Von Ingeborg Salomon

Moore sind ausgewiesene Experten für Entschleunigung. Alle zehn Jahre wachsen sie um etwa einen Zentimeter. Gut Ding will hier Weile haben, und deshalb sind die Kurorte entlang der Schwäbischen Bäderstraße genau richtig für eilige Zeitgenossen, die sich ein Weilchen zurückziehen wollen. Oder müssen, denn in Bad Buchau und in Bad Wurzach, um nur zwei der neun zu nennen, können Patienten auch das machen, was sich etwas umständlich "Anschlussheilbehandlung" nennt, kurz eine Reha. Denn Moor ist ein medizinisch anerkanntes Heilmittel, enthält das "Schwarze Gold" doch organische Säuren und kostbare Mineralstoffe.

Anreise: Mit der Bahn über Ulm und Aulendorf, Sparpreise ab 29 Euro; mit dem Auto über Stuttgart und Ulm, dann B 30 Richtung Biberach. Beides dauert etwa vier Stunden. Unterkunft: Bad Wurzach: Das Kurhotel am Reischberg hat 180 Betten. Im Haus ist ein schöner Wellness-Bereich mit Moorbad, Thermalbad, Saunalandschaft (im Preis eingeschlossen), Wellness- und medizinische Anwendungen können zusätzlich gebucht werden. Ein Doppelzimmer kostet 66 Euro pro Person, mit Halbpension 83 Euro. Karl-Wilhelm-Heck Str. 12, 88410 Bad Wurzach, Tel.: 07564.3040, (www.kurhotel-am-reischberg.de). Bad Buchau: Das Thermenhotel Bad Buchau ist ein komfortables und modernes Hotel mit geräumigen und hellen Zimmern. Das Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen. Im Bademantel können Gäste über einen Verbindungsgang die Adelindis-Therme erreichen, mit Saunalandschaft, Spa-Bereich, mehreren Thermalbecken innen und außen und zahlreichen Wellness-Angeboten. Eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück gibt's ab 71 Euro pro Person, Dauerkarte für die Therme eingeschlossen. Am Kurpark 1, 88422 Bad Buchau, Tel.: 07582.800.18.88, (www.gesundheitsbad.de). Unbedingt machen: Beim Besuch der Käserei Vogler in Bad Wurzach weiht der Chef persönlich seine Gäste in die Geheimnisse des Käsens ein. Der Betrieb wird in der dritten Generation von der Familie Vogler geführt und als eine der letzten Kleinkäsereien bewirtschaftet. Die Milch liefern sieben Bauernhöfe täglich frisch an. Die Ergebnisse lassen sich im "Sennerstüble" verkosten (www.kaeserei-vogler.de). Weitere Infos erteilt die Geschäftsstelle Schwäbische Bäderstraße, Wilhelm-Schussen-Str. 36, 88427 Bad Schussenried, Tel.: 07583.9401.36, (www.schwaebische-baederstrasse.de).

Diese Mischung wirkt bei Bandscheiben- und Wirbelsäulenerkrankungen ebenso wohltuend wie bei rheumatischen Beschwerden und Arthrose, aber auch bei Erschöpfungszuständen (neudeutsch: Burn Out) und muskulären Verspannungen. Auch Frauen mit Kinderwunsch vertrauen seit über 200 Jahren auf die Wirkung des dickflüssigen Moorbreis. Wer also beispielsweise im Kurhotel am Reischberg in Bad Wurzach in den nostalgischen Moorzuber steigt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes und macht zudem eine erstaunliche Erfahrung: Denn die braune Schlickbrühe verleiht dem Körper einen natürlichen Auftrieb, was sich ein bisschen anfühlt wie Schweben. Zudem wird dem Badegast ganz wohlig, denn ein Moorvollbad ist 42 Grad warm; das wäre für ein Wasserbad viel zu heiß.

Der warme Moorbrei erhöht die Körpertemperatur und aktiviert so die Selbstheilungskräfte. Soll heißen: Ähnlich wie bei leichtem Fieber steigert sich im Körper die Immunabwehr, zudem wirken die Huminsäuren entzündungshemmend, schmerzlindernd und beruhigend. Bei einem Moorbad liegt also ganz klar in der Ruhe die Kraft.

