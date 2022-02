Immer am Meer entlang: Der „Fischerspfad“ des Weitwanderwegs Rota Vicentina führt an Portugals Südwestküste über schroffe Klippen. Foto: Laura Engels

Von Laura Engels

Die Farben sollen die Wanderer nicht erschrecken. Deshalb ist die obere Linie so blau wie der Atlantik zur Rechten und die untere so grün wie die Pflanzen zur Linken. Natürlich fügen sich die Linien in ihre Umgebung aus wilden Orchideen, Lilien und Zwergpalmen ein und sind meist auf Felsen gemalt. Eigentlich weist das Wasser den Weg. Der sandige Pfad, den früher nur Einheimische nutzten, um zur nächsten Angelstelle oder Badebucht zu gelangen, führt direkt über schroffe Klippen am Ozean entlang. Doch im Zweifelsfall markieren Blau und Grün den Weitwanderweg an Portugals Südwestküste zwischen dem ehemaligen Fischerdorf Sines und dem beliebten Ferienort Lagos. Verlaufen ist dabei eigentlich unmöglich: Gibt es an einer Stelle mehrere Möglichkeiten, zeigen zwei durchkreuzte Linien direkt an, dass die Wanderer auf der falschen Fährte sind. Die 226 Kilometer des sogenannten Fischerpfads der Rota Vicentina verteilen sich auf insgesamt 13 Etappen.

Hintergrund Anreise: Ab Deutschland ist die Algarve mit Direktflügen oder mehrfach täglich über Lissabon zu erreichen. Der Flughafen von Faro ist nur etwa drei Flugstunden entfernt. Alternativ existieren sehr gute Autobahnanbindungen über Frankreich und Spanien nach Südportugal. Region: Sauberes Wasser, [+] Lesen Sie mehr Anreise: Ab Deutschland ist die Algarve mit Direktflügen oder mehrfach täglich über Lissabon zu erreichen. Der Flughafen von Faro ist nur etwa drei Flugstunden entfernt. Alternativ existieren sehr gute Autobahnanbindungen über Frankreich und Spanien nach Südportugal. Region: Sauberes Wasser, feinsandige Strände und 300 Sonnentage im Jahr – die Algarve, Portugals südliche Küste, ist für die meisten Besucher der Inbegriff des perfekten Strandurlaubs. Doch es gibt viel mehr zu unternehmen, als nur das Handtuch in die Sonne zu legen. Auch als Winterziel wird die Region dank des mediterranen Klimas immer beliebter. Die Tagestemperaturen liegen im Schnitt zwischen 15 und 20 Grad und man kann hier Orangen vom Baum pflücken. Im Norden grenzt die Algarve an die Region Alentejo, im Osten an Spanien, im Süden und im Westen an den Atlantischen Ozean Ausführliche Infos: www.visitalgarve.pt

[-] Weniger anzeigen

Cody Vackanicz hat sie schon fast alle in seinen Beinen. Er läuft schnell, ist seit zehn Tagen unterwegs und will noch heute das Ziel erreichen. Der US-Amerikaner war in Portugal auf der Hochzeit eines Freundes und auf der Suche nach einem "langen, aber nicht superlangen" Wanderweg. Denn superlang hat der 27-Jährige eben erst hinter sich. Mehrere Monate lief er einmal quer durch die Wildnis der USA auf dem bekannten Pacific Crest Trail – 4280 Kilometer von der mexikanischen zur kanadischen Grenze. Nach so viel Bergen und Wald sei das Meer nun "ein netter Szenenwechsel", findet er. "Ich habe mein eigenes Zelt im Rucksack. Einige Nächte habe ich auf Campingplätzen geschlafen, wo es keine gab, in günstigen Hostels."

Diogo Trindade drückt ihm einen Pinsel mit blauer Farbe in die Hand. Er ist einer der Verantwortlichen der Rota Vicentina und "schleppt" statt Zelt heute kleine Farbbecher mit sich, checkt die Wegmarkierungen und frischt verblasste auf. Cody hilft spontan mit. Eigentlich gibt es offizielle "Hausmeister" für jeden Abschnitt. "Zweimal im Jahr müssen sie einen Kontrollgang machen und kontaktieren bei größeren Problemen die städtische Task Force", berichtet Trindade. Doch wann immer er selbst unterwegs ist, packt er Farben und Pinsel ein – und einen Beutel, um Müll auf der Strecke einzusammeln. Davon findet er heute jedoch erfreulicherweise nur wenig. Zur Rota Vicentina gehört neben dem Pfad der Fischer, der an einigen Stellen Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erfordert, der historische Pfad, der einige Kilometer vom Atlantik landeinwärts durch pittoreske Dörfer und Kleinstädte führt. 2016 erhielt der historische Part das Siegel "Leading Quality Trails” und zählt damit zum exklusiven Kreis der besten Wanderwege Europas.

