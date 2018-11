Von Simone F. Lucas

Es muss schon was dran sein an dieser Stadt, die 1050 erstmals urkundlich erwähnt wurde und seither "immer ein Zentrum war", wie Gästeführerin Claudia Petzold betont - bis hin zu den Reichsparteitagen im Dritten Reich und den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Rolle in Hitlers unseligem Reich musste Nürnberg allerdings teuer bezahlen. Nach dem Krieg war die Stadt ein Trümmerhaufen, kaum ein Stein blieb auf dem anderen. Und doch gehört Nürnberg mit der Kaiserburg und der wieder erstandenen Altstadt zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland.

Auch Claudia Radtke ist überzeugt, dass etwas dran ist, an dieser Stadt. Sie kam vor 20 Jahren nach Nürnberg, obwohl sie nie dahin wollte. Heute will sie nicht mehr weg und teilt ihre Begeisterung für die "gewitzten Nürnberger" gerne mit Touristen. Dass sich die Stadt wieder so lebenswert präsentiert und die Kaiserburg nicht nur ein Museum, sondern sogar ein Hochzeitszimmer bekommen hat, hat auch mit Bayerns frisch gebackenem Ministerpräsidenten zu tun. Weil Markus Söder seine Heimatstadt mit Millionen fördert, wird Nürnberg schon als "Söder-City" tituliert. Dabei hat die Stadt mit dem SPD-Mann Ulrich Maly einen der beliebtesten Stadtregenten.

Hintergrund INFORMATIONEN Wohnen: Die Jugendherberge in der Kaiserburg verfügt über 335 Betten, Familien sind willkommen. www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nuernberg-253/portraet - Mitten im Herzen der Stadt hat das Sorat Hotel Saxx am [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Wohnen: Die Jugendherberge in der Kaiserburg verfügt über 335 Betten, Familien sind willkommen. www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nuernberg-253/portraet - Mitten im Herzen der Stadt hat das Sorat Hotel Saxx am Hauptmarkt 17 eröffnet. DZ ab 97 Euro, www.sorat-hotels.com/de/hotel/saxx-nuernberg.html Kochen: Ein Bratwurst-Kochkurs für Gruppen kostet bei Cookionista 29 Euro pro Person ohne Getränke, https://cookionista.com Informationen: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, Frauentorgraben 3, 90443 Nürnberg, E-Mail tourismus@nuernberg.de, https://tourismus.nuernberg.de

Und Nürnberg hat sich wieder eine zentrale Rolle erobert - als Messe-Standort etwa mit der Spielwarenmesse. Und als Genussort mit der "BrauBeviale" oder der Whisky Messe. Und dann wäre da ja auch noch die Nürnberger Rostbratwurst, für die es einen eigenen Bratwurstschutzverband gibt. Er achtet auf die richtige Größe, Würzung und das Gewicht. "Original Nürnberger Rostbratwürste sind sieben bis neun Zentimeter lang und 20 bis 25 Gramm schwer", verrät Claudia Radtke. Sie bestehen aus Schweinefleisch, das in Schafsdärme abgefüllt wird. Die Gästeführerin weiß auch, dass die meisten dieser Schafsdärme aus dem Iran importiert werden und dass alle Bratwürste, die in einem Jahr in Nürnberg produziert werden, ausreichen würden, die Welt zu umrunden. Womöglich sind es sogar noch mehr. Allein die HoWe Wurstwaren KG des FC Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß produziert jährlich vier Millionen Rostbratwürste. Verspeist werden die fingergroßen Würstchen gerne als "Drei im Weckla", also drei in einem Brötchen, zum Beispiel im Bratwursthäusle in der Altstadt. Hier werden sie noch nach alter Tradition auf Buchenholzkohle geröstet - von Vietnamesinnen. Auch damit ist Nürnberg in der Gegenwart angekommen.

