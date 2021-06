Von Katharina Eppert

Wer einen alten Mann mit Rauschebart und Mönchskutte erwartet, wird enttäuscht sein. Matthias Gschwandtner schaut ganz normal aus der Wäsche und gibt sich für einen Einsiedler überraschend gesprächig, als wir an sein Holztürchen klopfen. Erst wird etwas misstrauisch "gefensterlt", dann öffnet er auch den unteren Teil der Tür – bittet zwar nicht in seine Stube, wohl aber zum Holztisch davor an der frischen Luft und plaudert drauflos.

Seit Mai führt der 64-Jährige hier, 1006 Meter hoch in der Klause am Palfen, einem Berg oberhalb der österreichischen Stadt Saalfelden im Pinzgau, (s)ein Einsiedlerleben. Nicht das erste Mal. Bereits das Jahr zuvor hatte er sich erfolgreich bei der katholischen Pfarrei Saalfelden für diese "Auszeit" beworben. "Und das als erster Protestant", sagt er stolz. Eine Art Meilenstein in der über 350-jährigen Geschichte dieser Einsiedelei – eine der letzen bewohnten in Europa. 1664 wurde am Palfen eine natürliche Felshöhle zu einer Kapelle umgebaut. Parallel dazu wurde die Klause errichtet, die seitdem fast durchgehend bewohnt ist.

Die Einsiedelei ist von April bis November bewohnt.

Gschwandtner ist Einsiedler Nummer 35 – ohne Fr ("frater" - Bruder) oder Dr.-Titel. Dafür hat der Pensionär als ehemaliger Logistiker aber einen entscheidenden Vorteil, wie er behauptet: Er kann gut planen, sich zu versorgen. Denn das muss man in der Eremitage, neben der geistigen Nahrung. Schließlich ist sie weder an das Strom- noch Wassernetz angeschlossen. Und die Küche ist nur eine Herdstelle. Wasser hole er von einem etwas weiter unten gelegenen Brunnen – und Lebensmittel? Die besorge er unten im Ort – dort stehe auch sein Fahrrad als Transportgefährt. Aus der Welt, völlig in sich gekehrt – wie man es von einem Eremiten expressis verbis erwarten könnte –, das ist Gschwandtner keinesfalls: Einkäufe hier und da, vorbeikommende Wanderer, die immer mal wieder seinen Rat suchen oder einfach nur neugierig sind – und Dekan Alois Moser kommt nach unserem Besuch auch kurz vorbei. Es wird munter geschwatzt. Der Pfingstsonntag steht bevor.

Doch: Wie kann man zur Ruhe kommen, wenn Zwölf- bis fünfzehntausend Besucher jährlich mit einer Wanderung zum Palfen die Tankstelle geistiger Energie aufsuchen? "Das geht schon", meint Gschwandtner lächelnd und bekennt, dass das Einsiedlerdasein auch mit Pflichten verbunden ist: drei Mal am Tag die Glocke läuten (diese ist gerade in Reparatur, also entfällt der Punkt), Garten und Gebäude instand halten und für die Menschen, auch vorbeikommende Wanderer, da sein, wenn sie Rat suchen. Regelmäßig finden auch Andachten und Gottesdienste statt, zu denen Gläubige und Wanderer hinauf zur Kapelle steigen.

Wer in Saalfelden auf dem Vitalweg unterwegs ist, kann sich Pilgerstöcke ausleihen.

Erst wenn das Tagwerk vollbracht ist und die Touristen über alle Berge sind, beginnt für Gschwandtner die äußere und innere Einkehr – das tatsächliche Eremitenleben. Er genießt das Alleinsein, stellt aber klar, dass dies nicht mit Einsamkeit zu verwechseln sei. Einsam fühle er sich nicht. Und auch die Konfession ist seiner Meinung nach bei einem Einsiedler-Leben sekundär. Es geht vielmehr um Reflexion, Meditation, Fürbitten und Gebete – Zeit dafür zu haben, persönliche Themen zu überdenken. Und auch seine Frau akzeptiere seine temporäre Auszeit, schätzt sich Matthias Gschwandtner glücklich. Aus der Welt sei er ja nicht. Und wenn die Sehnsucht dann doch zu groß wird, fährt er einfach mal nach Hause – ins Salzkammergut. Ja, auch das geht. Eremit Nummer 35 scheint die starren Regeln der Kirche bewusst aufweichen zu wollen. "Dogmatische Unterschiede sind nicht relevant", meint er.

