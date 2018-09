Von Rasso Knoller

Einige österreichische Natur- und Nationalparks und der dortige Alpenverein bieten eine andere Art von Urlaub an. In vielen Regionen können Touristen mithelfen, die Bergnatur zu schützen. Manche Gäste arbeiten gleich mehrere Tage mit, doch auch wer nur ein paar Stunden seines Urlaubs opfern will, kann schon Gutes tun.

INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg in knapp sieben Stunden via München und Innsbruck nach Matrei. ■ Übernachten: Das Hotel Outside bietet helle, stylische Zimmer. Holz an Böden und Wänden schaffen eine entspannte Urlaubsatmosphäre. Das Essen im hoteleigenen Gourmetrestaurant Inside ist im Übernachtungspreis inbegriffen, ab 100 Euro/Pers., inkl. 3/4 Pension, www.hotel-outside.com, In unmittelbarer Nähe zur Talstation liegt das moderne AlpenParks Hotel Matrei, ab 40 Euro/Pers inkl. Frühstück, https://hotel-matrei.alpenparks.at ■ Freiwilligenprogramme: Im Nationalpark Hohe Tauern sowie in den fünf Tiroler Naturparks kann man Volunteering Programmen teilnehmen: Naturpark Tiroler Lech, www.naturpark-tiroler-lech.at, Naturpark Kaunergrat, www.kaunergrat.at, Naturpark Ötztal, www.naturpark-oetztal.at, Alpenpark Karwendel, www.karwendel.org, Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, www.naturpark-zillertal.at, Nationalpark Hohe Tauern, www.hohetauern.at. Auch der Alpenverein Österreich bietet Freiwilligenprogramme an www.alpenverein-akademie.at

Einen Doktor der Biologie stellt man sich anders vor, als Gunther Greßmann. Der 45-jährige sieht eher aus wie der österreichische Serienmeister im Surfen. Die Zeit scheint spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. Groß und durchtrainiert, mit windzerzausten dunkelblonden Haaren, sonnengebräunt und mit dem schönsten Lächeln Osttirols, ist Greßmann das, was man einen Frauenschwarm nennt.

Im Nationalpark Hohe Tauern ist er für das Auerhahnprojekt zuständig, mit dem neuer Lebensraum für Europas größten Hühnervogel geschaffen werden soll. Der bis zu sechs Kilo schwere Bodenvogel hat es nicht leicht in unserer Zeit. "Der Auerhahn ist ein schlechter Flieger", erklärt Greßmann. Gewagte Flugmanöver sind nichts für ihn. Muss er vor Füchsen oder Mardern flüchten, geht es für ihn meist geradeaus. Und da fängt für den schwerfälligen Vogel mit seinen fast eineinhalb Metern Spannweite das Dilemma an. Die heutigen Industriewälder sind zu dicht bepflanzt. Einfach davonfliegen ist für den chronischen Langsamstarter nicht mehr so einfach wie früher.

Und so muss der Auerhahn zu Fuß vor seinen Verfolgern flüchten. Eine solche Flucht endet aber meist schon nach wenigen Metern - mit unerfreulichem Ausgang für den Vogel. Genau hier setzt Greßmanns Auerhahnprojekt an. Flugschneisen schaffen, lautet das Rettungsprogramm. Die Wälder werden dabei so ausgedünnt, dass die schweren Vögel wieder genügend Platz für den Anlauf zum Start und den anschließenden freien Flug haben.

Josef Berger setzt die Motorsäge an. Der Waldarbeiter aus Matrei in Osttirol dünnt den Wald so aus, dass Flugschneisen entstehen. Allerdings fällt er die Bäume nicht einfach nach Lust und Laune. "Wir achten schon darauf, dass wir nur solche umsägen, die ohnehin krank sind", beruhigt er.

