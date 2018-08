Von Katharina Eppert

Durch die Mittelweser-Region

Wer sich mit seinen Liebsten gemeinsam auf aktive "Drahtesel"-Tour begeben möchte, sollte seinen Urlaub in der Mittelweser-Region verbringen. Mit ihrem rund 3 000 Kilometer umfassenden Radwege-Netz bietet sie eine Vielzahl an Möglichkeiten. Eine besonders beliebte Strecke ist der Weser-Radweg. Er erstreckt sich über 500 Kilometer vom Weserbergland bis hin zur Nordsee und eignet sich daher perfekt für eine Etappentour. Doch die Region hat noch mehr zu bieten: Die Themenrouten unter dem Motto "Bike & Learn" kombinieren den Fun auf zwei Rädern mit spannenden News und Wissenswertem rund um die Region. So laden bei der Dino-Tour beispielsweise spannende Relikte aus der Zeit der Dinosaurier zur Spurensuche ein. Und natürlich gibt es auf jeder Route tolle Gastronomie, für die es sich lohnt, einen Zwischenstopp einzulegen.

Naturkulisse in Bayerisch-Schwaben

"Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad" sagte einst Adam Opel. Eine Region, in der es sich besonders schön radeln lässt, ist Bayerisch-Schwaben. Rund um die Fugger-stadt Augsburg warten idyllische Flusstäler und sanfte Hügellandschaften darauf, entdeckt zu werden. Neben malerischen Anblicken gibt es jedoch noch mehr zu erleben, so zeugen entlang des Schwäbischen Donautals und der Romantischen Straße unter anderem ein Meteoritenkrater und andere Relikte von der Erd- und Menschheitsgeschichte. Auf seiner Internetseite präsentiert der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben seine Top-Ten-Touren, die von heiter bis sportlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bereithalten. Was sie alle vereint, ist die gekonnte Kombination aus Naturschönheit und kulturellem Reichtum. Es führt auch einer der populärsten Radwege Europas durch Bayerisch-Schwaben: der länderübergreifende Donau-Radweg, der gleich drei bedeutende Römerrouten kreuzt! Eine passende Rad-Audio-Tour, die kostenlos als App heruntergeladen werden kann, vermittelt auf unterhaltsame Weise die geschichtlichen Zusammenhänge der römischen Vergangenheit. Mehr Infos unter https://www.bayerisch-schwaben.de/rad

Im charmanten Churfranken

Zu einer genussvollen Radtour gehört Churfranken, eine liebliche Genussregion in Bayern. Umgeben von roten Sandsteinformationen und grünen Rebhängen leiten hier handverlesene Strecken mit unterschiedlichen Erlebnisschwerpunkten und Schwierigkeitsgraden vorbei an Burgen und Winzerorten. Dabei kommen alle Radfans voll auf ihre Kosten. Wer ohne eigenes Fahrrad anreist, kann in vielen churfränkischen Hotelbetrieben eines mieten. Auch E-Bikes sind schon fester Bestandteil des Angebots. Digitale Planbarkeit aller Routen unter www.churfranken.de.