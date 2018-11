Von Karsten-Thilo Raab

Zugegeben, Downtown klingt nach charmanten Boutiquen, kleinen Geschäften und Einkaufsvergnügen. Nicht so in San José, der Hauptstadt des Silicon Valley. Im Herzen der drittgrößten Stadt Kaliforniens finden sich zwar einige nette Restaurants sowie Bars, auch alle namhaften Hotelketten haben eine Dependance. Schnuckelige Ladenzeilen sucht man in dem Hochhausmeer allerdings vergebens. Dafür lesen sich die Namen der ansässigen Unternehmen wie das Who-is-who der Hightech- und Computerwelt. Von Adobe und eBay über Apple und Cisco bis hin zu Google, Intel, Oracle und Facebook ist in und um die Millionenstadt alles vertreten, was in der Branche Rang und Namen hat.

Im Zentrum der Stadt findet sich mit der San José State University die Kaderschmiede des Silicon Valley. Hier erlangen zukünftige Entwickler, Designer und Ingenieure ihr Rüstzeug. Auch in puncto Sport gehört die Uni mit ihren 35.000 Studierenden zu den ersten Adressen in den USA. Neben den Wasser- und Footballern sind es vor allem die Leichtathleten, die der Universität Weltruhm einbrachten.

Hintergrund Anreise: Lufthansa bietet fünfmal pro Woche Direktflüge von Frankfurt am Main nach San José ab 720 Euro (Hin- und Rückflug) an. Die Flugzeit beträgt 11 Stunden, 40 Minuten. Vom Flughafen sind es 15 Minuten Fahrzeit bis Downtown San José. www.lufthansa.com Einreise: Neben [+] Lesen Sie mehr Anreise: Lufthansa bietet fünfmal pro Woche Direktflüge von Frankfurt am Main nach San José ab 720 Euro (Hin- und Rückflug) an. Die Flugzeit beträgt 11 Stunden, 40 Minuten. Vom Flughafen sind es 15 Minuten Fahrzeit bis Downtown San José. www.lufthansa.com Einreise: Neben einem gültigen Reisepass wird ein elektronisches Visum (ESTA) benötigt. Dieses kostet umgerechnet knapp 12 Euro. Sehenswürdigkeiten: The Tech Museum of Innovation www.thetech.org, Santana Row www.santanarow.com, Lick Observatory www.ucolick.org, Japantown www.japantownsanjose.org Essen & Trinken: Grandview Restaurant, 15005 Mount Hamilton Road, San José, Telefon 001/4082518909, www.grandviewsanjose.com. Der Name ist Programm: großartiger Blick auf das Silicon Valley und bei klarer Sicht bis nach San Francisco. Auf der Speisekarte stehen fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte und das grandiose Tomahawk Steak. Auch der Cocktail mit Wodka, Gurke und Limone sollte unbedingt probiert werden. - Shadowbrook Restaurant, 1750 Wharf Road, Capitola, Telefon 001/831/4751511, www.shadowbrook-capitola.com. Das vermeintlich romantischste Restaurant in Santa Cruz County liegt oberhalb des Soquel Creeks und ist mit einer Zahnradbahn (oder auch zu Fuß) zu erreichen. Neben Fisch und Meeresfrüchten werden hier exzellente Steakvarianten aufgetischt. Übernachten: Fairmont San Jose 170 S Market St, San José, Telefon 001/4089981900 www.fairmont.com/san-jose - Hotel Paradox, 611 Ocean Street, Santa Cruz, Telefon 001/8314257100, www.hotelparadox.com. Allgemeine Informationen: San Jose Convention & Visitors Bureau, San Jose McEnery Convention Center, 408 Almaden Boulevard, San José, www.sanjose.org.

Zwei von ihnen wurde sogar ein Denkmal auf dem Campus gesetzt: Tommie Smith und John Carlos hatten 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt Gold und Bronze im 200-Meter-Lauf gewonnen. Bei der Siegerehrung senkten die beiden die Köpfe und erhoben jeweils eine Faust, die mit einem schwarzen Handschuh bekleidet war. Smith trug ein schwarzes Tuch um den Hals, Carlos trug eine Kette, um an "diejenigen zu erinnern, die gelyncht oder anders ermordet wurden, diejenigen, für die nie gebetet, derer niemals gedacht wurde. Für die, die man auf dem Weg nach Amerika über Bord geworfen hatte". Ein Eklat, der weltweit für Schlagzeilen sorgte, an der Uni vor allem aber Verständnis und Sympathie weckte.

"Smith und Carlos wollten mit dieser Geste auf die Situation der Schwarzen in den USA, aber auch hier in San José aufmerksam machen", weiß Laura Chmielewski von Visit San José. In jenen Jahren sei es nicht nur für die beiden Leichtathletikstars aufgrund ihrer Hautfarbe unmöglich gewesen, im Zentrum der Stadt bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Beliebt auch bei Besuchern: der Google Park im Silicon Valley.

