mit dem Auto sind es 645 Kilometer - je nach Verkehr dauert es knapp sieben Stunden. ■ Erleben: Bei einem Besuch im Wildpark Spormaggiore kann man Bären, Füchse, Luchse, Uhus, Wildkatzen und Wölfe von Nahem erleben. Bärenpark "Casa Parco Orso" in Spormaggiore, info@pnab.it ■ Schlafen: Die Pedrotti Hütte liegt mitten in den Felsen der Brenta auf 2491 Metern. Übernachtung im Mehrbettzimmer mit Halbpension 51 Euro, www.rifugiotosapedrotti.it; Wer sich nach dem Wandern ein bisschen Luxus gönnen will, kann sich im Alpenresort Belvedere erholen. Doppelzimmer mit Frühstück ab 150 Euro, info@belvedereonline.com ■ Weitere Auskünfte unter www.visittrentino.info/de und www.visitdolo- mitipaganella.it

[-] Weniger anzeigen

Der Adamello Brenta Naturpark ist mit seinen 620 Quadratkilometer Fläche das größte Naturschutzgebiet im Trentino. Neben dem Bär leben hier auch Wölfe, Gämsen, Steinböcke, Mufflons, Eichhörnchen, Murmeltiere, Hermeline, Dachse und auch Hase und Fuchs sagen sich hier gute Nacht. Die Lüfte werden vom Königsadler dominiert.

Sich wie ein ebensolcher Adler zu fühlen, verspricht der 2016 eröffnete Klettersteig "Via Ferrata delle Aquile" (Klettersteig der Adler). Roberto, Berg-Führer des DAV Summit Clubs, erklärt uns warum: "Teilweise ist der mit Drahtseilen gesicherte Weg so ausgesetzt, dass man mehrere hundert Meter Luft unter den Sohlen hat - bei der Sicht kann man sich schon frei wie ein Adler fühlen". Nachdem er unsere teilweise ängstlichen Blicke sieht, beruhigt er uns. "Keine Sorge, er ist nicht wirklich schwierig und außerdem sind ja mein Kollege Gavin und ich da, um Euch zu helfen."

Von Andalo aus bringt uns ein Sessellift direkt zur Bergstation Rifugio La Roda (2108 m). Wo im Winter Skifahrer abfahren, brettern im Sommer Mountainbiker steil den Berg hinab. Der Paganella Sessellift soll auch außerhalb der Skisaison genutzt werden, und so hat sich das ganze Gebiet zu einem riesigen Abenteuerspielplatz für Mountainbiker, Wanderer, Kletterer und eben auch Klettersteig-Geher entwickelt.

Roberto rüstet uns am Einstieg mit Helm, Gurt und Klettersteigset aus. Am Anfang gleicht der "Adlersteig" einem schmalen Wanderweg mit Drahtseil, nach einer großen Höhle werden die Tritte aber schmaler. Just in diesem Moment reißen die Wolken auf und eröffnen uns einen spektakulären Blick hinunter ins Tal, auf die Trentiner Seen bis hin zum Gardasee und zu den Türmen der Brenta … und auf die senkrechte Wand direkt unter unseren Füßen.

Der Klettersteig bietet unzählige spektakuläre Fotomotive. Höhepunkt sind die zwei Seilbrücken, die über tiefe Einschnitte führen. Die Tritte haben die Form eines Fußabdrucks und darunter - tiefer Abgrund. Wer fotografiert wird, darf natürlich keine Angst zeigen und so bewältigen wir auch diese Hürde anstandslos.

Allerdings muss man als Neuling die ersten Touren auf jeden Fall mit einem Bergführer unternehmen, der einem den richtigen, sicheren Umgang mit dem Material beibringt. Auch Roberto ist der Meinung, dass man als Klettersteig-Anfänger erst mal mit einer leichteren Tour starten sollte. "Die Via Ferrata delle Aquile wird mit dem Schwierigkeitsgrad C/D, also "schwierig", bewertet. Vor allem die Ausgesetztheit sollte man nicht unterschätzen - hier muss man komplett schwindelfrei sein". Hat man den Klettersteig geschafft, lockt an der Bergstation Rifugio La Roda auf der großen Aussichtsterasse Wein aus dem hütteneigenen Weinkeller und Essen á la carte.

Hier komme ich mit dem zweiten Bergführer Gavin zum Thema Bären ins Gespräch. Sein Nachbar wurde 2015 beim Joggen von einem Bären angegriffen, kam aber mit einer Kopfverletzung, Kratzern und vor allem einem Riesenschrecken davon. Hier im perfekt erschlossenen Paganella-Massiv geht die Wahrscheinlichkeit, Meister Petz zu treffen, allerdings eher gegen null.

Ganz anders präsentieren sich die Brenta Dolomiten auf der anderen Seite des Molvenosees. Auf der Pedrotti Hütte gibt es keinen gut gekühlten Wein, sondern einen selbstgebrannten Latschenkieferschnaps, der vom Hüttenwirt Franco Nicolini persönlich ausgeschenkt wird. Der Mann ist eine Legende: In nur 60 Tagen hat er alle 4000er der Alpen bestiegen, immerhin 82 an der Zahl. Der Ruhm ist ihm nicht zu Kopf gestiegen - abends sitzt er mit seinen Gästen zusammen, plaudert und gibt Tipps zu seinem Heimrevier. Einer seiner Lieblingsklettersteige ist der bereits 1932 eröffnete Sentiero Brentari - er ist einer der ältesten Via Ferratas in diesem Gebiet.

Dort ist das hochalpine Ambiente beeindruckend: Steile Felswände bilden eine Arena um das immer enger werdende Tal. Wie Ameisen fühlt sich der Mensch in dieser Kulisse. Eisenleitern bringen den Bergsteiger in eine andere Welt. Bizarre Felsformationen und der Tiefblick hinab auf den Gletscher und die tieferliegende Agostini Hütte vermitteln das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein. Nur noch ganz weit entfernt kann man das Grün des Tals erahnen, ansonsten dominieren die Farben Grau und Blau.

Am nächsten Morgen treffen wir nochmal den Ranger Matteo Zeni auf einer Wiese, die über und über mit Edelweiß bedeckt ist. Als ich ihn frage, für wie gefährlich er Bären einschätzt, seufzt er: "Hier im Trentino hat sich das inzwischen zu einem Politikum entwickelt, das die Gemüter bis nach Rom aufheizt. Es ist schwierig, vernünftig mit den Leuten zu argumentieren. Es werden viel mehr Menschen von Kühen angegriffen, aber niemand würde auf die Idee kommen, sie als gefährliche Tiere zu bezeichnen."

Beim Abstieg wird der Wald immer dichter und dunkler. Die mächtigen Felswände der Brenta verstecken sich hinter grünem Dickicht. Am Wegesrand steht schief ein Schild auf dem "Sulle tracce dell’ Orso" (auf den Spuren des Bären) steht. Mit einem Gefühl zwischen Prickeln und Frösteln - ein bisschen Spannung und ein bisschen Angst - wandern wir weiter. Meister Petz haben wir aber (leider?!?) erst im Tiergehege bei Spormaggiore gesehen - dort leben drei Prachtexemplare in Nachbarschaft von Fuchs, Luchs und Wolf. Für den Besucher ganz sicher … hinter einem Zaun.