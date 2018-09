Von Denis Schnur

Malta. Eigentlich wollte Szabi nur sein Englisch verbessern. "Ich will den Job wechseln", erklärt der 30-Jährige Ungar, während er in der Sonne am Pool seiner Sprachschule sitzt. Weil er dazu fließend Englisch könne sollte, ist er für einen Vier-Wochen-Sprachkurs nach Malta gekommen.

Davon bleibt ihm jetzt noch eine, wie der Informatiker in ziemlich gutem Englisch erklärt, - wenn er nicht gleich komplett auf der Insel bleibt. "Das überlege ich mir gerade ernsthaft." Warum? "Ich mag Malta, die Menschen sind großartig und das Wetter sehr angenehm."

Hintergrund INFORMATIONEN Malta liegt im Mittelmeer knapp 100 Kilometer von Sizilien entfernt. Auf der Hauptinsel leben auf 246 Quadratkilometern etwa 357.000 Menschen. Zum Staat Malta gehören außerdem zwei kleinere Nachbarinseln: Auf Gozo leben etwa 31.500, die kleinere Insel Comino hat offiziell drei Einwohner. Anreise: Lufthansa und Air [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Malta liegt im Mittelmeer knapp 100 Kilometer von Sizilien entfernt. Auf der Hauptinsel leben auf 246 Quadratkilometern etwa 357.000 Menschen. Zum Staat Malta gehören außerdem zwei kleinere Nachbarinseln: Auf Gozo leben etwa 31.500, die kleinere Insel Comino hat offiziell drei Einwohner. Anreise: Lufthansa und Air Malta bieten Direktflüge von Frankfurt. Diese dauern 2 Stunden und 25 Minuten. Sprachreisen sind ein wichtiger Zweig des maltesischen Tourismus. Rund 40 Sprachschulen gibt es auf der Insel. Einen guten Überblick über die deutschen Anbieter gibt die Webseite des Fachverbandes Deutscher Sprachreise-Veranstalter unter www.fdsv.de. Nach Schulschluss wird es auf Malta nicht langweilig: Die Insel hat neben dem Unterricht einiges zu bieten. Wassersportler kommen vor allem beim Tauchen und Surfen auf ihre Kosten. Drei Sandstrände laden zum (Sonnen-)Baden ein und sowohl Valletta (Europäische Kulturhauptstadt 2018) als auch Medina sind mit ihren wunderschönen Altstädten einen Besuch wert.

[-] Weniger anzeigen

Überhaupt: das Wetter. Das erwähnen alle Sprachschüler, die gerade auf dem Campus des "Sprachcaffé" im Norden der Insel unterwegs sind, sofort, wenn man sie fragt, warum sie nach Malta gekommen sind.

Selbst im Frühjahr ist es hier selten kälter als 10 Grad Celsius - und auch die sind mit etwas Sonne deutlich erträglicher. Praktischerweise scheint diese hier auch an über 300 Tagen im Jahr. Und so kommen jährlich fast 90.000 Englischschülerinnen und -schüler aus aller Welt auf die kleine Insel 97 Kilometer südlich von Sizilien.

Weil Malta von 1814 bis 1964 britische Kolonie war, ist hier Englisch noch immer die zweite Amtssprache neben dem Maltesischen - einer Mischung aus Arabisch, Italienisch, Englisch und etwas Französisch. Zwar pflegen die Malteser im Englischen einen recht eigenen Akzent, der es Anfängern nicht leicht macht, dafür hat Malta mit dem mediterranen Wetter einen riesigen Vorteil gegenüber den britischen Inseln mit dem - nun ja - britischen Wetter.

Es ist eine Mischung aus Sprachreise und Sommerurlaub. "Das ist perfekt", erklärt auch die 19-jährige Jette. Die Studentin aus Deutschland ist schon zum zweiten Mal hier. Da sie Englischlehrerin werden möchte, hilft ihr der Unterricht hier. In ihrem Intensivkurs verbringt sie sechs Stunden am Tag mit Englischlernen, andere haben kleinere Programme gebucht mit lediglich drei Unterrichtsstunden täglich.

Neben der Studentin sitzen maximal neun andere Erwachsene, darunter kaum Deutsche. Stattdessen versuchen fast alle Sprachschulen ihre Schüler möglichst zu durchmischen. Das hat einen ganz simplen Grund: "Man lernt hier nicht nur in der Klasse, sondern den ganzen Tag", betont David, der aus Wales hierher kam und mittlerweile das Kursprogramm koordiniert.

Marco und Jette genießen ihre Zeit auf Malta. Das Englischlernen passiert quasi nebenbei.

Und tatsächlich: Am Abend sitzen Grüppchen junger Sprachschüler gemeinsam am Pool. Sie trinken Bier, spielen Karten, quatschen. Eine andere Sprache als Englisch hört man kaum.

