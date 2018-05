Von Carsten Heinke

Australiens Sonne brennt und lässt den heißen Quarzsand von Whitehaven Beach noch heller gleißen. Mit einem Quarzgehalt von fast 99 Prozent ist er vermutlich der weißeste auf dem ganzen Globus. Wie ein flüssiger Türkis rinnt der Lagunenzufluss Hill Inlet über ihn, glasklar bis zum Grund und makellos. Das Korallenmeer dahinter könnte kaum blauer sein.

Hintergrund ■ Anreise: Singapore Airlines fliegt zweimal täglich von Frankfurt nach Singapur. Von dort aus bietet SIA wöchentlich 126 Flüge nach Australien, www.singaporeair.com ■ Unterkunft: Eine prima Ausgangsbasis für Ausflüge auf die Whitsunday Islands und zum Great Barrier Reef [+] Lesen Sie mehr ■ Anreise: Singapore Airlines fliegt zweimal täglich von Frankfurt nach Singapur. Von dort aus bietet SIA wöchentlich 126 Flüge nach Australien, www.singaporeair.com ■ Unterkunft: Eine prima Ausgangsbasis für Ausflüge auf die Whitsunday Islands und zum Great Barrier Reef ist das Coral Sea Resort in Airlie Beach. Ab 140 Euro, www.coralsearesort.com. Schlichte, moderne Zimmer mit Balkon gibt es im „Pacific Hotel Cairns“ (4 Sterne) ab 95 Euro, www.pacifichotelcairns.com ■ Touren: Preisgekrönte Tagesausflüge nach Whitehaven Beach bietet Ocean Rafting in Airlie Beach an. Eine Fähre verkehrt einmal täglich zwischen Airlie Beach und Whitehaven Beach. Betreten darf man die Insel nur mit einem Tour-Guide. www.oceanrafting.com.au ■ Reefsleep: Mit Cruise Whitsundays geht’s unter anderem auf die Plattform Reefworld. Die Zweitagestour mit „Schlafen im Riff unter Sternen“ kostet bei Übernachtung im „Swag“ (Zeltschlafsack) ca. 430 Euro, im „Double swag“ p. P. ca. 334 Euro. www.cruisewhitsundays.com ■ Unbedingt machen: Action-Spaß mit dem Seabob gibt es bei Reef Magic Cruises ab Cairns, www.reefmagiccruises.com/your-day/seabob-guided-snorkel-tours oder auf Tages- und Halbtagesausflügen mit Cruise Whitsundays ab Airlie Beach und/oder Hamilton Island. www.cruisewhitsundays.com/whitehaven-day-cruises/seabob-underwater-jet-experience ■ Allgemeine Auskünfte unter www.queensland.com

Whitsunday Island vor der Küste Queenslands ist die größte von 74 Inseln der nach ihr benannten Gruppe. Ihr knapp acht Kilometer langer Strand wurde mehrfach schon zum schönsten der Welt gekürt - und diente als Filmkulisse. Zuletzt gehörte er zu den Drehorten der Hollywood-Piraten-Saga "Fluch der Karibik", Teil fünf. Diese entstand nämlich bis auf die Studioaufnahmen in Melbourne sowie einige Außenaufnahmen in New South Wales komplett in Queensland.

"Viele mögen dieses Wunder der Natur für das Werk von Künstlern halten, wenn sie Whitehaven Beach auf der Leinwand sehen", schwärmt Greg Waites von seinem Lieblingsstrand. Wie zum Beweis der Echtheit greift der Chef des Coral Sea Resorts in den strahlend weißen Sand und lässt ihn durch die Finger rieseln. "Obwohl ich schon x-mal hier war, ist ein Ausflug nach Whitsunday für mich immer wieder eine Reise ins Paradies", gesteht der Mittfünfziger, der als Hotelier in den tropischen Nordosten von Down-under kam - und blieb. Dass sich nun auch schon Johnny Depp und Orlando Bloom in diesem Traumsand wälzten, macht das Ganze für viele nicht unerheblich attraktiver.

Von Airlie Beach ist es keine Stunde mit dem Motorboot bis auf das stille Eiland, das wie die allermeisten der Whitsundays unbewohnt ist. Übernachtung gibt es nur im Zelt auf einem von sechs Campingplätzen. Feste Gebäude oder gar Hotels sucht man vergebens.

