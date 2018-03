Von Alexander R. Wenisch

Larry Silverman bringt uns außer Atem - und zerstört unseren Orientierungssinn vollkommen. Es geht Treppen abwärts tief unter die Stadt, dann einmal kreuz und quer. Irgendwo wieder hoch, einmal über die Straße, durch eine Hotellobby, Hinterausgang, dann ein Kaufhaus. Keine Ahnung wo wir sind: Aber irgendwann landen wir in einer U-Bahnstation, kaum nass geworden.

Denn das war Larrys Ziel: Draußen regnet es wie zum Weltuntergang. Eigentlich waren wir mit einem Künstler verabredet, der gerade eine Wand mit Graffiti gestaltet. Das fällt nun buchstäblich ins Wasser. Aber wir sind in Philadelphia, einem der Geburtsorte der Wandkunst. Eine riesige Freiluft-Galerie aus gesprühten, gepinselten, geklebten Gemälden ist hier in den vergangenen Jahrzehnten entstanden. Die zu "besichtigen" ist natürlich Pflicht; obwohl - man stolpert quasi an jeder Straßenkreuzung über die bunten Kunstwerke.

Und wenn es regnet, dann nimmt man eben die Bahn zwischen Market und dem Stadtteil Frankfort, die rattert als Hochbahn kerzengerade über die Dächer der kleinen Backsteinhäuser hinweg und man hat einen wunderbaren Blick auf unzählige Wandgemälde. 160.000 Pendler fahren hier jeden Tag ins Zentrum und wieder nach Hause in die Suburbs. Also, erzählt Jerry, haben die Gewerbetreibenden entlang der Bahn angefangen, ihre Hauswände mit Werbung zu bemalen. So sieht man kunstvoll gestaltete Hinweise auf den kleinen Crocery Store da unten, auf einen Fotoladen oder ein Schuhgeschäft ("All I need is you/and a new shoe").

Überdimensional gut: Graffiti-Kunst in Philadelphia.

Viel spannender, kreativer und auch poetischer sind die vielen Liebesbotschaften, die die Wandkünstler in dicken Lettern hier hinterlassen haben: "Forever and ever begins/when you say yes" oder auch "Meet me on fifty-second/ if only for fifty seconds" - eine Haltestelle der Linie liegt an der Ecke 52nd Street.

Da steigen wir nun auch aus, während Larry - ein begeisterter Kunstfan, pensionierter Mathelehrer und optisch eine jüngere Version von Woody Allen - erzählt, wie das angefangen hat mit den Wandmalereien. In den 80ern war Philly, wie die Einheimischen ihre Stadt liebevoll nennen, ein Hotspot der jungen Graffitiszene (nach New York, selbstverständlich!). Doch wie so oft verstanden die Älteren die Kunst nur als Schmiererei, als Vandalismus; Graffiti waren illegal.

Schließlich kam der Bürgermeister der Stadt auf eine einfache, aber geniale Idee: Er engagierte die Künstlerin Jane Golden, um mit den Kids zu arbeiten. Einfache Ansage: Entweder du zahlst eine Strafe für deinen Vandalismus, du gehst in den Knast - oder du arbeitest hier mit! So landeten die jungen Wilden in einem aufstrebenden Kunstprojekt, das Philadelphia den Titel "Hauptstadt der Mural Arts" eingebracht hat - 4000 Mauerkunstwerke sind heute über die Stadt verteilt. Und eine besondere Art der Wiedereingliederung: 80 Prozent der "Kursteilnehmer" konnten aus der Illegalität geholt werden. Das Projekt wird heute von einer Stiftung gefördert - mit einem Budget von drei Millionen Dollar.

