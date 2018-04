Von Beate Baum

Fast wie von selbst schnurren die Fahrradreifen über den glatten Weg gleich neben der Mosel. Hinter Trier gibt es die berühmten Schleifen noch nicht, fast gerade fließt der Fluss dahin. Aber auch hier sind die Ausblicke schon eine Wohltat. Weinberge ziehen sich an beiden Uferseiten hin, und immer mal wieder verlockt ein Dorf dazu, schmucke Kirchen und Häuser zu bewundern, in einen Weinberg zu steigen und etwa in Longuich den Nachbau einer erstaunlich großen "Villa Urbana" aus der Römerzeit zu besichtigen. Die Lage dieser "Stadtvilla" über dem Ort, inmitten der Weinstöcke, kann einen noch heute neidisch machen.

Die frühen Besatzer - bereits unter Cäsar okkupierten sie den Landstrich - brachten die Reben mit und stellten fest, dass sich an den Steilhängen hervorragende Tropfen keltern lassen. "Man weiß es nicht, aber es ist möglich, dass sie bereits den Riesling kultivierten", hatte der Wirt einer Weinstube in Trier gesagt und ein wenig mehr über diese Königin des Moselweins verraten: dass die mineralische Note in der Fruchtsüße von den Schieferböden kommt, in denen die alten Stöcke metertief wurzeln.

Hintergrund Anreise: Cochem ist deutlich besser als Trier - Start- und Zielpunkt der klassischen Moselradweg-Strecke - via Koblenz ans Netz der DB angeschlossen. Immerhin kann man in den Bahnen in der Region Fahrräder kostenlos mitnehmen. Fahrräder: Wer vor Ort Räder mieten will, ist bei der "Radstation" im Hauptbahnhof Trier gut aufgehoben. Hervorragende [+] Lesen Sie mehr Anreise: Cochem ist deutlich besser als Trier - Start- und Zielpunkt der klassischen Moselradweg-Strecke - via Koblenz ans Netz der DB angeschlossen. Immerhin kann man in den Bahnen in der Region Fahrräder kostenlos mitnehmen. Fahrräder: Wer vor Ort Räder mieten will, ist bei der "Radstation" im Hauptbahnhof Trier gut aufgehoben. Hervorragende Treckingräder kosten 14 Euro am Tag. www.bues-trier.de Service: Nicht nur die zertifizierten "bett-bike"-Unterkünfte, sondern bspw. auch die Tourist-Info in Bernkastel bietet Radlern einen frei zugänglichen Keller zum Abstellen der Fahrräder - sogar mit Stromanschluss zum Laden von E-Bikes. Unterkünfte: Empfehlenswert für Übernachtungen sind Privatunterkünfte bei Winzern, wie im Weingut-Gästehaus Sebastiani, Doppelzimmer mit Frühstück 80 Euro, www.weingut-sebastiani.de. Wer Halbpension vorzieht, ist im Zeltinger Hof gut aufgehoben, ab 140 Euro Doppelzimmer, Frühstück plus Drei-Gang-Menü, www.zeltinger-hof.de

Unsere Route - dem Fluss von Trier bis Cochem zu folgen - hatte er für gut befunden. Das sei das schönste Stück, nach Cochem würde es kühl und schattig. Was immer das heißt im sonnenverwöhnten Moselland - dachten wir. Bis wir am nächsten Morgen zum leisen Plätschern des Regens wach werden. Es gibt eine Alternative mit dem Bus, in dem auch Fahrräder mitgenommen werden, informiert uns die Zimmerwirtin, aber wir sind entschlossen, auf zwei Rädern weiterzufahren. Immerhin haben wir so den Weg fast für uns, und der Regen lässt auch nach, zieht nur noch als leichter Schleier übers Land. Und nun erweisen sich die vielen Orte erst recht als Segen - wobei wir jetzt weniger auf Erkundigungen aus sind, sondern uns eher an die Cafés und Straußwirtschaften halten.

Er habe sich erst daran gewöhnen müssen, dass "trocken" hier nicht das gleiche heiße wie in seiner Heimatregion, bekennt der Würzburger, den wir mit seiner Frau in Neumagen treffen, wo die Straußwirtschaft neudeutsch "Vinothek" heißt. "Aber sie haben auch wenig Säure und sind dadurch sehr bekömmlich", lobt er fachmännisch, bevor er sein Glas Rivaner hebt und mit uns anstößt. Früher als Müller-Thurgau bekannt, ist die Traube mit weitem Abstand die zweithäufigste nach dem Riesling. Rotweine spielen hingegen fast keine Rolle.

Genug getrunken, der Regen hat aufgehört und auch in Neumagen kann man in die römische Geschichte eintauchen: Mit der "Stella Noviomagi" liegt ein fahrtüchtiger Nachbau eines römischen Weinschiffes am Ufer vor Anker. Eher klein wirkt das Boot aus hellem Holz, mit dem etwa um 200 nach Christus Fässer des guten Weins transportiert wurden.

Über den Fluss, der hier auch die charakteristischen Schleifen aufweist. Was für uns auf dem Radweg bedeutet, dass sich immer neue traumhaft schöne Perspektiven bieten. Viele Burgruinen tauchen inmitten der Weinberge auf, und die Orte sind nun die zu recht bekannten und berühmten.

Traben-Trabach, Bernkastel und Cochem sind fast komplett in ihren alten Strukturen erhalten und lassen so buchstäblich Spaziergänge durch die Jahrhunderte zu. Da sind die heute häufig zu groß wirkenden katholischen Kirchen, da sind die mit Prachtbauten gesäumten Marktplätze, die bis heute Zentrum des städtischen Lebens sind. Harmonisch stehen da in Bernkastel die stattlichen Fachwerkhäuser des ehemaligen Gerichts, der Stadt-Apotheke sowie mehrerer Geschäfte, Restaurants und Cafés um den prachtvollen Michaelisbrunnen aus der Spätrenaissance. Der absolute Blickfang jedoch findet sich in paar Meter zurückgebaut - und er ist auch noch ein paar Jährchen älter: Das "Spitzhäuschen" von 1583, ein typisches moselländisches Winzerhaus. Heute, natürlich, eine Weinstube.

In diesen Orten tummeln sich häufig sehr viele Besucher. Aber abends, wenn die Tages-Touristen fort sind, wird es ruhiger, außerdem gibt es oft lauschige Ecken wenige Meter abseits des Rummels. Und wer sich gar aufmacht zu den kleineren Dörfern wie Ediger, der kann noch ganz und gar authentische Wein-Örtchen erleben, wo der Genießer neben einem in der Straußwirtschaft dann auch einheimisch ist, der bei einem Schoppen Riesling die Geschichte des Familien-Weinbergs erzählt, den hier fast jeder hat. Von der Arbeit, der Mühsal und den Problemen, die daran hängen, aber auch vom Hochgefühl, den eigenen Tropfen im Glas zu haben.