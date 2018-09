Von Christian Schreiber

Es unterhalten sich zwei Mountainbiker: Step-up, Step-down, Bunny Hop, Flip vom Boner Log, Kicker nicht vergessen, schneller Wallride und zum Schluss noch durch den Pumptrack. Jetzt ist uns bereits vom bloßen Aufzählen der Begriffe schwindlig. Zuschauen ist noch heftiger, schließlich verbirgt sich hinter jedem Ausdruck ein artistischer Trick auf dem Rad. Die Wörter lassen sich zwar ins Deutsche übersetzen, verstehen tut man die Sache aber am besten beim Besuch des neuen Bikeparks in Mutters bei Innsbruck. Im Idealfall schaut man dabei einem Profi wie Tom Öhler über die Schulter, der im Übrigen auch für die anfangs erwähnte Unterhaltung verantwortlich ist. Öhler war eine große Nummer in der Mountainbike-Szene und blüht jetzt mit seinen spektakulären Bike-Shows und als Werbe-Ikone nochmal richtig auf. Wer sieht, wie er mit dem Fahrrad jedes noch so krasse Hindernis nimmt, kommt sich vor wie ein Dreijähriger auf Stützrädern, der Papa und Mama hinterhertrödelt. Mit Öhler als Testfahrer erschließt sich das Wesen des Bikeparks: Im Grunde handelt es sich um einen Abenteuer-Spielplatz für jugendliche und jung gebliebene Mountainbiker, der ähnlich angelegt ist wie ein Snowpark im Winter, mit Hindernissen, Sprüngen und Buckelpisten. Nur dass man eben keine Ski an den Füßen hat, sondern ein Bike unterm Hintern. Durchschnittliche Fahrradfahrer, die ein bisschen Mut haben, können relativ schnell Fortschritte machen, Steilkurven fahren, kleine Hüpfer mit dem Rad einstreuen und sich unterm Strich ordentlich durchrütteln lassen. Was definitiv schwerer zu lernen ist, ist Mountainbiker-Slang. Denn genauso wie Öhler hier durch die Luft wirbelt, fliegen einem Fachbegriffe für Tricks, Übungen und Sektionen nur so um die Ohren. Letztlich sind der Park und die dort herrschende Sprache ein erstes Anzeichen für Außenstehende, das deutlich macht, wie sich Berg und Bergsport bei uns im Alpenraum verändern. So mancher versteht die Welt nämlich nicht mehr, wenn er auf Innsbruck und die Gipfel ringsum blickt. Mit den (vielen) Radfahrern, man denke nur an die relativ neue Spezies der E-Mountainbiker, die problemlos den Berg hinaufkommen und ihren Spaß bei der Abfahrt haben wollen, müssen neue Konzepte und Ideen her, auch damit Natur und Tiere geschützt bleiben.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: per Bahn über Lindau - Feldkirch - St. Anton nach Innsbruck, www.bahn.de. Mit dem Auto: A 96 - Pfändertunnel - Arlbergtunnel - Innsbruck. ■ Unterkunft: Das Hochhaus-Hotel Adlers, toller Ausblick, mitten in Innsbruck und trotzdem Bikehotel mit Garage für [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: per Bahn über Lindau - Feldkirch - St. Anton nach Innsbruck, www.bahn.de. Mit dem Auto: A 96 - Pfändertunnel - Arlbergtunnel - Innsbruck. ■ Unterkunft: Das Hochhaus-Hotel Adlers, toller Ausblick, mitten in Innsbruck und trotzdem Bikehotel mit Garage für Räder etc. DZ ab 135 Euro/Nacht, www.adlers-innsbruck.com Hotel Seppl (Mutters): erstes Bikehotel der Region. Geführte Touren, Beratung, Leihräder. DZ ab 146 Euro/Nacht, www.hotel-seppl.at Stage 12: neues Haus nahe der Altstadt, Fitness und Wellness. DZ ab etwa 100 Euro/Nacht, www.stage12.at ■ Biken: Bikepark Innsbruck (Mutters) 5 Trails mit unterschiedlichen Schwierigkeiten, Pumptrack und Beginners-Park www.bikepark-innsbruck.com Trailgebiet Nordkette (Innsbruck) 3 Trails, darunter der Nordketten-Trail (1030 Hm; 4,25 km), der als anspruchsvollster Single-Trail Europas gilt. www.nordkette.com ■ Bike City Card: Liftkarte, die in aktuell vier Bikeparks in und um Innsbruck gilt. Ein fünfter Park auf der Axamer Lizum soll folgen. Tageskarte: 36 Euro. 5 Tage: 144 Euro, www.bikecity-innsbruck.com ■ Weitere Infos zur Rennrad-WM unter www.innsbruck-tirol2018.com

