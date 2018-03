Von Christian Altmeier

Als Harriet Tubman in einer kühlen Nacht im Herbst 1849 das Tor des Anwesens von Anthony Thompson in Poplar Neck in Maryland hinter sich schloss, hatte sie Tränen in den Augen und ein trauriges Lied auf den Lippen. Es war ein Abschiedslied an ihre Mutter. "Ich treffe dich im Morgengrauen, im sicheren geheiligten Land, auf der anderen Seite des Jordans", sang sie leise. Denn Tubman glaubte nicht, dass sie ihre Eltern und Geschwister jemals wiedersehen würde. Tubman war eine Sklavin, die sich in dieser Nacht auf den Weg nach Norden machte - auf den Weg in die Freiheit. Die Flucht war riskant. Die zierliche Frau war vogelfrei und musste auf die Hilfe fremder Menschen vertrauen. Den ersten Unterschlupf fand sie im Haus eines Quäker-Ehepaares. Die Frau ließ sie den Hof kehren, damit sie als Schwarze im Haus keinen Verdacht erregte. Sie lief nur nachts und versteckte sich am Tag. Schließlich erreichte sie nach mehreren Wochen Philadelphia - und war in Freiheit. Die Ankunft in der Stadt beschrieb sie als "den Himmel".

Doch Tubmans Familie war noch immer versklavt. Und so kehrte sie ein Jahr später doch nach Poplar Neck zurück - allerdings heimlich, um auch ihre Nichte und deren zwei Kinder zu befreien. Es war die erste von über einem dutzend Rettungsmissionen, die Tubman unternahm - und bei denen sie mehr als 70 Angehörige und Freunde aus der Sklaverei befreite. Die ebenso mutige wie intelligente Tubman baute ein geheimes Netzwerk an Unterstützern entlang der Route auf - die sogenannte Underground Railroad. Sie selbst nannte sich Schaffnerin dieser "Untergrundbahn" - und erklärte später stolz: "Mein Zug ist niemals entgleist und ich habe niemals auch nur einen Passagier verloren".

Hintergrund Anreise: Von Frankfurt zum Washingtoner Dulles Airport bieten mehrere Fluglinien direkte Verbindungen an, zum Beispiel United Airlines ab etwa 500 Euro. Die Flugzeit beträgt knapp neun Stunden. Das County Dorchester in Maryland ist mit dem Mietwagen in etwa zwei Stunden zu erreichen. Übernachten: Das Hyatt Regency Resort in Cambridge ist direkt am [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Frankfurt zum Washingtoner Dulles Airport bieten mehrere Fluglinien direkte Verbindungen an, zum Beispiel United Airlines ab etwa 500 Euro. Die Flugzeit beträgt knapp neun Stunden. Das County Dorchester in Maryland ist mit dem Mietwagen in etwa zwei Stunden zu erreichen. Übernachten: Das Hyatt Regency Resort in Cambridge ist direkt am Choptank River inmitten eines weitläufigen Naturparks gelegen. Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort, www.chesapeakebay.regency.hyatt.com. Essen & Trinken: Das "Suicide Bridge Restaurant" ist bekannt für Krabben- und Austerngerichte in unzähligen Variationen, aber auch Fisch und Huhn aus der Region. Nach dem "Fang des Tages" fragen. Suicide Bridge Restaurant, www.suicide-bridge-restaurant.com. Die RAR Brauerei bietet hausgebrautes Bier. Die verschiedenen Sorten gibt es auch als Probier-Set in kleinen Gläsern. Unbedingt machen: Touren mit dem Segelschiff "The Nathan of Dorchester" auf dem Choptank River finden von Mai bis Oktober statt und dauern rund zwei Stunden. Kosten: 30 Dollar pro Erwachsener. The Nathan of Dorchester, PO Box 1224, Cambridge, MD 21613, Tel.: 001-410-228-7141, E-Mail: info@skipjack-nathan.org, Internet: www.skipjack-nathan.org. Das Harriet Tubman Besucherzentrum bietet sich als Startpunkt der Tour an. Einen Audio-Führer zum Underground Railroad Byway (auf Englisch) gibt es unter www.tubman.oncell.com. Der Bucktown Village Store ist nach Voranmeldung zu besichtigen. Jay und Susan Meredith verleihen auch Kanus und Fahrräder, www.blackwaterpaddleandpedal.com. Allgemeine Auskünfte erteilt das Maryland Office of Tourism unter www.visitmaryland.org.

