Schnell noch ein Selfie oder ein Bild von der Aussicht und dann Abfahrt - aber ist das eigentlich erlaubt? Eine Übersicht darüber, wie Skifahrer und Snowboarder das Smartphone auf der Piste nutzen können - und wo sie es besser lassen sollten.

"Viele Liftgesellschaften bieten mittlerweile WLAN in den Talstationen an. Dort können Besucher sich informieren, Nachrichten checken und telefonieren", sagt Andreas König, Sicherheitsbeauftragter für Freizeitsport beim Deutschen Skiverband (DSV). Auf der Piste dagegen könne das Bedienen des Smartphones Risiken bergen: Er selber habe sich schon dabei ertappt, beim Fotografieren am Pistenrand unbeabsichtigt zu weit auf die Piste zu treten - weil er alle Anwesenden auf das Gruppenfoto bekommen wollte. "Das ist gefährlich und kann schnell in einem Unfall enden", warnt er und rät: "Außer im Notfall hat das Smartphone nichts auf der Piste zu suchen."

Kalte Finger und Schnappschuss-Hektik ergeben keine guten Bilder. Florian Schmidt, Chefredakteur des "DSV aktiv Ski & Sportmagazin", rät deshalb zu für Touchdisplays geeigneten Handschuhen und Serienaufnahmen, die sich bei vielen Smartphones mit dauergedrücktem Auslöser schießen lassen. "Anschließend kann man aus der Sequenz dann den besten Moment auswählen."

Ein weiteres No-Go ist Königs Meinung nach das Musikhören über Kopfhörer: " Das macht man schließlich auch beim Autofahren nicht." Man höre dann nicht, was um einen herum geschieht und beeinträchtige außerdem den Gleichgewichtssinn. Ein Nutzungsverbot für Smartphones oder Kopfhörer gibt es aber nicht. Die Verhaltensregeln des Internationalen Skiverbands FIS schreiben lediglich vor, dass jeder Skifahrer und Snowboarder Rücksicht auf andere Fahrer nehmen und es vermeiden muss, sich an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten.

Wer im Winter das Beste aus dem Handy-Akku rausholen möchte, sollte zwei Dinge beachten, sagt Jasmin Keye vom Telekommunikationsportal "Teltarif.de". "Da bei Kälte die Akkuleistung nachlässt, sollte man das Handy nicht dauerhaft der kalten Umgebung aussetzen und regelmäßig in einer körpernahen Tasche aufwärmen." Beim Telefonieren sollte man es mit der Hand oder der Mütze vor der Kälte abschirmen. Außerdem können Nutzer den Stromverbrauch des Smartphones reduzieren, indem sie nicht verwendete Funktionen deaktivieren, rät Keye. "Dazu zählen automatische Updates, das Deaktivieren des WLANs oder das Herunterregeln der Displayhelligkeit."

"Bei der Einkehr in die geheizte Skihütte besteht die Gefahr, dass sich im ausgekühlten Gerät Kondenswasser bildet. Das kann Schäden in der Elektronik verursachen", warnt Schmidt. Doch nicht nur Kondenswasser ist gefährlich: "Wer im Schneetreiben telefoniert, setzt das Handy ebenfalls unliebsamer Feuchtigkeit aus." Es drohten teure Reparaturen. Schmidt rät, dem ausgekühlten Gerät mindestens eine halbe Stunde Zeit zu geben, sich an Plusgrade zu gewöhnen - zum Beispiel in der warmen Jackentasche. Oder man lagert es in einem nicht ganz so stark geheizten Raum zwischen.

Wer in den Skiurlaub fährt, kann sich häufig eine App des jeweiligen Skigebiets herunterladen. "Das ist meist sinnvoller als andere Anwendungen, da diese Apps aktuelle Informationen zu Lift- und Pistenstatus sowie Schneeberichte und genaue Karten enthalten", meint Jasmin Keye. Ist keine App des Urlaubsgebiets verfügbar, seien etwa die kostenlosen Apps "ADAC Ski Guide" oder "Skiresort.de" gute Alternativen.

Keye rät zudem, eine Wetter- und eine Lawinenwarn-App zu installieren. Beides liefert für Deutschland zum Beispiel die App des Deutschen Wetterdienstes "WarnWetter". Wer in den Schweizer Alpen unterwegs ist, kann auf "White Risk" zurückgreifen, und "SnowSafe" deckt unter anderem Österreich und Südtirol ab.

Sportlern, die Höhenmeter, Liftnutzung und Pistenkilometer dokumentieren wollen, empfiehlt Keye die App "Skiline", die ebenfalls kostenlos für Android und iOS zur Verfügung steht. Mit Fitnesstracker-Apps kann man außerdem den Überblick über seine sportliche Aktivität und den Kalorienverbrauch behalten.