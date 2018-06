Von Gerd Krauskopf

In Sens tobte während der Französischen Revolution die aufgebrachte Menschenmenge. Die Steinköpfe der Heiligen über dem Hauptportal der Kathedrale Saint-Étienne wurden abgeschlagen. Heute toben Kinder auf dem Platz vor dem Gotteshaus, der Place de la République, auf den Holzpferden eines Karussells. Nur der Heilige Stephanus blieb ungeköpft, weil man ihm eine rote Mütze mit der Konkarde in den blau-weiß-roten Farben der Revolutionäre aufgesetzt hatte.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise per TGV über Paris zum Bahnhof Montbard. Auto: Fahrstrecke Heidelberg/Sens 435 Kilometer. Mautgebühren, Baustellen und Staus unter www.autoroutes.fr ■ Weitere Infos unter [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise per TGV über Paris zum Bahnhof Montbard. Auto: Fahrstrecke Heidelberg/Sens 435 Kilometer. Mautgebühren, Baustellen und Staus unter www.autoroutes.fr ■ Weitere Infos unter de.france.fr/de

[-] Weniger anzeigen

Zauberhafte Gässchen mit versteckten Ecken und vielen kleinen Geschäften rahmen den Platz mit seinen Straßencafés ein. Beim Anblick der gut sortierten Feinkostauslagen der kleinen Metzgereien und Käseläden kann Passanten das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der verführerische Duft aus den Bäckereien eilt ihnen in den Altstadtgassen mit oft windschiefen Fachwerkhäusern voraus. Die französische Lebensart und Gelassenheit, "l’art de vivre", die Kunst zu leben, ist hier wie in so vielen kleinen Städtchen der Bourgogne, dem Burgund, zu spüren. Das Stadtbild von Sens verschönern jeden Sommer zahlreiche bunte Blumen und Palmen, die in der kalten Jahreszeit in den großen Gewächshäusern des weitläufigen Moulin á Tan-Parks geschützt werden.

Burgunds nördlichstes Weinbaugebiet liegt um das kleine Städtchen Joigny im Département Yonne am Ufer des gleichnamigen Flusses, nur dreißig Kilometer südlich von Sens. Auf der Yonne wurde vor über vierzig Jahren die Idee geboren, Hausboote führerscheinfrei zu vermieten. Davon wird heute auf den vielen Wasserläufen der gesamten Region reger Gebrauch gemacht. Eine reizvoll-hügelige Landschaft bietet den passenden Rahmen dafür. Das Zehntausend-Seelen-Örtchen Joigny liegt unterhalb mächtiger Weinberge mit den Sorten Chardonnay und Pinot Blanc. Gut zu essen gehört dort zum Alltag, sind die kulinarischen Genüsse doch ein Markenzeichen des Burgunds.

Aushängeschild ist das Restaurant von Jean-Michel Lorain mit zwei Michelin-Sternen. Am Wochenende zählen die Hauptstädter zu seinen Gästen, denn von Paris ist Joigny nur eine Autostunde in südöstlicher Richtung entfernt. Den Gästen mundet das Feinschmeckermenü mit Hummer und Vichysauce aus weißem Spargel, Seesaiblingfilet mit Haselnussbutter-Emulsion, Filet und Lammkeule von Quercy, französischer Käseplatte und Roseneis in der knusprigen Tulpe nebst kristallisierten Rosenblüten. Dazu hat der Maître erlesen passende Weine ausgesucht.

Siebzig Kilometer von Joigny entfernt bescheint die Nachmittagssonne das Château d´Ancy-le-Franc, was den hellen Sandstein-Feudalbau noch prachtvoller erscheinen lässt. Das Renaissance-Schloss der burgundischen Herzöge wurde vom damaligen italienischen Stararchitekten Sebastiano Serlio erbaut. Er war Hofarchitekt von Franz I. und Meister der Symmetrie in der Architektur des 16. Jahrhunderts. Innen schmücken gut restaurierte Malereien den Renaissance-Palast. Eine Augenweide sind die grandiosen Kassettendecken und die Fresken der Salons. Junge Mädchen können sich hier als Edelfräulein verkleiden, grazil durch die Räume schlendern und dabei Porträts von Grafen und Gräfinnen bestaunen.

Knapp fünfzig Kilometer weiter beherbergte das ehemalige Zisterzienser-Kloster Reigny in Vermenton im Mittelalter bis zu 300 Mönche. Die aufgebrachte Menge der Französischen Revolution zerstörte große Teile der Abtei und die bedeutende Klosterkirche. Das zerstörte Gotteshaus war seinerzeit dreischiffig in Form eines lateinischen Kreuzes mit halbrund geschlossenen Staffelchören angelegt. Heute vermietet Louis-Marie Mauvais auf dem idyllischen Anwesen im erhaltenen zisterziensischen Refektorium aus dem 14. Jahrhundert sechs alt-ehrwürdige Zimmer, wo in den 1930er Jahren bereits "Coco" Chanel nächtigte.

Der Weg nach Vézelay führt, wie so oft in Burgund, durch eine hügelige Landschaft mit Wäldern, Seen, Wasserläufen und riesigen Feldern inmitten einer Heckenlandschaft nach Avallon. Dort übernachtete am 16. März 1815 bereits Napoleon Bonaparte auf dem Weg von Elba nach Paris in der Hostellerie de la Poste. Die vor dem Hotel Beifall klatschende, riesige Menschenmenge ließ ihm keine Ruhe.

Die erfahren hingegen Pilger auf dem Jakobsweg in der mächtigen Basilika von Vézelay - einem der schönsten Dörfer Frankreichs. Dort treffen die Jakobspilgerwege aus Belgien, den Ardennen, Lothringen und der Champagne zusammen. Die weithin sichtbar auf einem grünen Hügel thronende, romanische Basilika gehört seit über dreißig Jahren zum Welterbe der Unesco. Den Hügel hinauf, durch die Gassen des altehrwürdigen Ortes, erreichen die Pilger das Gotteshaus, das die Gebeine der Heiligen Maria-Magdalena bewahren soll. Zur Blütezeit wohnten bis zu 100 Benediktinermönche im Kloster. "Am 12. Juni um 12 Uhr erzeugen die hereinfallenden Sonnenstrahlen vom Eingang bis zum Chor eine Gerade aus Lichtflecken", erläutert Stadtführer Lorant Hecquet. Besonders freuen ihn die restaurierten Heiligen über dem Hauptportal. In der Französischen Revolution geköpft, zeigen sie nun wieder Gesicht und haben der Kathedrale Saint-Étienne von Sens so etwas voraus.