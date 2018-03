Von Pia Hoffman

Zwei junge Mädchen fotografieren eine Marmorfliese auf dem Hotelfußboden. "Genau hier hat Johnny Depp gestanden", kichern sie aufgeregt. Das Millennium Biltmore Hotel in Downtown Los Angeles gilt als die erste Adresse für Prominente. Hier ist es nicht ungewöhnlich, dass Fans in der Lobby warten, um einen Blick auf ihren Lieblingsstar zu erhaschen. Mehr als hundert berühmte Kinofilme und Fernsehserien wurden in dem Luxushotel gedreht, darunter Independence Day, Ocean’s Eleven, Rocky, The Bodyguard, King Kong, Ghostbusters und Spiderman.

International bekannte Schauspieler wie Eddie Murphy, Nicolas Cage oder Brad Pitt geben sich hier die Klinke in die Hand. "Irgendein Promi ist immer im Biltmore zu Gast", erzählt der langjährige Bankettchef Steve Eberhard, "aber während der Award-Saison wohnen hier bis zu hundert Weltstars gleichzeitig." In dieser Zeit schlafen die Hollywood-Größen nicht nur in den goldverzierten Suiten des Promi-Hotels, sondern halten dort auch ihre Pressekonferenzen ab, veranstalten Anproben, machen Friseur- und Makeup-Termine, trinken Tee im Rendezvous Court und feiern bei den legendären Aftershow-Partys im Ballsaal.

Hintergrund Anreise: Flüge ab Frankfurt nach Los Angeles und zurück sind bei Lufthansa und United Airlines ab 532 Euro zu haben. Flugzeit: etwa 12 Stunden. Unterkunft: Eine der ersten Adressen in Los Angeles ist das Millennium Biltmore Hotel in der South Grand Avenue. Beim Nachmittagstee im Rendezvous Court kann man dort die Promis beobachten. Mit etwas Glück lässt [+] Lesen Sie mehr Anreise: Flüge ab Frankfurt nach Los Angeles und zurück sind bei Lufthansa und United Airlines ab 532 Euro zu haben. Flugzeit: etwa 12 Stunden. Unterkunft: Eine der ersten Adressen in Los Angeles ist das Millennium Biltmore Hotel in der South Grand Avenue. Beim Nachmittagstee im Rendezvous Court kann man dort die Promis beobachten. Mit etwas Glück lässt sich ein DZ ab 166 pro Nacht ergattern (www.millenniumhotels.com). Ein DZ im Hollywood Roosevelt kostet ab 271 Euro. Am Oscar-Wochenende lohnt es sich, nach den Spezialangeboten "Behind the Velvet Rope" Ausschau zu halten. Diese beinhalten neben zwei Übernachtungen für zwei Personen auch Extras wie ein 4-Gänge-Menü, Make-up und Maniküren, Flughafen-Transfers und Drinks (www.thehollywoodroosevelt.com). Wer während der Golden Globes im Beverly Hilton wohnt, kann für 2 600 Euro neben zwei Übernachtungen auch am Golden Globes Dinner teilnehmen und die Stars von der VIP-Tribüne aus auf dem roten Teppich beobachten. (www.beverlyhilton.com). Tickets: Karten für ausgewählte Preisverleihungen, wie etwa die People’s Choice Awards, gibt es über Ticketmaster, www.ticketmaster.com. Tickets für Aftershow-Partys sind erhältlich über www.thevipconcierge.com. Unbedingt machen: Die Celebrity Homes Busfahrten mit StarLineTours führen für 36 Euro zu den Häusern der Stars. Auf den TMZ Tours zu den heißesten Promi-Spots der Stadt erfährt man für 42 Euro zudem viel Klatsch und Tratsch. Die offenen "Hop-On Hop-Off" Double-Decker Bustouren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt kosten 40 Euro. Weitere Auskünfte erteilt das Tourismusbüro von Los Angeles unter www.DiscoverLosAngeles.com.

Das Staples Center, wo 14 Jahre lang die Grammy Awards stattfanden, liegt gleich die Straße runter. Zum 60. Geburtstag der Grammys in diesem Jahr wurde der Musikpreis überraschenderweise nach New York verlegt, doch in L.A. hofft man, dass er wieder zurückkehrt. Bis dahin bleibt die große Arena im Unterhaltungsbezirk von Downtown ein Schrein für Musikfans. Nebenan lädt das Grammy Museum zu einem Rundgang durch die Historie der bedeutenden Musiktrophäe ein. Die Geschichte des wichtigsten Filmpreises, der Oscars, begann vor exakt 90 Jahren im Biltmore Hotel.