Die Bäume zu fällen, genügt aber nicht, um geeigneten Lebensraum für die behäbigen Waldbewohner zu schaffen. Blieben Äste und Stämme nämlich im Wald liegen, wäre das Durchkommen für den Auerhahn, der ja hauptsächlich zu Fuß unterwegs ist, noch schwerer als ohnehin.

Hier kommen die Freiwilligen ins Spiel. Sie schaffen zur Seite, was Josef Berger abgeschnitten hat, und ermöglichen so dem Auerhahn freien Durchmarsch.

Marcus van Laer ist einer der "Volunteers". Der Belgier macht seit 30 Jahren Urlaub in Matrei. Vom

Auerhahnprojekt hat er durch Zufall gehört. Weil er seinen Ferienort fast als eine Art zweite Heimat sieht, hat er sich entschlossen, einmal einen anderen Urlaub zu buchen. "Die Leute sollten nicht so viel ans Geld denken, sondern auch einmal helfen", sagt er. Verschwitzt schleudert er Äste und Zweige durch die Gegend, die andere Freiwillige dann zu einem Haufen aufschichten.

Wie viele Projekte für Touristen lief auch das Auerhahnprojekt zunächst nur ein Jahr. Da aber danach immer noch Arbeitsbedarf war, kamen Asylsuchende zum Einsatz. Normalerweise dürfen die Geflüchteten bis zur Genehmigung ihres Antrags nicht arbeiten, und deswegen war der Andrang groß, als die Nationalparkverwaltung in einem nahegelegenen Aufnahmelager Freiwillige suchte.

Die Arbeit an der frischen Luft und in der Natur war für viele der Menschen fast so etwas wie eine Therapie. "Das sind ja Leute, die schon einiges durchgemacht haben", bestätigt Greßmann. Für den Naturwissenschaftler, der bei der Nationalparkverwaltung Tirol eigentlich fürs Naturraummanagement zuständig ist, war die Arbeit mit den Menschen aus Syrien, Afghanistan und Somalia auch deswegen interessant, weil er in den Arbeitspausen viel über die Lebensumstände der Geflüchteten erfahren konnte. Auch untereinander kamen die Helfer ins Gespräch und deswegen, so schwärmt Greßmann, sei in diesem Fall die "interkulturelle Kommunikation" mindestens ebenso wichtig gewesen wie der Tierschutz.

In manchen Jahren steht der Schutz des Auerwildes im Mittelpunkt der Freiwilligenaktionen, ein andermal werden seltene Enzianarten katalogisiert oder die Freiwilligen zählen Bartgeier. Wer richtig anpacken will, hilft beim Aufforsten von Bergwäldern mit oder unterstützt Bergbauern bei der Pflege ihrer Wiesen. Da sich die ausgeschriebenen Projekte nach dem Bedarf der National- und Naturparks und nicht nach den Wünschen der Touristen richten, laufen viele Programme nur eine begrenzte Zeit. Doch keine Angst: Zu tun gibt es immer was.

Roland Meyer kennt sie alle - kaum eine Pflanze des Alpenraums, die der 45-jährige Botaniker aus Innsbruck nicht benennen kann. Ob Leimkraut oder Alpenrose, Weißer Germer oder Blaugrüner Steinbrech, Meyer weiß zu jeder Pflanze eine Geschichte.

In Obergurgl wandert eine Gruppe Freiwilliger durchs Gebirge, um Enziane zu zählen - ausgerüstet sind sie mit GPS, einem Pflanzenbestimmungsbuch und Formblättern, in die sie den Standort der Pflanzen eintragen. "Um Bergpflanzen zu schützen, muss man wissen, wo genau sie wachsen", so Meyer. Er zeigt den Teilnehmern, wie man den Bayerischen- vom Schneeenzian und den Kurzblatt- vom Kreuzenzian unterscheidet, beantwortet jede Frage über die Alpenflora.

"Den Enzian haben wir für das Touristenprojekt bewusst ausgewählt", sagt Meyer. "Er kommt selten vor und steht unter Naturschutz. Aber er ist eben nicht so selten, dass man ihn gar nicht mehr findet."