Apropos Geld und Kunst. Auch bei "Barnes" stockt einem der Atem. 1922 gründete der Arzt und Kunstmäzen Albert C. Barnes in einem Vorort der Stadt eine Künstlerkolonie. Er war mit den berühmtesten Malern seiner Zeit befreundet, lud sie regelmäßig zu kreativen Treffen mit kunstbegeisterten Studenten ein. Die daraus resultierende Privatsammlung ist heute Teil einer Stiftung (Barnes Foundation) und im Museum ist fast jeder Quadratmeter gefüllt mit Dutzenden Originalen von Cézanne, Picasso, Matisse, Renoire oder van Gogh. Wobei sich die Foundation streng genommen nicht als Museum, sondern als Kunsthochschule versteht. Es findet noch immer - im Sinne des Erfinders - Lehrbetrieb statt, nicht-studentisches Publikum kann diese herausragende Sammlung nur an Wochenenden und in den Ferien - nach Voranmeldung - bestaunen.

Hintergrund Anreise: Beispielsweise mit IcelandAir ab Frankfurt, ab 495 Euro. Vorteil: Wer etwas mehr Zeit hat, kann auf Island einen Zwischenstopp einlegen (bis zu 7 Nächte ohne Mehrkosten). Unterkunft: Sehr hip und angesagt ist das Hotel Monaco. Jedes Zimmer ist anders [+] Lesen Sie mehr Anreise: Beispielsweise mit IcelandAir ab Frankfurt, ab 495 Euro. Vorteil: Wer etwas mehr Zeit hat, kann auf Island einen Zwischenstopp einlegen (bis zu 7 Nächte ohne Mehrkosten). Unterkunft: Sehr hip und angesagt ist das Hotel Monaco. Jedes Zimmer ist anders eingerichtet, sehr familiär. Top Lage mitten im Zentrum, ab 195 Dollar. Shopping: Jede Menge Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Walnut Street und in der Chesnut Street. Tipp: In Philadelphia werden auf Schuhe und Kleidung keine Steuern erhoben, das lohnt sich richtig! Essen und Trinken: Das beste Philly-Sandwich gibt es laut Einheimischen bei "Sonny’s" (www.sonnyscheesesteaks.com). Einen Besuch Wert ist der Reading Terminal Market und das hippe Restaurant Buddakan (325 Chesnut Street). Kunst: Barnes Foundation mit großartigen Exponaten des Post-Impressionismus und der klassischen Moderne, afro-amerikanische und indianische Kunst. Tipp: Besichtigung frühzeitig buchen! Die berühmten Wandgemälde der Stadt lassen sich auf eigene Faust zu Fuß erkunden; man findet praktisch an jeder Ecke ein Werk. Es gibt aber auch geführte Touren zu Fuß, mit dem Rad oder der U-Bahn (www.muralarts.org). Weitere Auskünfte unter www.discoverphl.com.

[-] Weniger anzeigen

Kleiner Hinweis mit Lokalkolorit: Im Jahr 1900 studierte und promovierte Barnes an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Fach Pharmazie. Hier lernte er Hermann Hille kennen, mit dem er 1902 - wieder daheim in Philadelphia - die Firma "Barnes and Hille" gründete. Eine der Entwicklungen des Unternehmens war das Desinfektionsmittel Argyrol. Dieses Medikament (eine Silberverbindung) wurde erfolgreich bei Augenentzündungen eingesetzt - und machte Barnes in kürzester Zeit zu einem reichen Mann. Sein Geld steckte er in die Kunst.

Der nächste Tag beweist uns, dass Philly auch anders kann. Strahlender Sonnenschein, kühle Brise vom nahen Atlantik. Beste Bedingungen also, das Stadtleben zu erkunden. Das trockene Philadelphia entpuppt sich als ideale Mischung aus New York und Boston. Beeindruckende Glastürme neben pittoreskem alten Kern. Das bunte, lässig-multikulturelle Straßenleben, kleine Läden neben Kaufhäusern, Obdachlose, Business-Women, Straßenmusiker, Flaneure. Denn ja, die Innenstadt Philadelphias ist dann doch so "klein", dass man bequem zu Fuß unterwegs sein kann.