2018 waren 27.000 Wanderer auf den Routen unterwegs, 2020 schon 35.000. "Die Zahl steigt und das trotz Corona", betont Trindade. Die Deutschen gehörten zu den häufigsten Besuchern. Für Cody geht’s morgen zurück nach Sagres – eine Woche Surfcamp. Was danach kommt, weiß er noch nicht. Er hat sich ein One-Way-Ticket gekauft. "Solange ich ein Visum habe, möchte ich die drei Monate in der EU bleiben. Ich würde gerne nach Osteuropa, aber dort ist es im Moment zu kalt." Die idealen Wandermonate in der Algarve sind September bis Juni. Portugals mediterranes Klima sorgt ganzjährig für milde Temperaturen, vor allem durch den starken Einfluss des Atlantiks. Hier wird es im Winter also in der Regel nicht zu kalt zum Wandern, sondern eher im Sommer zu heiß. Auch das ist ein Ziel des Projekts: Kleine Unternehmen fördern, die das ganze Jahr über in Betrieb sind, anstatt nach der Sommersaison Ende September herunterzufahren und bis Juni zu warten.

Paulo Carriço brennt aus den Früchten des Erdbeerbaums den traditionellen Medronho-Schnaps.

Auch João Ministro setzt sich dafür ein, dass die Algarve für mehr steht als perfekten Strandurlaub, sauberes Wasser, feinsandige Strände und 300 Sonnentage im Jahr. Mit seinem Unternehmen Proactivetur hat er sich auf verantwortungsvollen Tourismus spezialisiert und koordinierte unter anderem den Aufbau des Fernwanderwegs Via Algarviana. Er führt durch das hügelige unbekannte Hinterland und durchquert auf 300 Kilometer Länge die gesamte Algarve von Ost nach West. Ministro bringt seine Gäste dabei auch an Orte wie die alte Brennerei von Paulo Carriço im Dorf Sítio da Brejeira, das im Monchique-Gebirge zwischen den zwei höchsten Bergen der Algarve, Foia auf 902 Metern und Picota auf 774 Metern, liegt.

Eine lange verlassene Zufahrtsstraße führt zu einem kleinen Hof, auf dem von außen nichts darauf hinweist, dass der ältere Herr drinnen den bekannten Medronho-Schnaps destilliert und pur oder als Likör mit Zitrone oder Honig verkauft. Der Bauer lässt uns hineinblicken und zeigt uns den kleinen, dunklen Raum, in dem seine Fässer stehen. In Körben gesammelt liegen die Früchte des Erdbeerbaums, aus denen er seinen Schnaps brennt. Er streckt uns die etwa zwei Zentimeter große Frucht zum Probieren entgegen. Die etwas stachelige Schale ist orange-rot, das gelbe Fruchtfleisch schmeckt süß. Etwa tausend Liter verkaufte Carriço früher pro Jahr, erzählt er. Das war vor dem schlimmen Feuer 2018 in der Region. Wie viele Liter es diese Saison werden, wisse er nicht, vielleicht 50. Aber die betroffenen Büsche würden jetzt erstmals wieder anfangen zu produzieren. "Einige Kollegen kaufen Früchte aus anderen Regionen der Algarve, destillieren hier und nennen es dann Monchique-Schnaps. Das mag ich nicht. Das ist einfach nicht dieselbe Qualität, nicht 100 Prozent lokal." Doch wie die meisten Schnapsbrenner verlässt er sich nicht nur auf dieses eine Standbein, sondern hat als Landwirt mehrere Geschäftsfelder.

Die Korkindustrie beispielsweise spielt eine besonders große Rolle in der Region. Mehr als die Hälfte der Weltproduktion stammt aus Portugal. Ministro zeigt uns, wo die Korkeichen wachsen. Auf dem Weg zur höchsten Erhebung der Algarve wandern wir an vielen geschälten Baumstämmen vorbei, auf denen Zahlen stehen. Sie zeigen an, wann die Rinde das nächste Mal wieder von Hand mit einer Axt abgeschält werden darf, denn es dauert neun Jahre, bis sie nachgewachsen ist. Aus der Rinde einer einzigen Korkeiche können nach jeder Ernte rund 3000 Naturkorken hergestellt werden. Sie können nach der Verwendung problemlos zum Beispiel als Dämmmaterial wiederverwertet werden. "Wenn Sie uns helfen wollen, trinken sie jeden Tag eine Flasche Wein mit einem Naturkorken", sagt der Umweltingenieur und lacht.

Es versteht sich von selbst, dass er nichts von Schraubverschlüssen und Plastikkorken hält. Mit Sorge betrachtet er auch die Ausbreitung des Eukalyptus, den wir auf unserer Wanderung zum Foia immer wieder sehen. Er wächst schnell, ist deshalb lukrativ für die Papier- und Zelluloseindustrie, allerdings auch leicht entflammbar. Ministro lehnt an einer der Korkeichen, die als ausgesprochen feuerresistent gelten, und schaut hoch: "Das Feuer stoppte hier und konnte sich nicht weiter ausbreiten. Wenn hier Eukalyptus gestanden hätten, wäre es eine Katastrophe gewesen."

Hier ist es nicht so überlaufen, wie auf dem Jakobsweg", sagt Ministro. Einige gehen die gesamten 300 Kilometer, empfohlen werden dafür 17 Tagesetappen. Das sei eher etwa für geübte Wanderer, also keine Portugiesen, sagt der Einheimische und grinst. Zu seinen Kunden gehören viele Deutsche und Niederländer. Für sie organisiert er Unterkünfte auf dem Weg, Picknicks unterwegs, den Gepäcktransport, Kartenmaterial und fragt zwischendurch immer mal nach, ob sie noch am Leben sind. "Wir übernehmen eigentlich alles, das Einzige, das wir nicht machen, ist die Leute zu tragen."