Vor dem Gang zum hölzernen Moorzuber erfolgt ein kurzer Tauglichkeitscheck bei einem der Ärzte, die im Kurhotel vor Ort sind. Blutdruck und Kreislauf müssen in Ordnung sein, auch bei Herzkrankheiten und Krebserkrankungen, starken Krampfadern und offenen Wunden ist ein Moorbad nicht nur ungesund, sondern schlicht untersagt. Eine Alternative ist dann in vielen Fällen eine Moor-Wellnesspackung. Dabei wird der Gast mit Moor eingerieben, dann in eine Folie gepackt und auf ein Wasserbett gelegt, wo er 30 Minuten ruhen darf. Das ist für den Kreislauf weniger anstrengend, hat aber einen ähnlichen Effekt: Haut und Muskulatur werden angenehm durchblutet, und nachdem der braune Schlick abgeduscht ist (bitte keine Hautfalte vergessen, Moor hinterlässt unschöne Flecken in der Bekleidung), fühlt sich der Gast wie ein frisch gebadetes Baby mit zarter, rosiger Haut.

Wer nicht ins Moorbad möchte, der darf im gut gewärmten Thermalwasser auch schwimmen, im Whirlpool blubbern oder sich für einen Saunagang entscheiden. So abgetaucht in diverse Jungbrunnen reicht die Energie danach für einen Spaziergang an frischer Luft durch das Wurzacher Ried.

Dabei können Kurgäste in der Natur bestaunen, worin sie gerade gebadet haben. Das Wurzacher Ried ist mit seinen 1812 Hektar so groß wie 2540 Fußballfelder und die größte intakte Hochmoorfläche Mitteleuropas. Es dürfte so um die 10.000 Jahre alt sein, und seine Entstehungsgeschichte reicht bis in die Eiszeit zurück. Auf 20 Kilometer Wander- und Radwegen gibt es zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken: Im Frühjahr blühen die Orchideen und die Störche kommen zurück, im Sommer flattern Tausende von Schmetterlingen über die Teichrosen, im Herbst erklingt der Ruf der Bartmeise und die Bäume leuchten gelb, orange und rot. Und im Winter hat ein Gang übers schneebedeckte Moor nochmal einen ganz eigenen Reiz. Etwa 800 Pflanzenarten und über 1500 Tierarten sind in den Mooren Oberschwabens zu Hause, rund ein Viertel davon steht auf der "Roten Liste" für gefährdete und bedrohte Arten.

Eine gute Ergänzung zu einem erholsamen Spaziergang bietet die Erlebnis-Ausstellung "Moor extrem" im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried. Hören, sehen, anfassen, ausprobieren und spielen heißt hier die vergnügliche Devise, die die Natur Erwachsenen und Kindern näherbringt. Dabei wird klar, warum Moore nicht nur ein extrem spannendes Stück Landschaft sind, sondern auch extrem kostbar als riesige Naturarchive, die die Geschichte konservieren. Als Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel können sie nämlich enorme Mengen an Kohlenstoff speichern.

Der Abbau von Torf hat in den oberschwäbischen Mooren eine lange Tradition. Wer Genaueres wissen will, kann dem Lehrpfad "Auf den Spuren der Torfstecher" folgen; hier wird an 12 Stationen Geschichte und Technik des Torfabbaus erläutert.

Auch das Oberschwäbische Torfmuseum erzählt in eindrucksvollen Bildern und Exponaten von der harten Arbeit im Moor. Das ist sehr informativ, deutlich unterhaltsamer ist aber eine Fahrt mit der Torfbahn, die von April bis Oktober am Museum startet. 15 Rentner, alle Mitglieder des Heimatvereins, haben sich hier ihren Kindheitstraum, Lokomotivführer zu werden, erfüllt. Als 1996 der Torfabbau im Wurzacher Ried endete, wurde die einstige Torfbahn aufgelassen, und die rüstigen Senioren haben sie in liebevoller Kleinarbeit umgebaut und für Besucher nutzbar gemacht. Den Riedkanal entlang bis zum Haidgauer Torfwerk tuckert das Bähnle über eine Strecke von knapp zwei Kilometer. Die Gäste können bei dieser beschaulichen Fahrt den herrlichen Blick in die Landschaft genießen. Dazu gibt’s spannende Geschichten in bestem Schwäbisch.

Wenn der Tag dann bei einer zünftigen Vesper mit Moorkäse und Moorwässerle ausklingt, haben Leib und Seele Wohltuendes erfahren. Als Bettlektüre empfiehlt sich abends die schaurig-schöne Detektivgeschichte "Der Hund von Baskerville" von Arthur Conan Doyle. Oder noch besser: eine der zahlreichen Verfilmungen.