Im Crystal Ballroom, einem prunkvollen Saal mit Säulen, Theaterbalkons und schweren Brokatvorhängen, hielt die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" 1927 ein Bankett ab, bei dem die Idee zu den "Academy Awards" aufkam, die heute als "Oscars" bekannt sind. Steve Eberhard deutet auf einen der runden Tische im Ballsaal. "Genau hier hat der künstlerische Direktor von MGM damals einen ersten Entwurf der Oscar-Statue auf seine Serviette gezeichnet." Zwar fand die erste Oscar-Verleihung im Roosevelt Hotel statt; in den 30er und 40er Jahren wurde der Filmpreis jedoch mehrfach im Biltmore Hotel vergeben.

Der „Walk of Fame“ in Hollywood.

Heute spielt sich die Oscar-Zeremonie im Dolby Theatre im Herzen Hollywoods ab. Zum 90-jährigen Jubiläum der Academy Awards in der Nacht vom 4. auf den 5. März werden besonders viele große Hollywood-Ikonen erwartet. Nachdem "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone beim Heimspiel im vergangenen Jahr Preise in zahlreichen Kategorien abräumte, gilt diesmal "The Shape of Water" (Das Flüstern des Wassers), eine Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem Kiemenmonster aus dem Amazonas, mit 13 Nominierungen als Favorit.

Wer sich rechtzeitig einen Platz am roten Teppich erkämpft, kann versuchen, einen Blick auf die anfahrenden Limousinen zu erhaschen. Doch während der Award-Saison, wenn sich alle großen Stars in Los Angeles aufhalten, steigen die Chancen, einen von ihnen auch einmal ganz zufällig auf der Straße zu treffen. "Am wahrscheinlichsten ist eine Begegnung im Supermarkt Gelson’s in den Pacific Palisades", verrät Promi-Expertin Susan Lomax. "Aber auch das Restaurant The Ivy am Robertson Boulevard und die Imbissbude Pink’s Hot Dogs in der La Brea Avenue werden häufig von Stars frequentiert. In der Award-Zeit sollte man Ausschau halten nach Paparazzi und Autos mit dunklen Scheiben. Verdunkelte Windschutzscheiben sind nämlich in L.A. verboten, und nur die wirklich großen Stars können sich das hohe Bußgeld leisten." Wer auf Nummer sicher gehen will, besorgt sich kostenlose Tickets für die Aufzeichnung einer der vielen täglichen Fernsehshows oder studiert die Darstellerliste aktueller Theateraufführungen.

Modedesigner Kevan Hall im Interview.

Auch eine Busfahrt zu den Häusern der Stars mit StarLine Tours oder zu den heißesten Promi-Spots der Stadt mit TMZ Tours bietet die Chance, Berühmtheiten live zu erwischen. Als Insidertipps gelten vor allem die angesagten Kleider- und Schmuckläden in den Einkaufszentren The Beverly Center und The Grove sowie die Nobelboutiquen am Rodeo Drive. Wahre Hollywood-Diven lassen ihre Roben freilich nach Hause liefern.

Für Promi-Designer Kevan Hall, der bereits Abendkleider für Sharon Stone, Halle Berry, Céline Dion und Michelle Obama entworfen hat, sind die Oscars gleichzeitig ein Mode-Preisgericht. "Wenn eine berühmte Schauspielerin dein Kleid auf dem roten Teppich trägt, steigert das deinen Marktwert enorm", gibt er zu. "Das betrifft nicht nur das jeweilige Kleid, sondern die gesamte Kollektion. Mit einem einzigen Auftritt bei den Oscars kann ein Star einen weltweiten Modetrend lostreten."

Das Staples Center Los Angeles.

Bei den Golden Globes, die die Award-Saison eingeläutet haben, trugen die Stars diesmal Schwarz - als Zeichen gegen sexuelle Übergriffe. Dennoch wurde der 75. Geburtstag des Filmpreises im Beverly Hilton Hotel ausschweifend gefeiert. Auch wenn bei den Golden Globes und den Oscars nur geladene VIPs auf der Gästeliste stehen, sind Karten für diverse Aftershow-Partys zu haben, auf denen sich ebenfalls Prominente tummeln. Für andere Preisverleihungen wiederum, wie etwa für die People’s Choice Awards, sind Ticket-Kontingente im freien Verkauf erhältlich.

Doch selbst wer keine Eintrittskarte ergattert, hat in L.A. zahlreiche Möglichkeiten, Award-Luft zu schnuppern. Berühmte Veranstaltungsorte, wie das Dolby Theatre, bieten tagsüber geführte Touren an. An den Award-Abenden laden zahlreiche Restaurants und Bars, vor allem in Beverly Hills und West Hollywood, zu so genannten Viewing Partys ein, bei denen Touristen und Einheimische die Shows auf großen Leinwänden gemeinsam anschauen, mitfiebern, Wetten abschließen und feiern. Es muss ja nicht gleich die Aftershow-Party im Biltmore sein.