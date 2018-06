Kennen Sie den? "Anruf beim Wetteramt: ‚Ihre leichte Bewölkung wird gerade von der Feuerwehr aus meinem Keller gepumpt!‘ Oder den? ,Der für das Sommerwetter zuständige Computer wurde von einem Trojaner befallen: dem sogenannten Regenwurm.‘" Immer gut ist auch der deutsche Vier-Jahreszeiten-Witz: "Frühling, Fehler, Herbst und Winter."

In unserem Land, in dem es, statistisch gesehen, durchschnittlich an jedem dritten Tag regnet, ist Regen ja nicht unbedingt ein Launemacher. Rollkragenbadeanzüge und gefütterte Slippers mag einfach niemand. Deshalb zieht es die Deutschen gerne nach Spanien und Italien, nach Thailand oder in die Karibik, ja sogar neuerdings auf die arabische Halbinsel. Jedenfalls dorthin, wo die Sonne scheint, gefühlt sogar bei Tag und Nacht, wie Imca Marina 1972 in ihrem Schlager "Viva España" sang. Und wenn es im karibischen Regenwald dann doch mal regnet, ist der deutsche Tourist selbstverständlich mit Funktionskleidung oder doch mindestens mit einem tarnfarbengrünen Regenponcho bewaffnet und trotzt der Naturgewalt: Regen? Natürlich Regen! Der Name Regenwald kommt ja nicht von ungefähr.

Doch es gibt ja nicht nur deutsche Urlauber, die dem Regen, sondern auch arabische Touristen, die der Sonne entfliehen. 50 Grad - das hält ja wirklich keiner aus. In den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman werden dann die Swimmingpools gekühlt und der Sommer heißt im Hoteliersslang Krokodilsaison, weil alle Gäste schier bewegungslos mit offenem Mund dösen oder rund um den Pool ihr Bestes geben, um in der brutalen Sonne zu überleben.

Aber halt! Was für die ganzen Vereinigten Arabischen Emirate gilt, hat im Oman nur für den Norden Bestand. Dort, wo es im Sommer staubtrocken, lebensfeindlich und glutheiß ist, wo sich die mehr als hundert Meter hohen Dünen der Al Wahiba erheben und die Wüste bis weit in den Süden zu einem eher kleineren Landstrich des Sultanats reicht - dort aber kapituliert: vor dicken Wolken und Feuchtigkeit. Dann ist die Dhofar-Region erreicht, wo der knorrige Weihrauchbaum gedeiht und die Wüste einem tropischen Garten mit Bananenstauden und Kokoshainen weicht. Rund um Salalah, 1023 Kilometer von der omanischen Hauptstadt Muscat entfernt, hat sich deshalb eine ganz andere Art von Sommertourismus etabliert. Von Oktober bis Mai sonnen sich Deutsche und andere Europäer an wunderbaren, endlos langen und vergleichsweise vereinsamten Stränden.

"Aber wenn die Deutschen weg und keine Bikinis mehr am Strand zu sehen sind", sagt einer, der es wissen muss, "dann hat im Süden Omans die Regenzeit eingesetzt! Dann kommen gerne die Omani von Norden, die Saudi, die Kuwaiti und Emirati zu uns", sagt James Hewitson, Resortdirektor des "Anantara Al Baleed" in Salalah. Auch aus Qatar kommen sie, selbst vom Iran sollen schon Regentouristen eingeflogen sein. Und Hewitson weiß auch: Sie genießen nicht nur ihr Bierchen - ausgeschenkt aus einer Teekanne -, sondern "sie stellen sich dann mit geöffneten Händen in den Regen und genießen ganz einfach die Kühle auf der Haut". Juni bis September ist Regentouristenzeit in Salalah! Ein bisschen London-Wetter. Ganz nah! Halt ohne Big Ben. Nun darf man sich da keinen strömenden Regen vorstellen, eher feinen Niesel, der sogar wie Regenstaub wirkt, feiner noch als Niesel, als seien die Tropfen durch ein unsichtbares Sieb gepresst worden, bis sie sich, unten angelangt, fein und weich über Kopf und Körper legen wie ein Film.

Trotzdem muss man wissen: Zwischen Juni und September regnet es im Südoman mehr als auf dem Rest der arabischen Halbinsel in Jahren! Sehr beliebt ist auch der Morgennebel. Dann gibt es Landschaftsgemälde ganz natürlich und kostenfrei. Was bringt einem da schon der neue Louvre von Abu Dhabi? Herr Sayed aus Bahrain sagt: "Bei Nebel und Niesel geht mein Herz auf! Bei uns gibt es das doch alles nicht. Und der Mensch sucht doch häufig immer nach dem, was er nicht hat!"

Wer einmal kommt, kommt immer wieder! Die Wüstensöhne schwelgen im kühlen Glücksgefühl so mitten drin im zart-weichen Tiefdruckgebiet bei frischen 20 Grad. Bis gegen Mitte September der Charif, der omanische Monsun, seine Kraft verliert und mit der Sonne auch die Bikinis zurückkommen. Eine Deutsche sagt, sie sei froh, im September im Oman zu sein, obwohl "wir ja letztes Jahr einen schönen deutschen Sommer hatten. - Er fiel auf einen Mittwoch …".