Und Innsbruck ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich etwas tun muss und was man tun kann. Den Beginn des Bike-Booms haben sie in Tirols Hauptstadt zwar verschlafen. Singletrail-Ausbau und Mountainbikeparks haben andere Tourismusorte, auch in unmittelbarer Umgebung, bereits vor Jahren initiiert und forciert. Aber in Innsbruck mit seinen knapp 30.000 Studenten und entsprechend vielen einheimischen Radsportlern ist der Druck in den vergangenen zwei, drei Jahren sehr groß geworden. Moderne Mountainbiker begnügen sich ja nicht mehr damit, auf breiten Wegen den Berg hinabzusausen. Sie suchen anspruchsvolle Strecken durch Wald und Fels und schaffen sich deswegen illegale Strecken an den Hängen Innsbrucks. Das sehen nicht nur Naturschützer und Landbesitzer kritisch. Aber statt die Radfahrer am Berg, wie in den vergangenen Jahrzehnten oft geschehen, zu verteufeln, gibt es nun außergewöhnliche Allianzen mit den Bikern. Behörden, Landwirte und Grüne ziehen immer öfter an einem Strang, um Trails auszuschildern. Motto: Lieber ein offizielles Terrain abstecken, in dem sich die Radfahrer austoben können, als immer wieder illegale Spots sperren zu müssen. Es lässt sich auch ein Gentlemen-Agreement zugunsten der Naturschützer beobachten, denn unberührte Berge, an denen es noch keine Liftmasten, Kletterparks oder Kinderwagen-Wanderwege gibt, sollen im Gegenzug unberührt bleiben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Mountainbiker von heute mit dem Lift auf den Berg fährt und seine Energie lieber in schwierige Abfahrten, Tricks und Manöver investiert. Trifft sich gut, denn mit sommerlichen Zweirad-Gästen können Liftbetreiber das schwächelnde Wintergeschäft ein wenig auffangen. Und so beobachtet man ein weiteres Phänomen: Weil die Ansprüche der Sommer-Touristen immer unterschiedlicher werden, wird der Berg an sich in viele Sektionen aufgeteilt. Jeder erhält seine eigene Spielwiese, wiederum sehr schön zu beobachten auf der Muttereralm: In einem Wäldchen versteckt sich ein Kletterpark, dann gibt es eine Übungsstation für bikende Kinder mit Wippe und kleinen Sprüngen. Die Wege von Mountainbikern und Wanderern kreuzen sich nur noch selten, weil jeder seine eigenen Routen hat. Selbst weiter unten, wo ein Zusammentreffen unausweichlich ist, fahren die Radler auf einer gesonderten, tiefer gelegten Spur neben den Wanderern, auf der auch noch Platz für die Nutzer von abwärtsrollenden Funsport-Geräten ist. Die Mountainbiker sind gerade dabei, die Wanderer zu überholen - nicht nur auf dem Weg. Was früher undenkbar war, ist immer häufiger zu beobachten: Strecken am Berg, die ausschließlich Radfahrern vorbehalten sind. Hinweisschilder erklären, wo Schluss ist für Fußgänger. Viele Wanderer empfinden das als verkehrte Welt, schließlich galt jahrzehntelang das Prinzip am Berg, dass ihr Terrain zu respektieren und zu schützen ist - und nicht umgekehrt.

Weil sich so viel bewegt, hat sich Innsbruck, dem es angesichts bestehender Slogans wie "Hauptstadt der Alpen" ohnehin nicht an Selbstbewusstsein mangelt, gleich noch das Label "Bikecity" verpasst. Aber das ist kein leeres Versprechen, die Bemühungen werden als vorbildhaft im Alpenraum betrachtet. Es fließen viel Arbeit, Zeit, Energie und letztlich vor allem Geld in die Projekte. Die Verkehrsinfrastruktur wird weiter verbessert, Radfahrer gelangen per Tram und Bus von der Stadt zum Bikepark. Zwischen der Nordkettenbahn und dem Patscherkofel verkehrt ein Bus für Wanderer und Radfahrer. Es gibt Kooperationen mit umliegenden Bikeparks im Stubaital und in Steinach am Brenner und eine gemeinsame Bikecard, mit der man alle Lifte benutzen kann. Die Innsbrucker drehen sogar am ganz großen Rad und haben sich die Rennrad-WM in diesem Jahr gesichert. Das Spektakel von 22. bis 30. September kostet nach offiziellen Angaben rund zwölf Millionen Euro und soll die nötige Aufmerksamkeit unter Radfahrern in der ganzen Welt wecken. Schließlich ist die Lage Innsbrucks inmitten der imposanten Bergketten im Norden und Süden auch für Straßenradler perfekt, weil ringsum steile Straßen und hohe Pässe warten. Im Frühjahr, wenn hoch droben noch Schnee liegt, nutzen diese sportlichen Gäste das flache Inntal, um sich in Form zu bringen. Ihnen genügt die Straße als Abenteuer-Spielplatz, einen Erlebnispark muss man für sie nicht bauen.