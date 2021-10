Von Manfred Lädtke

Zwischen Watt und Nord-Ostsee-Kanal breitet sich ein sattgrünes Gemüsemeer aus. Pralle Kohlköpfe bedecken bis zur Ernte den feuchten Marschboden und warten auf die Ernte. Kohlrouladen, Kohlsuppe und Kohlpudding sind jetzt kulinarische Schmankerl in Dithmarschens Gasthäusern und Gutshöfen. Die Kohlküste feiert das junge Gemüse auf Höfen und Märkten mit Bühnenprogrammen, Kunsthandwerk, Kochwerkstätten und regionalen Erzeugnissen. Petersilienwurzeln, die fein-süßliche Pastinake sowie Hack und Speck machen den Kohl für die raffinierte Herbstküche fett. Beim Vitamin C stehe Kohl einer Zitrone in nichts nach, preist Jan Henning Ufen das mineralstoffreiche Gewächs. James Cook und andere Seeleute hätten Sauerkraut mit an Bord genommen, um sich vor der gefürchteten Skorbut-Krankheit zu schützen.

Hintergrund Informationen: Anreise: Mit der Bahn über Hamburg bis Heide. Von Heide aus sind viele regionale Ziele in Dithmarschen mit dem ÖPNV erreichbar. Die Busse verkehren bis maximal bis 0.30 Uhr. Mit dem Auto von Heidelberg nach Dithmarschen in knapp sieben Stunden. Sehenswert: Die St. Laurentius-Kirche und ihr Geschlechterfriedhof in [+] Lesen Sie mehr Informationen: Anreise: Mit der Bahn über Hamburg bis Heide. Von Heide aus sind viele regionale Ziele in Dithmarschen mit dem ÖPNV erreichbar. Die Busse verkehren bis maximal bis 0.30 Uhr. Mit dem Auto von Heidelberg nach Dithmarschen in knapp sieben Stunden. Sehenswert: Die St. Laurentius-Kirche und ihr Geschlechterfriedhof in Lunden sind Zeitzeugen der "Dithmarscher Bauernrepublik". Die zwischen 1500 und 1700 begrabenen mächtigen Bauernfamilien wollten der Nachwelt als einflussreiche Menschen in Erinnerung bleiben. In Wesselburen befinden sich das Hebbelmuseum (www.wesselburen.de) und das KOHLosseum (www.kohlosseum.de) Unterkunft: Hotel Lindenhof in Lunden (www.lindenhof1887.de). In Büsum: Aparthotel Bernstein (www.aparthotel-bernstein.de) Restauranttipp: "Kolles Alter Muschelsaal" in Büsum (www.kolles-alter-muschelsaal.de). Probieren: "Büsumer Seehundsfutter" – Seelachsfilet gefüllt mit Krabben und Räucherlachs sowie Bratkartoffeln plus Salatteller. Literatur: Nordseeküste – Schleswig-Holstein, Michael Müller Verlag, 18,90 Euro.

Mehrmals hat Landwirt und Agrar-Betriebswirt Ufen den öffentlichen Kohlanschnitt mit lokaler Politprominenz organisiert. Schon bei der Premiere vor 18 Jahren kamen statt der erwarteten 1000 Gäste dreimal so viele zum "Anschnittsfest" in die Kohlkammer Deutschlands. Das machte Mut für alljährliche Festtage – meist im September.

Allerdings begann die Erfolgsgeschichte von Dithmarschens Kohlproduktion schon Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Gärtner erkannte die Nährstoffe des Marschbodens. Auf überschaubarer, nicht mal ein Hektar großer Ackerfläche pflanzte er die ersten Köpfe. Skeptische Nachbarn belächelten ihn als "Hohlkopf". Als er 1924 im Alter von 65 Jahren starb, war der Kohlpionier ein erfolgreicher Unternehmer und stolzer Villenbesitzer. Heute ist die Region mit 3000 Hektar Europas größtes Anbaugebiet für unterschiedliche Kohlarten. "Wir ernten jedes Jahr mehr als 80 Millionen Köpfe", erklärt Jan Henning Ufen. Ein Kopf für jeden Bundesbürger also. Von einer gestapelten Kohlpyramide nimmt Ufen eine Fußball große grüne Kugel und schneidet sie in Teile. "Kostprobe!", sagt er. "Und…?" Schmeckt frisch, mild-würzig und knackig.

