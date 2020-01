Von Heiko Schattauer

Übertrieben bescheiden sind sie wirklich nicht, die lieben Tiroler. "Ja überall halt", lautet die unmissverständliche Antwort der sympathisch-bestimmten Servicekraft an der Kassa der Bergbahn Scheffau – auf die eher ergebnisoffen formulierte Einstiegsfrage, wo ich mit Kindern denn wohl die angenehmsten Skipisten oben am Berg finden könnte. Gut, wenn man die Dinge gleich klärt, da kann ja gar nix mehr schiefgehen beim kleinen Familien-Wintersportausflug am Wilden Kaiser, im Westen von Tirol.

Hintergrund Allgemeine Infos: Tourismusverband Wilder Kaiser, Dorf 35, 6352 Ellmau, Tel.: (00 43) 50509.621 ; www.wilderkaiser.info. Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus über die A5, A6 und A8 bis Rosenheim, über die A93/A12 [+] Lesen Sie mehr Allgemeine Infos: Tourismusverband Wilder Kaiser, Dorf 35, 6352 Ellmau, Tel.: (00 43) 50509.621 ; www.wilderkaiser.info. Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus über die A5, A6 und A8 bis Rosenheim, über die A93/A12 bis Kufstein (inzwischen mautpflichtig), dann auf der B173 bis Scheffau. Für die rund 450 Kilometer sollte man rund viereinhalb Stunden einplanen. Übernachten: Stilvoll und für Familien bestens geeignet (Appartment-Konzept) ist die "Kaiserlodge" in Scheffau, von der sich mit den Skiern an die Talstation der Bergbahn rutschen lässt. Die Übernachtung kostet ab 98 Euro pro Person/Nacht. Gastrotipp: Beim"Jägerwirt" in Scheffau sorgt die Kombination aus heimischen Lebensmitteln und internationaler Gesinnung für Genussmomente.

[-] Weniger anzeigen

Das beruhigende "Überall" birgt allerdings auch Herausforderungen: Denn die Optionen im weitläufigen Skigebiet, das Scheffau, Ellmau, Going Brixen im Thale, Westendorf, Hopfgarten, Itter und Söll verbindet, sind "irrsinnig groß". Nun mag man über den in verschiedensten Marketing-Slogans wiederkehrenden "Irrsinn" denken, wie man mag. Die nüchternen Skigebiets-Fakten sagen aber eigentlich schon genug aus über die Möglichkeiten: 284 Pistenkilometer (229 davon beschneibar), 90 Lifte und Bahnen, dazu 81 urige Hütten für genussreiche Pausen – da darf man sich dann auch mal ganz unbescheiden "Skiwelt" nennen.

Trotz der klaren Vorgaben von unten sind wir, oben angekommen, erst mal "irrsinnig" planlos. Was weniger einer unklaren Beschilderung der Anbieter- als vielmehr der lückenhaften Vorbereitung der Anwenderseite geschuldet ist. Immerhin bekommen wir am Abend beim Hotel-Plausch ein wenig Absolution für die eingehende Orientierungslosigkeit. "Man muss sich hier erst mal ein bisschen zurechtfinden", meint Dalibor Tenter, ebenfalls zum ersten Mal mitsamt Familie am Wilden Kaiser unterwegs. In den Jahren zuvor waren die Hamburger vor allem in der Schweiz unterwegs, in Scheffau ist man nun vor allem wegen des Appartementhotels "Kaiserlodge" gelandet, das mit besonderem Stil, ganz viel Natürlichkeit und individuellem Service punkten kann.

Zurück auf die Piste: Die Weitläufigkeit der örtlichen Skiwelt eröffnet sich unterdessen schon beim Blick auf die "Weltkarte", der den ganzen Irrsinn nüchtern darstellt: Über die Spitzen von Brandstadl, Hartkaiser, Astberg, Eiberg, Zinsberg, Hohe Salve und Rigi spannt sich das Skiareal. Diese Spannweite sorgt auch dafür, dass sich die Schar der Skisportler bestens verteilt, und an den Liften und Bahnen kaum Wartezeit aufläuft. Den Namensgeber der Skiwelt, den "Wilden Kaiser", kann man dabei übrigens stets im Blick behalten. Auch wenn der mit 2340 Metern mächtigste Gipfel der Region einige Kilometer Luftlinie entfernt im Rücken von Going und vom Skitrubel ausgelassen in sich ruht.