Nicht wenige von Gregs Gästen entscheiden sich für einen anderen Outdoorspaß mit Romantik-Bonus: eine Übernachtung unter freiem Sternenhimmel mitten im Great Barrier Reef. Das größte Riff der Erde zieht sich unweit der Whitsundays über 2300 Kilometer an der Küste Queenslands entlang. Etwa in seiner Mitte, dort, wo das so genannte Hardy Reef wunderschöne braune Linien, Muster und Figuren in das türkis- bis saphirblaue Wasser zeichnet, liegt "Reefworld". Erreicht wird es per Schiff, nach drei Stunden Fahrt von Airlie Beach. Mit ihren Relings, Decks und Sonnensegeln ähnelt die Plattform einem Schiff. Und zwar einem ganz passabel ausgestatteten. Es gibt Toiletten, Duschen, einen Kiosk, Tische, Stühle, Sonnenliegen. Und eine supernette Crew.

Wer sich die pulsierende und schillernde Unterwasserwelt des Riffs zunächst durch eine Glasscheibe anschauen möchte, hat bei einer Spritztour mit dem Plattform-U-Boot dazu Gelegenheit. Doch das allein wär viel zu trocken. Beim Schnorcheln erlebt und sieht man mehr. Und wem das immer noch nicht reicht, der taucht.

Dank der großartigen Diving Instructors von Reefworld haben selbst unerfahrene Besucher eine Chance, ein Stück des Riffes bei einem Probetauchgang zu erkunden. "In Australien braucht man dazu nicht mehr, als einigermaßen fit zu sein", sagt Tom Young. Im Schnelldurchlauf erklärt der junge Brite, den alle Tommy nennen, die Regeln, zeigt, wie man richtig atmet und das Druckluftgerät bedient, sich bewegt, verständigt. Schon eine halbe Stunde später stecken die Schnellkursteilnehmer in einem Tauchanzug und sind jeweils - dank Tauchgasflaschen und Bleigewichten - um rund 20 Kilo schwerer. Schwimmend fühlt sich alles wieder leichter an. Bereits im Wasser, stehen sie zum kurzen Üben noch auf einem Gitterrost.

Dann geht’s los, hinab und vorwärts. Neugier und Abenteuerlust haben die anfängliche Skepsis und Ängstlichkeit vertrieben. Außerdem ist Tommy da. Mit seinen 25 Jahren ist er bereits ein erfahrener Dive-Master. Ein fester Handgriff verbindet ihn mit dem Probanden. Ob alles okay sei, fragt er per Fingerzeichen und bekommt ein klares Ja zurück. Der Unterwasser-Neuling fühlt sich gut und immer besser, genießt es, sich sechs Meter unterm Meeresspiegel schwebend zu bewegen und hat endlich auch ein Auge für all die Schönheit ringsherum.

Dass Korallen sogar aus der Vogelperspektive toll aussehen, ist beim nächsten Highlight dieses Tages zu erfahren: einem Flug im Helikopter übers Hardy Reef. Danach beginnt für nur eine Handvoll Übernachtungsgäste das eigentliche Abenteuer. Die komplette Plattform und das Riff, so weit sie blicken können, gehören ihnen nun ganz allein - zusammen mit den Jungs der Crew zehn Leute.

Es ist kurz nach 15 Uhr. Das Schiff mit den Tagesbesuchern fährt dem blauen Horizont entgegen. Wer nicht noch mal ins Wasser geht zum Schnorcheln, holt sich ein Bier und lauscht der Stille. Der Sonnenuntergang im Riff ist großes Kino. Am Abend wird gegrillt, getrunken und geklönt. Während Tommy und sein Kollege Jack von Hai- und Riesenfischbegegnungen berichten und dabei sicher etwas Seemannsgarn mit einspinnen, kommen neue Gäste angeflogen.

Klammheimlich, doch in großer Zahl, füllen sie die Reling und alles, wo man sich als Vogel niederlassen und gemütlich sitzen kann. Je knapper der Platz wird, um so lauter wird darum gestritten. Binnen kurzer Zeit hocken schätzungsweise schon an die Tausend Noddies - dicke, braune Seeschwalben - auf allen Stangen, Rohren, Seilen. Doch statt in der Nacht die Augen zuzumachen und den Schnabel zu halten, hören sie nicht auf zu zetern.

Die "Reefsleeper" dagegen haben keine Platzprobleme und sind auf dem Oberdeck zum Glück auch vogelfrei. Die Swags, in die sie irgendwann zum Schlafen kriechen, sehen aus wie überdimensionale Schneckenhäuser. Sie sind halb Zelt, halb Schlafsack, wind- und regendicht. Dass von den menschlichen Übernachtungsgästen niemand wirklich zur Ruhe kommt, liegt vor allem daran, dass keiner von ihnen den fantastisch klaren Nachthimmel und die zahllosen Sternschnuppen verpassen will.