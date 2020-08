Ein wilder Geselle soll er mal gewesen sein. "Nikros" wurde er von den Kelten genannt, was so viel wie "heftig", "schnell" und "stürmisch" heißt. Heute ist der Neckar ein sanfter Strom, der sich von seiner Quelle am Schwarzwaldrand quer durch Baden-Württemberg schlängelt, bis er bei Mannheim Vater Rhein begegnet. Auf seiner Reise legt er mehr als 360 Kilometer durch eine von Mensch und Natur geformte Landschaft zurück, die von den größten Dichtern ihrer Zeit besungen worden ist. Wer auf ihren Spuren wandeln will, dem stehen viele Wege offen. Der Neckartalradweg ist einer davon.

Das Ende ist mein Anfang. Wessen Traum es ist, einmal entlang des Neckars durchs Ländle zu radeln, fängt nach der Lektüre klassischer Reiseliteratur an dessen Quelle an. Die versteckt sich in einem Hochmoor bei Schwenningen und lockt das ganze Jahr Touristen und Schwärmer an. Ich beginne meine Reise im Mannheimer Hafen. Also an der Mündung. Warum? Ich wohne hier ums Eck. Die Entscheidung für das große Abenteuer war spontan. Jetzt fehlt nur noch das passende Velo dafür.

Hintergrund Übernachten: Entlang der Radroute finden sich alle Arten von Übernachtungsmöglichkeiten. Das Hotel Lamm, Hauptstr. 59, befindet sich in einem schönen Fachwerkhaus mitten in der historischen Altstadt von Mosbach. Alle Zimmer wurden erst 2019 komplett renoviert und sind nach einem langen Tag auf dem Velo auch bequem mit dem Aufzug zu erreichen. Das [+] Lesen Sie mehr Übernachten: Entlang der Radroute finden sich alle Arten von Übernachtungsmöglichkeiten. Das Hotel Lamm, Hauptstr. 59, befindet sich in einem schönen Fachwerkhaus mitten in der historischen Altstadt von Mosbach. Alle Zimmer wurden erst 2019 komplett renoviert und sind nach einem langen Tag auf dem Velo auch bequem mit dem Aufzug zu erreichen. Das Restaurant bietet regionale Küche aus dem Odenwald an. Ein Einzelzimmer mit Frühstück gibt es ab 55 Euro, www.lamm-mosbach.de Essen & Trinken: Schon Mark Twain lobte die gute Küche in Hirschhorn, wo er eine wunderliche Nacht im Gasthof "Zum Naturalisten" verbracht hat. Den gibt es heute zwar nicht mehr, doch die Einkehr in einem der Restaurants in der schönen Altstadt lohnt sich nach wie vor. Zum Beispiel im "Hirschhorner Kartoffelhaus", Hauptstr. 35, das sich, wie der Name schon verrät, der Knollenfrucht verschrieben hat. Ganz gleich ob als Fleischliebhaber oder Vegetarier. Hier kommen alle auf den Geschmack, www.kartoffelhaus-hirschhorn.de Vier Etappen Neckarradweg: Die erste Etappe, die in diesem Artikel im Mittelpunkt steht, erstreckt sich von Mannheim, wo der Neckar in den Rhein mündet, bis hin zur Fachwerkstadt Mosbach, was einer Strecke von circa 83 Kilometern entspricht. Mosbach liegt im Tal der Elz, einem rechten Nebenfluss des Neckars. Von Obrigheim am Hauptradweg sind es allerdings nur etwa vier Kilometer bis dorthin. Auf der Seite www.neckartalradweg-bw.de kann man sich vorab über die 366 Kilometer lange Strecke, ihre Highlights und Anforderungen informieren.

Ein Mountainbike besitze ich nicht. Ein E-Bike kommt schon deshalb nicht in Frage, weil ich jetzt in einem Alter bin, in dem man es noch einmal wissen will. Manche nennen es Midlifecrisis. Die Lösung steht in einem Keller zwischen einer beeindruckenden Auswahl hochmoderner Tourenräder, die alle eins gemeinsam haben: Sie gehören mir nicht. Mein Begleiter auf den nächsten 366 Kilometern wird ein "Raggazzi", Baujahr 85, mit spartanischen sechs (!) Gängen sein. Schon der Gedanke, sich auf dem altgedienten Drahtesel in der Schwäbischen Alb zu verirren, jagt mir Schauer über den Rücken.

Ich packe noch am gleichen Abend meine Satteltasche: Klamotten, Kamera, Notizblock und – ganz wichtig – ein Erzählband von Mark Twain. "Du musst dich vorbereiten", hatte mir ein passionierter Triathlet noch bei einem Radler zugeraunt. Ich solle meine Kondition "checken". Hab ich gemacht. In der Tropennacht vor dem Start habe ich alle möglichen Gedanken und wenig Schlaf. Mit dem ersten Tageslicht geht’s dann endlich los zur ersten Etappe – 83 Kilometer.

Mannheim. Einer der größten Binnenhäfen Europas erwacht soeben zum Leben. Am Zusammenfluss von Rhein und Neckar werden jedes Jahr über acht Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Während ich unter einem Wald aus Baukränen, vorbei an Schiffen und Containern, in die Pedale trete, fließt die Morgensonne wie Gold ins Hafenbecken. Industrieromantik pur auf dem Weg zur Kurpfalzbrücke. Weiter geht es am Hans-Reschke-Ufer entlang. Hinter mir erhebt sich der Fernmeldeturm, der mich noch ein gutes Stück als eine stattliche Landmarke begleiten wird.