Apropos zur Ruhe kommen: Gerade bei der Skiausfahrt mit (kleinen) Kindern und bei wechselnden äußeren Bedingungen – in den Bergen ändert sich das Wetter manchmal schnell –, sind Pausen mindestens so wichtig wie das Fahren an sich. Gut, wenn die Hüttendichte dann so ausgeprägt ist wie in der Skiwelt. Bei Kaiserschmarrn oder Spinatknödeln ist das heftige Schneegestöber, das uns kurz zuvor noch im Sessellift schwer durcheinander geschüttelt, auch schnell wieder vergessen.

Gut, dass wir das stürmische Abenteuer in luftiger Höhe gemeinsam mit Jana erleben. Die angenehm unaufgeregte Begleiterin vom Tourismusverband Wilder Kaiser weiß nämlich nicht nur um die vielen Einkehrmöglichkeiten, sondern auch, wie man bei Sicht bis zur Skispitze tatsächlich auch sicher zur nächstgelegenen Hütte gelangt. Jana weiß aber natürlich noch viel mehr: Etwa über die hohe Kunst des tief Gefrorenen zu berichten. Das lässt sich an der Bergstation Hochbrixen bestaunen, wo Benno Reitbauer und sein Team jede Saison aufs Neue ein ganzes Iglu-Dorf aus dem und in den Schnee zaubern. Der logistische Aufwand ist enorm, das Ergebnis beeindruckend: "Allein für die Eisskulpturen verarbeiten wird jedes Jahr rund 40 Tonnen an Eis", erläutert Brigitte Reitbauer. Hergestellt in der firmeneigenen Eisproduktion in Brixen im Thale, wird das Gefriergut dann Block für Block – jeder wiegt um die 125 kg – auf den Berg transportiert.

In den insgesamt 18 Iglus kann, wer will und sich tatsächlich traut, sogar heiraten. Neben einer eisig-schönen Kapelle gibt’s auch einen Festsaal mit massiven Glas-Eis-Tischen, Schneebar und allem, was man sonst noch für die besonders coole Feier braucht. Und dazu noch die an ein festes Thema orientierte Eis- und Schneekunst an den Wänden des Alpeniglu-Dorfs.

Beeindruckend ist unterdessen auch die Verbundenheit des kleinen Jasper und seiner Familie zur Skiregion Wilder Kaiser. Gerade mal sieben Jahre jung ist der Skizwerg schon zum fünften Mal in Scheffau bzw. auf den Pisten drumherum auf seinen Brettern unterwegs. "Wir sind schnell hier, das Skigebiet ist wirklich gut und inzwischen wissen wir einfach auch, wo wir hin wollen und welche Hütten uns gefallen", erklärt Jaspers Vater – da lohne sich dann auch für zwei Skitage die Anfahrt aus Düsseldorf.

Wer länger bleiben will, der findet durchaus nette Alternativen zum Skifahren. Segwaytouren durch den Schnee etwa. Oder Lamatrekking. Das ist – nicht nur weil es im Tal stattfindet – richtig gut zum Runterkommen. Denn mit Aufgeregtheit kommt man bei den zotteligen Vierbeinern nicht weit. Die Grundhaltung der streng hierarchisch organisierten Lamas ist gechillt. "Die zeigen dir schon, wo es langgeht", lässt uns Ruth Oberhofer vor der Gruppentour am Nachmittag wissen. "Aprés-Ski mal anders", denke ich noch, da lässt "Skippy", den einführenden Worten der Lama-Chefin sogleich Taten folgen.

Dass nicht nur ich weiß, wie, wo und vor allem in welchem Tempo es lang geht, stelle ich beim Blick auf die anderen Mensch-Lama-Teams fest. Beruhigend, irgendwie auch das Duo, das in Ellmau für den TV-Evergreen "Der Bergdoktor" dreht, muss sich erst auf den zottligen Tourpartner einchillen. Dafür können die beiden herrliche Geschichten von den schönsten Mäkeleien der Bergdoktor-Fans weitergeben: "Einer hat sich bei uns mal bitterböse beschwert, dass am Bergdoktor-Haus die Sonne nicht gescheint hat. In der Serie scheine die schließlich immer!" Erstaunlich, denn von dem seit 2007 überaus erfolgreich laufenden Format gibt es natürlich auch ein Winterspecial. Wie auch immer, manchmal steckt der von den Tourismus- und Marketingexperten beschriebene Irrsinn halt offenbar auch die Gäste selbst an.

Für alle, die sich nicht so leicht verrückt machen lassen, eröffnen sich in der Skiwelt im Schatten des Wilden Kaisers auch ganz nüchtern betrachtet viele angenehme Möglichkeiten, vor allem im Winter, vor allem auch für den Urlaub mit der Familie. Da braucht es übrigens noch nicht mal zwingend Sonne.