Zu lesen ist dieses Zitat in einem erst im März 2017 eröffneten Besucherzentrum über Tubman und die "Underground Railroad" in Church Creek in Maryland. Denn Tubmans Weg in die Freiheit lässt sich seit kurzem anhand zahlreicher Stationen bis nach Philadelphia nachverfolgen. Der "Harriet Tubman Underground Byway" beginnt im County Dorchester an der Ostküste Marylands, wo Tubman einst als Araminta Ross geboren wurde. Hier, in den dichten Wäldern am Blackwater River, ist auch das Besucherzentrum entstanden. "Hier erfährt man alles, was man über die bewundernswerte Freiheitskämpferin wissen muss", erklärt Leiterin Angie Crenshaw, die auch auf eine architektonische Besonderheit des Gebäudes hinweist: "Es ist nach Norden offen und verglast. Denn im Norden wartete auf die Sklaven die Freiheit." Crenshaw erzählt zudem, dass Tubmans Porträt schon bald täglich durch tausende Hände gehen könnte. Die Fluchthelferin sollte nach dem Willen der Obama-Regierung nämlich auf dem neuen 20-Dollar-Schein abgebildet werden. Allerdings hat Donald Trump diese Entscheidung bislang auf Eis gelegt.

Ganz in der Nähe des Besucherzentrums ist bis heute eine historische Stätte zu besichtigen, in der Tubmans Leben eine entscheidende Wendung nahm. Im Bucktown Village Store bekam die junge Sklavin im Jahr 1835 ein zwei Pfund schweres Gewicht an den Kopf - und wäre fast gestorben. Die 13-Jährige sollte dort Lebensmittel für ihren Herrn kaufen, als ein anderer Sklave auf der Flucht vor einem Aufseher hereinstürmte. Dieser kam hinterher, griff nach einem Gewicht der Lebensmittelwaage und warf es nach dem flüchtenden Sklaven. Doch er traf Tubman, die mit einem Loch im Schädel zu Boden sank. Sie überlebte nur knapp, litt aber zeitlebens an den Folgen der Verletzung.

Lebendige Geschichte: Susan Meredith betreut den Bucktown Village Store.

Der Bucktown Village Store war noch bis zum Jahr 2003 als Lebensmittelgeschäft in Betrieb - und wurde niemals grundlegend umgebaut. So ist bis heute die Original-Ladeneinrichtung aus der Zeit von Harriet Tubman zu sehen. "Lediglich der hellblaue Anstrich der Regale und des Verkaufstresens stammt aus den 1930er Jahren", wie Susan Meredith lachend zugibt. Die energische Frau nimmt sich mit ihrer Familie seit einigen Jahren des zwischenzeitlich fast verlassenen Weilers Bucktown an und renoviert nach und nach auch die anderen Häuser, die ebenfalls aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen. Das Zentrum des winzigen Ortes aber bildet bis heute der kleine Laden. "Vorsicht beim Eintreten", warnt Susan uns lachend. Denn Generationen von Kunden haben hinter der Tür bereits eine tiefe Delle in den Dielenboden hineingetreten.

Neben Geschichte lässt sich in Bucktown auch die atemberaubende Natur der Ostküste Marylands erleben. Denn Susan betreibt auch einen Kanu- und Fahrrad-Verleih direkt am weit verzweigten, aber gemächlichen Blackwater River, auf dem sich stundenlang entspannt paddeln und die Landschaft erkunden lässt.