Los geht es in der Elfreth’s Alley, der ältesten Straße der USA (1701 angelegt) mit ihren kleinen, bunten Häusern. Um die Ecke kommt man an "Penn’s Landing" vorbei, dem Zugang der Innenstadt zum Delawre River. Hier stieg, der Legende nach, der englische Quäker William Penn von Bord und gründete 1682 Philadelphia, griechisch für "Stadt der brüderlichen Liebe". Zwölf Straßen groß war die Stadt damals - sechs längs, sechs quer. Und hatte 20.000 Einwohner. Heute sind es 1,5 Millionen in der Innenstadt und 6 Millionen im Umland.

Auch nur einen kurzen Fußmarsch entfernt liegt die geschichtsträchtigste Quadratmeile der USA, der mit alten, schattigen Bäumen bewehrte Independence Parc. Hier wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeit ausgerufen, hier formulierte Thomas Jefferson die Verfassung, hier hatten für zehn Jahre Parlament und Regierung der USA ihren Sitz und hier wird bis heute die "Liberty Bell" als Ikone verehrt - die, nebenbei bemerkt, nicht erst seit Donald Trump einen Riss im Körper hat.

Philadelphia war das Trainingslager der amerikanischen Demokratie. Die Quäker als Stadtväter waren so etwas wie die religiösen Hippies ihrer Zeit: Sie brachten Bildung und sozialen Aufstieg miteinander in Verbindung, Meinungsfreiheit war ihnen wichtig und sie wollten eine liberale, auch für Zuwanderer offene Gesellschaft.

Eine Tradition, die man an der demokratisch geprägten Ostküste hochhält. Philadelphia ist weltoffen, hat eine reiche subkulturelle Szene, eine große schwul-lesbische Gemeinschaft, viele Start-ups, die hier Fuß fassen. Die Stadt prosperiert - seit einigen Jahren. Denn lange ging es Philadelphia schlecht. In den 70ern schloss eine Firma nach der nächsten, die Arbeitslosigkeit war enorm, wer die Stadt verlassen konnte, der ging. In den 80ern wurde die Stadt beton-technisch zugebaut mit Ausfallstraßen, Malls und Wolkenkratzern. Doch etwa seit der Jahrtausendwende hat sich Philly berappelt. Und gilt heute nicht nur als grünste Stadt der Staaten - im Zentrum wurden breite Grünflächen angelegt -, sondern ist dank einer jungen Bevölkerung wider hip.

Ein entspanntes Nebeneinander von Tradition und Moderne findet sich auch im Kulinarischen. Der Rittenhouse Square ist das angesagte Ausgehviertel mit stylischen Bars und noblen Fisch-Restaurants. Aber auch ein Philly-Sandwich, eine leckere, wenn auch recht üppige Mischung aus Baguette, Rindfleischstreifen, Zwiebeln und ordentlich geschmolzenem Käse, darf man probieren. Möglicherweise sollte man aber anschließend gleich eine Trainingseinheit einplanen: Auf den 72 Stufen zum "Museum of Art" kann man wie Rocky Balboa ein paar Kalorien wieder abtrainieren. Der erste Teil des Boxer-Klassikers mit Sylvester Stalone wurde zum Teil in Philadelphia gedreht. Eine Statue am Museum und in Beton gegossene Fußabdrücke erinnern daran.

Spannend ist auch der Reading Terminal Market, ein riesiges Marktgebäude mitten in der Stadt. Das wird offensichtlich dominiert von Amish People, dieser in einem traditionellen Lebensstil und der Landwirtschaft verwurzelten Glaubensgemeinschaft, die hier in Pennsylvania eine starke Basis hat. Die Jungen hinter der Theke tragen altmodische Hüte, Hemden und Hosenträger. Sie verkaufen frische, hippe Smoothies aus Petersilie, Ingwer und Obst. Die Frauen in spitzenbesetzten Kleidern und mit Hauben backen Schokokekse und frische Doughnuts - so philly-phänomenal, dass man daheim (nicht nur auf der Waage) noch für einige Wochen wunderbare Erinnerungen an diese Stadt hat.