Vom Büsumer Hafen fährt der Kutter „Hauke“ hinaus auf die Nordsee.

Auf Ufens Hof im Karolinenkoog schlendern erste Besucher von Stand zu Stand. Eine Band stimmt plattdütsche Lieder an. Zwei in Trachten gewandete Frauen machen sich bereit für den feierlichen "Anschnitt". Für Touristen und Fotografen posieren die Kohlköniginnen – nein, die Regentinnen – im Gemüsefeld. "Weil Dithmarschen früher eine freie Bauernrepublik war, heißt das bei uns nicht Königin, sondern Regentin", klärt Hepke Nöhrenberg auf. Im Winter 1500 schlugen Bauern Truppen des dänischen Königs zurück. Reiche Grundbesitzer bestimmten weitere 60 Jahre die Politik in Dithmarschen, die kein blaues Blut duldete.

Während regionale Prominenz noch erste geschnittene Kohlköpfe plakativ in die Kameras hält, bewegt sich der Touristentross zurück zum Gutshof. In der Scheune tischen Landfrauen deftige Kohlrouladen mit Kartoffeln auf. Vor dem Tor an einem Info-Stand beschwört eine Landwirtin Kohlblätter als Bakterienkiller und Zellschützer. Kohlwickel würden zudem bei Gelenkentzündungen und Kopfschmerzen helfen.

Im Herbst ist ganz Dithmarschen verkohlt – hier eine Pyramide aus dem Gemüse.

Wer seinen Wissenshunger noch nicht stillen konnte, findet 15 Autominuten entfernt in Wesselburen informativen Nachschlag. In eine alte Sauerkrautfabrik ist das "Kohlosseum" mit Krautwerkstatt und einem Museum eingezogen. Was es mit einer Salbe aus Weißkohlsaft auf sich hat, ist hier nur ein Thema in Vorführungen und Kochkursen. Wenn der Kohl am besten schmeckt, soll man aufhören", sagt ein Sprichwort. Kalorienbewusste Gäste nutzen für einen Spaziergang den benachbarten Hebbel-Rundwanderweg. Der Schriftsteller verließ im Alter von 21 Jahren Dithmarschen und starb 1910 in Wien. Gedanken über seine "kleine Welt", in die Friedrich Hebbel nie wieder zurückkehrte und die er nie wirklich geliebt hat, sind in seinen Schriften und auf dem Rundweg nachzulesen.

Weiter geht es auf der kulinarischen Nord-Tour nach Büsum, wo Reisende über den mit Kohl gefüllten Tellerrand hinausschauen. Im Hafen dümpeln Fischkutter und zerren an haltenden Tauen. Kreischende Silbermöwen begleiten einen Lastkahn, der mit wummerndem Motor vorbeizieht. Am Kai wartet Momme Clausen. Wenn einer die Geschichte der Fischerei und Geschichten von Meer und Seefahrt kennt, dann er. Als er von Kapitänen und Stürmen erzählt, nestelt er eine Handvoll Krabben aus der Hosentasche. Momme liebt Krabben, hat beim Pulen den richtigen Dreh raus und isst sie mit Genuss. "Ist der Panzer auch schön knackig, ist die Krabbe ganz schnell nackig", hat er gelernt. Im Meeresmuseum zeigt er, wie man den Panzer der Garnele knackt, und mit etwas Geschick das nussig schmeckende "Gold der Nordsee" herausfischt. Ganz schön knifflig.

Es ist Abend geworden. Langsam geht die glutrote Sonne auf Tauchstation und verzaubert den Horizont in einen orange-gelben Farbstreifen. Zeit, in einem der originellsten Hafenlokale Büsums vor Anker zu gehen.

"Kolles Alter Muschelsaal" macht seinen Namen alle Ehre. Fast hunderttausend Exemplare zieren Wände und das Mobiliar alter Schule. Seeleute brachten die Meermandeln, Austern und Jakobsmuscheln aus allen Weltmeeren mit nach Hamburg. Sein Großvater habe die ehemalige Fischerkneipe vor 100 Jahren übernommen und die Muscheln sackweise eingekauft, erzählt Inhaber Karl-Heinz Kolle. Später kamen immer mehr Stücke dazu. Eine 1907 an den Strand gespülte Gallionsfigur wacht im Lokal über Vitrinen mit stolzen Segelschiffe und stilvoll dekorierten Tischen.