Wir aber folgen weiter den Spuren von Harriet Tubman, die uns als nächstes ins Städtchen Cambridge führen. Im dortigen Gerichtsgebäude wurden einst Sklaven versteigert, darunter auch Tubmans Nichte und deren zwei Töchter, die die Fluchthelferin 1850 als erste befreite. Zudem erinnern ein privates Museum und eine Ausstellung im Besucherzentrum des Ortes an die Freiheitsheldin, die seit kurzem auch auf einem großen Wandgemälde am Ortsrand verewigt ist. Das großformatige Werk des aus dem Ort stammenden Malers Michael Rosato zeigt neben typischen Berufen, die Schwarze in den USA ausgeübt haben, auch prominente Afro-Amerikaner wie die Sängerin Ella Fitzgerald. Im Zentrum des Gemäldes steht aber Harriet Tubman als ältere Frau.

Hintergrund Wer nach der Ankunft in Washington D.C. noch ein paar Tage in der US-Hauptstadt einplant, findet dort eine gute Ergänzung zum Underground Railroad Byway: Das erst im September 2016 von Barack Obama eröffnete National Museum of African American History and Culture. Das jüngste Smithsonian Museum auf der National Mall zeigt auf sieben Etagen eine umfassende Geschichte der Afro-Amerikaner, von [+] Lesen Sie mehr Wer nach der Ankunft in Washington D.C. noch ein paar Tage in der US-Hauptstadt einplant, findet dort eine gute Ergänzung zum Underground Railroad Byway: Das erst im September 2016 von Barack Obama eröffnete National Museum of African American History and Culture. Das jüngste Smithsonian Museum auf der National Mall zeigt auf sieben Etagen eine umfassende Geschichte der Afro-Amerikaner, von den Anfängen der Sklaverei bis zur Amtseinführung des ersten schwarzen US-Präsidenten, Barack Obama. Auch der Einfluss der Afro-Amerikaner in Kultur, Sport, Militär und Politik wird ausführlich beleuchtet. Zu den Exponaten zählt etwa ein Eisenbahnwaggon aus der Zeit der Segregation, ein Halstuch von Harriet Tubman, das ihr die britische Königin Victoria geschenkt hat, eine Trompete von Louis Armstrong oder die Studio-Einrichtung von Oprah Winfrey. Das für eine halbe Milliarde Dollar errichtete, spektakuläre Gebäude befindet sich direkt neben dem Washington Monument. Der Eintritt ist frei, doch sollte man frühzeitig dort sein, weil der Andrang meist groß ist.

Besucher in Cambridge sollten es außerdem nicht versäumen, die Spezialitäten des Ortes zu probieren. Denn der kleine Hafen ist bis heute ein Zentrum der Krabben- und Austernfischerei, die sich in diversen Variationen auf den Speisekarten vieler Restaurants der Umgebung finden. Wer einmal auf den breiten Choptank River hinaussegeln und sich dort selbst als Austernfischer versuchen will, kann dies auf der "Nathan of Dorchester" tun. Der historische "Skipjack", der für die Ernte von Austern gebaut wurde, ist heute als Ausflugsschiff unterwegs, das Besuchern und Schulklassen diese harte und bis heute im Staat Maryland nur mit nicht motorisierten Schiffen und Booten erlaubte Arbeit näher bringt. Etwas trockener, aber nicht weniger anschaulich, lässt sich die Arbeit der "Watermen" zudem im Richardson Maritime Museum im Ortszentrum von Cambridge verfolgen.

Der Weg der "Underground Railroad" jedoch führt uns nun schnurstracks nach Norden. Das noch im Aufbau begriffene William Still Interpretive Center nahe Denton wird in Kürze einen Eindruck von jenen "Safe Houses" vermitteln, in denen die Sklaven auf ihrer Flucht über die "Underground Railroad" einst Unterschlupf fanden. Das kleine und unscheinbare historische Holzhaus erinnert an William Still, einen der wichtigsten Unterstützer des Netzwerkes. Von hier bietet sich ein Stopp im nahe gelegenen pittoresken Städtchen Denton mit seinen schmucken Häusern entlang einer mit Bäumen bestandenen Hauptstraße an, wo wir uns im Pub für eine Wanderung entlang des Choptank River stärken. Anders als Harriet Tubman 170 Jahre zuvor machen wir uns ohne Furcht bei Tag auf den Weg - und genießen die Freiheit, die nicht zuletzt dank Kämpferinnen wie ihr heute allen in Amerika zuteil wird.