Doch die Würstchen lassen sich auch noch anders genießen. Im Sommer gerne als Saure Zipfel, in Essigsud eingelegt. Und dann gibt es noch echte Feinschmeckerrezepte mit Nürnberger Rostbratwürsten. In der Kochschule Cookionista kann man sie gleich dreifach genießen: In einem Salat, in einer Art Bratwurst-Quiche und verfeinert mit Balsamico-Sauce. Da entdeckt man in den Würstchen ganz neue Geschmacksnuancen.

Braumeister Reinhard Engel produziert preisgekrönten Whisky.

Wolfram Zilk von der Congress- und Tourismuszentrale Nürnberg, den schon die Statur als Genießer ausweist, ist begeistert von der Idee des Würstchen-Dreierleis. Auch der gebürtige Passauer Zilk wollte eigentlich nie nach Nürnberg. Inzwischen hat er es 40 Jahre hier ausgehalten und sagt: "Jetzt bringt mich hier niemand mehr weg."

Es muss also schon was dran sein an dieser Stadt, die auch die Jugend anzieht. Des Abends steppt der Bär unter der Burg am Tiergärtnertorplatz nahe dem Dürer-Haus. Dicht an dicht sitzen meist junge Leute auf dem Pflaster, trinken, essen, reden und feiern. Touristen mischen sich unter Studierende, Einheimische treffen auf Fremde. Die Jugendherberge im Schloss, wohl eine der schönsten der Welt, ist nahe.

Einen Katzensprung entfernt ist die Brauerei im Altstadthof, "die erste Brauerei, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder öffnete", so Zilk, "und eine der ersten, die nach ökologischen Grundsätzen braut". Diplom-Braumeister Reinhard Engel hat 1997 das Rotbier wieder entdeckt, das als klassisches Nürnberger Stadtbier bis 1905 hier gebraut wurde und über 600 Jahre lang die beliebteste Biersorte in Nürnberg war. Kein Wunder, dass das Spezialbier viele Nachahmer fand. Heute produziert die innovative Hausbrauerei zehn bis zwölf verschiedene Biersorten, darunter auch den Winterwärmer, einen Gewürztrunk, wobei das Malz von regionalen Biobauern kommt. Schließlich hatte der gebürtige Oberpfälzer Engel seine erste Stelle beim ökologisch orientierten Neumarkter Lammsbräu.

Zu den Nürnberger Spezialitäten gehören auch „Drei im Weckla“

Malz ist auch die Grundlage für das Kultgetränk der Schotten und der Iren, ihr "Lebenswasser" Whisky. Warum also nicht Whisky brennen, dachte sich Reinhard Engel 2003. Es dauerte, bis sich der Erfolg einstellte. Doch mittlerweile lehrt Engel die Iren und Schotten das Fürchten. Zusammen mit Sohn Maximilian hat er den "stärksten Single Malt der Welt" kreiert, den 74-prozentigen "Ayrer‘s Mastercut". 2015 wurde der Bio-Whisky aus der hauseigenen Destille Ayrers auf der InterWhisky als bester deutscher Whisky ausgezeichnet. Auch der Name hat Tradition: Der Altstadthof hieß bis 1568 Ayrershof. Der Whisky trägt den alten Namen in die Zukunft.

Es muss also schon was dran sein an Nürnberg, dass es so kreative Menschen anzieht. Die Stadt tut einiges für ihr Image und sieht sich gar als "BioMetropole". Sie ist Mitglied des Netzwerks "BioStädte" mit derzeit 13 Mitgliedsstädten, die regionale Erzeuger und Bio-Produkte fördern wollen. "Wir verstehen uns nicht als europäisches Netzwerk", betont Peter Pluschke vom Umweltreferat im Nürnberger Stadtrat. Man wolle weg vom "vergrämten Öko-Image und hin zu einer bunten Vielfalt". Dazu gehöre auch der Falafel-Verkäufer aus Syrien oder eben die Küchenhilfe aus Vietnam. "Da passiert auch innerhalb der Gesellschaft etwas", konstatiert Pluschke zufrieden. Womöglich liegt es an dieser Offenheit Nürnbergs, dass die Stadt so sympathisch wirkt.