Im Winter ist die Klause übrigens unbewohnt. Dann sei die Lawinengefahr zu groß, sagt Gschwandtner. An sich ist sein "Sehnsuchtsort" – wie ihn der 64-Jährige bezeichnet – nicht nur ein Platz der Stille und Kraft mit grandioser Aussicht auf das Saalfeldener Becken und die Hohen Tauern. Die mystische Atmosphäre geht über die Einsiedelei mit Kapelle und Kanzel im Gestein hinaus – und hat auch eine Kehrseite. Denn auf dem schmalen Weg hierher finden sich immer wieder Kreuze – Gedenkstellen an verunglückte Wanderer. Die als "balancierender Vitalweg" beschriebene Tour startet vom Parkplatz Bürgerau in Saalfelden. Von dort aus geht’s über eine Brücke – nebenan kann man sich Wanderstöcke leihen – vorbei am wunderschönen Schloss Lichtenberg durch die Wälder hinauf zur Einsiedelei. Eigentlich ein relativ simpler Weg, doch bei Nässe oder falschem Schuhwerk kann gerade der letzte, steile Teil zur Herausforderung werden – trotz eines Stahlseils, das sich um die abschüssigen Passagen des Weges schlängelt.

Blick auf das Steinerne Meer.

Biegt man kurz vor der Einsiedelei ab, gelangt man auf den Fuchssteig, der auf einem schmalen Pfad über Stock und Stein zur idyllischen Steinalm führt. Es ist der kürzeste Weg zur Hütte, doch mit Sicherheit auch der gefährlichste. Nicht umsonst heißt es bei den Einstiegsstellen, oben wie unten: "Alpine Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Absturzgefahr!". So verunglückte hier zuletzt 2018 ein 54-Jähriger. Die Salzburger Nachrichten titelten "Der Fuchssteig wird oft unterschätzt. Die Unglücke am Fuchssteig nehmen kein Ende."

Ich schaue auf meine Schuhe – Turnschuhe – und bin im Rückblick heilfroh, dass wir die Wanderung gut bewältigt haben. Das nächste Mal,werde ich meine Wanderschuhe schnüren und vielleicht etwas mehr innere Einkehr an dem traumhaften Sehnsuchtsort walten lassen. Doch jetzt genießen wir an der Steinalm auf 1268 Metern Höhe erst mal den Ausblick auf das Steinerne Meer. Wer muss da schon ans Meer?

Informationen:

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Leogang dauert es rund fünfeinhalb Stunden (circa 500 km). Mit der Bahn ist man etwas mehr als sechseinhalb Stunden unterwegs, mehrmals umsteigen.

Corona-Lage: Man braucht für die Einreise nach Österreich ein negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden, wird an der Grenze kontrolliert). Testung alle 48 Stunden vor Ort, Schnelltests werden zum Teil in den Hotels kostenlos bereitgestellt, das Ergebnis muss über die App "Selbsttest RK Salzburg" übermittelt werden.

Übernachten: Ein sehr familienfreundliches Hotel direkt neben dem Bikepark in Leogang ist Die Riederalm. Das Viereinhalb-Sterne Good Life Resort der Familie Herbst bietet nicht nur einen großzügigen Wellnessbereich mit Panorama-Outdoor-Pool, sondern auch Kulinarik mit 2-Gault-Millau-Hauben. 156 Euro pro Person im Doppelzimmer pro Nacht inkl. ¾-Genießer-Pension, www.riederalm.com; Der Name Puradies des Viereinhalb-Sterne-Hauses in Leogang ist Programm: Nicht nur der große Naturteich, der nach dem Saunieren zum Abkühlen einlädt, sondern auch der puristische Stil des Interieurs. Das Hotels verfügt zudem über großzügige Chalets. Das hoteleigene Ess:enz-Restaurant hat 2 Gault-Millau-Hauben, Kosten pro Nacht und Doppelzimmer mit 3/4 Genießer-Pension ab 310 Euro, wwww.puradies.com

Weitere Infos: unter www.saalfelden-leogang.com