Heidelberg. (red) Das mittlerweile in siebter Generation geführte "Hotel Gasthaus Hirschen" besticht durch die einmalige Lage auf der Halbinsel Höri - mit Weitblick über den Bodensee, die Inselm Reichenau und Mettnau bis hin zur Kette der Vorarlberger und Schweizer Alpen. Das Hotel mit seinen vier Häusern bietet zwei sehr gute Restaurants sowie freundliche, mit Naturmaterialien ausgestattete Räume, darunter 23 Superior-Zimmer und vier Panoramasuiten.

Auf 250 Quadratmetern erwartet die Gäste ein freundlicher Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Bio Sauna und Wasserduschen. Vom Spa aus gelangt man direkt in den erweiterten Naturgarten mit beheiztem Außenpool und Liegewiese in absolut ruhiger Lage mit weitem Blick über den See.