Dafür sorgen auch die Mitarbeiter der Sprachschule, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fast jeden Nachmittag und Abend Freizeitaktivitäten anbieten - und dabei auch die Schüchternen zum Reden animieren. Mal geht es nach Valletta, die historische Hauptstadt Maltas - und europäische Kulturhauptstadt 2018 -, mal an einen der drei Sandstrände auf der Insel.

Aber auch die kulturellen Angebote sind gefragt: Etwa der Ausflug zu den historischen Tempeln auf der Insel, die sogar deutlich älter als das viel bekanntere Stonehenge in Großbritannien sind. Gerade bei den jungen Erwachsenen sind aber auch die abendlichen Ausflüge ins nahe Paceville - der maltesische Ballermann - äußerst beliebt.

"Man ist hier nie allein", zeigt sich der 21-jährige Marco, wenige Wochen vor seinem Sprachkurs zu "Mister Barcelona" gewählt. Und will man mit den anderen Schülern plaudern, diskutieren - oder flirten, geht das eben fast immer nur auf Englisch.

Während die meisten Sprachschüler in Zimmern ihrer jeweiligen Schule - oder Partnerhotels - wohnen, geht es für Jette jeden Abend zu ihrer Gastfamilie. Dort teilt sie sich ein Zimmer mit einer Argentinierin. "In der Schule trifft man auf viele Kulturen, aber mir war es wichtig, das richtige Leben in Malta kennenzulernen", betont die Studentin.

Das gehe im Familienalltag nun mal am besten. Und das "richtige Leben" ist hier durchaus anders als in Deutschland. Einmal pro Woche kommt etwa ein Priester ins Haus, um die Räume zu segnen. Im streng katholischen Malta ganz normal, für die 19-jährige Deutsche ein ungewohnter Anblick.

Die fast 200 Kilometer lange Küste Maltas ist größtenteils felsig. Es gibt aber auch drei Sandstrände auf der Insel. ​

Den bieten die Wohnhäuser der Maltesen den Sprachschülern aus aller Welt aber ohnehin. Nur wenige Hundert Meter entfernt vom Schulcampus führt Doris Schembri durch ihr Haus, in dem sie schon seit 15 Jahren Sprachschüler aufnimmt. Wie fast alle auf der Insel ist es aus Kalkstein gebaut, die komplette Straße leuchtet beige in der Sonne, bloß die vielen Gartenzwerge vor der Haustür wirken hier irgendwie fehl am Platz.

Doris Schembri wirkt wie eine typische maltesische Mutter, sie ist herzlich, erzählt stolz, dass manche Sprachschüler immer wieder kommen - wegen ihrer Kochkunst. Das Innere ihres Hauses würden die meisten Deutschen wohl als kitschig bezeichnen: Überall hängen bunte Bilder, Jesus-Statuen stehen herum, es glitzert an den Ecken.

Die beiden Gästezimmer sind dagegen recht spartanisch eingerichtet, bieten den Schülern aber, was sie brauchen: zwei Betten, Schränke, ein alter Röhrenfernseher, ein Bad daneben. Da die Aufnahme von Schülern für manche Familien ein richtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist, hat die maltesische Regierung mittlerweile strenge Auflagen eingeführt: Jede Familie darf maximal vier Gäste gleichzeitig aufnehmen, regelmäßig wird überprüft, ob die Anforderungen erfüllt werden.

90 bis 130 Euro bekommt Doris Schembri je nach Jahreszeit pro Woche und Schüler von der Sprachschule, versorgt diese dafür mit Frühstück, Abendessen, einem Schlafplatz - und einem maltesischen Familienleben.

Der Hagar Qim Tempel ist eines von fünf noch erhaltenen prähistorischen Bauwerken auf den maltesischen Inseln. ​

Dazu haben über die Jahre auch ihre beiden Töchter beigetragen. Die ältere ist mittlerweile ausgezogen. Beverly Schembri, 24, lebt noch zuhause. Die vielen internationalen Gäste seien für sie "nie wirklich ein Problem" gewesen, die meisten sehr nett.

"Das ist, als hätte man viele Geschwister aus anderen Ländern", erklärt sie. "Privatsphäre hat man allerdings keine mehr", fügt ihre Mutter hinzu. Wie alles im Leben habe natürlich auch die Aufnahme der Schüler Vor- und Nachteile. Bereut habe sie es allerdings nie.

Samstagmittag im Campus des Sprachcaffé - Tränen fließen. An diesem Tag kommen die Busse, die die Schüler am Ende ihres Kurses zum Flughafen bringen, sonntags reisen die Neulinge an. Drei junge Japanerinnen verteilen Geschenke an ihre polnischen Freunde, sie lachen gemeinsam und winken traurig, als sie Richtung Bus gehen.

Auch Jette verabschiedet sich heute von ihren Freunden Marco und Szabi - zumindest vorerst. Denn natürlich wollen sie in Kontakt bleiben. Und die angehende Englisch-Lehrerin will bald wiederkommen. Vielleicht wartet Szabi dann hier in der Sprachschule auf sie. Sollte er nämlich nach Malta ziehen, würde er hier mit einem Praktikum starten.