Karmeliterkloster in der Altstadt von Hirschhorn Hirschhorn.

Das erste Schild mit dem Symbol des Neckartalradwegs zieht an meinem Auge vorüber. Ein weißes Männlein auf einem Fahrrad und blauem Grund. Schon bald werde ich in Heidelberg sein, die Stadt der Romantik, in der sich Mark Twain sein Fernweh von der Seele geschrieben hat. In seinem Buch "A tramp abroad" hat er die Landschaft am Fluss auf ausufernd schöne Weise beschrieben. Der Poet vom Mississippi reimte Zeilen wie diese über den deutschen Süden: "Aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinaufgefahren ist". Wow!

Ich lege einen Gang zu und erreiche Alt Heidelberg, das wie ein pittoresker Postkartenstich vor mir im Oberrheingraben liegt. Der Neckar scheint mir hier besonders breit zu sein. Im hellen Sonnenlicht fließt er ruhig und gelassen dahin. Am Fuß der berühmten Burgruine wird er von der Karl-Theodor-Brücke überspannt. Dort verweile ich. Die ersten Touristen flanieren über das Kopfsteinpflaster. Manche kämpfen sich auf extra hohen Stöckeln von einem Selfie-Spot zum nächsten. Manche sehen das mit Humor. "Kein Urlaub ohne Schmerzen", sagt eine junge Frau im Vorübergehen und zwinkert mir zu. Das ist Romantik 2.0. Auf dem Heiligenberg mit seinem Philosophenweg löst sich gerade eine Krone aus zartem Nebel auf. Ich lasse ihn links liegen und folge dem Neckartal in Richtung Osten. Umgekehrt wie Mark Twain, der damals aus Heilbronn kam. Angeblich auf einem Floß, das vor Hirschhorn fast gekentert wäre.

Twain schwärmte vom Neckartal mit seinen Fachwerkstädten, die sich wie Perlen am Fluss entlang reihten. Jede eine Schönheit für sich. Daran hat sich nichts geändert. Hinter jeder Biegung wartet schon der nächste sagenhafte Blick. In Neckarsteinach rolle ich über eine Landesgrenze. Der Strom trennt hier Hessen von Baden-Württemberg. Spektakulär ist die Schlinge, die der Neckar um den Dilsberg mit seiner gleichnamigen Feste legt: Die Neckarschleife am "Vierburgeneck". An den bewaldeten Hängen wachen die Bastionen Vorderburg, Mittelburg, Hinterburg und Schadeck – im Volksmund auch "Schwalbennest" genannt – bis heute über die alte Wasserstraße. Auch der französische Dichter Victor Hugo ließ sich auf einer Reise von der liebreizenden Umgebung inspirieren und machte aus der Burg Schadeck ein Raubritternest. Mich zieht es zur Hinterburg hinauf. Vor dem Gerfried stehen Touristen in der Sonne und schwitzen.

Gut möglich, dass sich auch Mark Twain hier einen Sonnenbrand eingehandelt hat. In Hirschhorn hat er auf jeden Fall eine unvergessliche Nacht verbracht. Angeblich hat er kein Auge zugemacht, weil an seinem Bett eine ausgestopfte Eule stand, die ihn mit weit aufgerissenen Augen angestarrt hat. Die "Perle des Neckartals" empfängt mich unter einer schwülen Hitzeglocke. Twain stieg einst im Gasthof "Zum Naturalisten" ab und lobte das gute Essen dort. Das Wirtshaus gibt’s nicht mehr. In der Altstadt lässt es sich jedoch bis heute trefflich speisen.

Nach einem Drink folge ich den Spuren des Maestros durch die Altstadt, die mit ihren malerischen Winkeln, Gassen und Treppen etwas von einem zu Stein gewordenen Pinselstrich von Caspar David Friedrich hat. Twain berichtet, dass sich ihm bei seiner Sightseeingtour jede Menge flehende Hände entgegengestreckt hätten. Arme Seelen, die den gut gekleideten Fremden um ein Almosen baten. Hirschhorn hat sich seit jenen Tagen verändert. Ich bohre meine Nase beinahe in ein Objektiv, das sich mir aus einem finsteren Eck entgegenstreckt. Touristen streifen durch die Gassen. Die Weiße Flotte hat an der Promenade angelegt.

Die schmucke Neckarfront mit ihren Fachwerkhausfassaden und der majestätischen Burg auf dem Hausberg ist ein beliebtes Fotomotiv. Ich mache einen Schnappschuss, ehe es weiter geht. Bei Eberbach macht der Neckar einen Knick. Bis nach Obrigheim hält sich die Sonne am rotglühenden Firmament. Mehr als sechzig Kilometer liegen bereits hinter mir. Am Wegesrand steht ein altes Fahrrad mit einem Schild, das eine Pension bewirbt. Ja, es ist an der Zeit, dem Körper etwas Schlaf zu gewähren. Und "Raggazzi" könnte etwas Öl auf die Kette gebrauchen.

Für das Abendessen mache ich noch einen Abstecher zur Fachwerkstadt Mosbach am Rande des Odenwaldes. Das Ambiente auf dem historischen Marktplatz, der in seinem Kopfsteinpflaster die Hitze des Tages gespeichert hat, verströmt bei aller Brüder-Grimm-Nostalgie ein mediterranes Flair. Märchenhaft.