Nur einen Steinwurf vom Uni-Campus entfernt duckt sich die Kathedrale zwischen die Hochhäuser. Direkt nebenan lädt das Museum of Modern Art zu einer Begegnung mit zeitgenössischer Kunst ein. In Sichtweite macht das Museum "The Tech" einen Teil der Faszination des Silicon Valley erlebbar. Beim "Animal Creator" beispielsweise können Besucher versuchen, aus Legosteinen ein Tier zu bauen. Dieses wird dann eingescannt und als Cartoon-Figur animiert, sobald der Computer es erkannt hat. Da hüpfen und tanzen dann Krokodile oder Giraffen und entwickeln Liebesgefühle unterm Regenbogen.

Nicht weniger spannend ist der "Birdly". Hier legt sich der Hobbyforscher auf ein Gestell, um mit Armbewegungen zu fliegen, die an den Flügelschlag der Vögel erinnern. Mit einer Virtual-Reality-Brille wird der Flug durch die Straßen von Manhattan simuliert. Wobei ein Ventilator das Flugerlebnis noch realistischer erscheinen lässt. Mancher Möchtegern-Ikarus beendet die Reise durch die Lüfte daher auch mit einem flauen Gefühl im Magen.

Hightech-Ufo: die Firmenzentrale von Apple.

"Die Region wird gern auch ,Valley optimistic‘ genannt, weil jeder denkt, er könne hier alles schaffen", ergänzt Laura. Aber nicht alle profitieren vom Boom. Auffällig hoch ist die Zahl der Obdachlosen. Viele von ihnen sind in diesen Teil Kaliforniens gekommen, weil die klimatischen Bedingungen das Leben auf der Straße um ein Vielfaches angenehmer machen als in anderen Teilen der USA.

Zu denen, die es geschafft haben, gehören Weltunternehmen wie Google oder Apple, deren Zentralen längst zu Besuchermagneten geworden sind. Während die kreisrunde Firmenzentrale der Marke mit dem angebissenen Apfel, die ein wenig wie ein gigantisches Ufo aussieht, der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, präsentiert das gegenüberliegende Besucherzentrum von Apple eine Vielzahl an Produkten, die so in den Geschäften nicht zu kaufen sind.

Kultstatus besitzt auch das bescheidene Holzhaus an der 2066 Crist Drive in Los Altos, wo Steve Jobs aufwuchs und in dem noch heute seine Schwester lebt.

Frei wie ein Vogel: der Birdly-Flugsimulator im Museum "The Tech".

Auch das Gelände von Google steht Besuchern offen. Allerdings sind bis auf einen Shop und ein Café die Gebäude der Firmenzentrale nur den Mitarbeitern zugänglich. Letztere strampeln gern mit Fahrrädern in den Firmenfarben von Gebäudetrakt zu Gebäudetrakt, während der Suchmaschinengigant nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt auf einem ehemaligen Nasa-Gelände fliegende Autos testet.

Neben der San José State University genießt auch die Stanford University in Palo Alto Weltruf. Natürlich ist die Universität, die bislang 21 Nobelpreisträger hervorbrachte, ebenfalls eng verzahnt mit den Hightech-Unternehmen im Valley. Viele der Topfirmen wie Intel oder Hewlett Packard haben sich auf dem 3300 Hektar großen Areal der Hochschule angesiedelt. Zu den berühmten Stanford-Absolventen gehören der ehemalige Microsoft-Boss Steve Ballmer, die Cisco Systems-Gründer Len Bosack und Sandy Lerner, YouTube-Gründer Jawed Karim, die HP-Gründer David Packard und William Hewlett, Larry Page und Sergey Brin als Gründer von Google sowie Peter Thiel, der PayPal-Gründer.

Zum Vergrößern bitte anklicken

Viele denken, das Silicon Valley sei eine reine Gelddruckmaschine, doch das Eigenverständnis ist ein anderes", versichert Laura. Die meisten Unternehmen wollten ihrer Meinung nach ihren Teil dazu beitragen, die Welt zu verändern und auch zu verbessern. Dass damit reichlich Geld verdient würde, so die hagere Powerfrau weiter, sei ein angenehmer Nebeneffekt und ermögliche viele Entwicklungsprojekte.

Auffällig ist der hohe Männeranteil in Kneipen, Kinos, Bars und Diskotheken. "Ein Paradies für alle Frauen, die ihren Traumprinzen noch nicht gefunden haben", sagt Laura mit Blick auf das Überangebot an solventen Nerds, Computerfreaks, Designern und Geschäftsleuten aus dem Silicon Valley.

Ach ja, hervorragend einkaufen lässt es sich in San José natürlich auch - etwa in den vielen kleinen und großen Malls rund um das Stadtzentrum oder in der Santana Row im Westen der Stadt. Mit rund 70 Geschäften sowie 30 Bars und Restaurants ist "The Row" so etwas wie der Rodeo Drive von San José. Hier gilt: sehen und gesehen werden.

Protzige Wagen rollen durch die "SR"; modisch gekleidete Damen und Herren stolzieren auf und ab. Ein Gläschen Champagner hier, ein Lachsschnittchen da, dazwischen in Nobelboutiquen shoppen oder sich einfach mal unverbindlich im Flagshipstore von Tesla beraten lassen.

Auch der erste stationäre Amazon Bookshop der Welt findet sich hier, während im autofreien Teil der "Row" eine kleine, neugotische Kapelle für einen besonderen Blickfang sorgt. Böse Zungen behaupten, hier würden einige dafür beten, dass Reichtum und Ideen im Silicon Valley nie versiegen mögen.