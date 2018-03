Chisi… was? Chisi… wo? Naja, fast: Chisinau, gesprochen Kischinau. Zu Sowjetzeiten Kischinjow. Und danach wieder Chisinau, was im Altrumänischen so viel wie "Siedlung an der Quelle" bedeutet. Obwohl die Metropole mit gut 800.000 Einwohnern größer ist als die europäischen Hauptstädte Oslo, Kopenhagen, Dublin oder Lissabon, kennt sie fast niemand hierzulande. Ebenso wenig wie die Republik Moldau selbst, auch Moldawien oder Moldova genannt.

Dass das kleine Land an der Nato-Außengrenze normalerweise lediglich von Amerika und der EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen umworben wird, stimmt auch die Touristikmanagerin Taniusa Rotundu traurig. "Umso wichtiger ist uns dieser fantastische dritte Platz beim ESC im Jahr 2017. Selbst Menschen, die gar nichts mit Popmusik am Hut haben, freuen sich noch immer riesig. Wir hoffen auf viele Touristen."

Hintergrund Anreise: Ab Frankfurt nach Chi?in?u nonstop mit Lufthansa, www.lufthansa.com, oder Air Moldova, www.airmoldova.md. Preis ab ca. 300 Euro. Unterkunft: Schöne Unterkünfte in historischen Bauernhäusern im Öko-Dorf Butuceni inkl. deftigem moldawischen Frühstück [+] Lesen Sie mehr Anreise: Ab Frankfurt nach Chi?in?u nonstop mit Lufthansa, www.lufthansa.com, oder Air Moldova, www.airmoldova.md. Preis ab ca. 300 Euro. Unterkunft: Schöne Unterkünfte in historischen Bauernhäusern im Öko-Dorf Butuceni inkl. deftigem moldawischen Frühstück schon ab 30 Euro. www.pensiuneabutuceni.md Essen & Trinken: Unbedingt probieren: Sarmale, mit Hackfleisch gefüllte Krautwickel, dazu den Maisgrieß "Mamaliga". Zur Verdauung Rachiu, einen hochprozentigen Pflaumenschnaps. Pauschal: Ein maßgeschneidertes Programm stellt der Privatreise-Veranstalter Geoplan aus Berlin zusammen. Moldova wird dabei oft als Reisebaustein mit Rumänien "Mystisches Land der Burgen und Wälder" kombiniert. Telefon: 030/346498-10, www.geoplan.net. Weitere Auskünfte erteilt das Tourismusministerium unter www.travel.md

Ob diese deshalb den Weg nach Moldawien finden werden, ist eher fraglich. Interessanter ist da schon Transdnestrien, respektive Transnistrien, die abtrünnige prorussische Republik im Osten des Landes. Zwar wird die Transdnestrische Moldauische Republik völkerrechtlich nicht anerkannt, existiert de facto aber doch unter dem Schutz des Kremls.

Interessierte Touristen freut es, denn man macht praktisch eine Zeitreise in die Sowjetunion zu Breschnews Zeiten. Jeden Morgen tuckert ein Bummelzug von Chisinau nach Tiraspol, der Hauptstadt der Separatisten. 71 Kilometer, zwei Stunden. Man besorgt sich beim "Immigration Office" eine Aufenthaltsgenehmigung für zehn Stunden und sollte gleich ein paar Transdnestrische Rubel tauschen. Ja, es gibt auch eine eigene Währung. Ein sicherer Ausflug, geschossen wird schon lang nicht mehr. Ziemlich interessant, recht skurril, nicht wirklich schön, aber total witzig - sofern man abends wieder in den Bummelzug steigen kann.

Auch diese Stadt Chisinau würde vermutlich keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Triste stalinistische Betonklötze, dazwischen hier und da mal historisches Gemäuer. Chisinaus Charme erschließt sich auf den zweiten Blick und in den seltensten Fällen durch die Gebäude. Es sind die Einwohner, die in ihnen arbeiten und leben. So manch ein Tourist schwärmt gar von den herzlichsten Menschen der Welt. Das ist sicherlich etwas übertrieben. Die Moldauer sind aber in der Tat ein sehr liebenswertes Völkchen - mit nur noch 2,8 Millionen Einwohnern, ohne Transdnestrien. Seit der Unabhängigkeit 1991 kehrten eine Million Bürger ihrem Land den Rücken. Mehr als jeder vierte.

Handgewebte moldawische Teppiche hängen über einem Zaun.

Chisinau ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Hier sind die bedeutenden Theater und Galerien, hier werden Lesungen gehalten oder ESC-Hits wie "Hey Mamma!" geschrieben und auf die Bühne gebracht.

Wer Chisinau verlässt ist schnell im Grünen. Die Landschaft Moldovas kann man - ganz anders als im einstigen Mutterland Rumänien - wohl kaum als spektakulär bezeichnen.

Sie ist sanft, harmonisch, beruhigend. Moldova ist ein Land des Weines. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind viele kleine Güter entstanden. Meist Familienbetriebe, die oft auch ein paar Zimmer vermieten an Touristen, die selbst gern mal keltern wollen oder einfach Weite und Ruhe suchen. Besonders beliebt sind diese Anwesen bei Hochzeitsgesellschaften. Inzwischen stel-len die Kleinunternehmen sogar einen recht passablen Tropfen her.

Das war nicht immer so. Zu Sowjet-zeiten wurde auf industrielle Massenproduktion für den gesamten Ostblock gesetzt. Der "Schampanski"-Sekt war der absolute Renner. Und wo reift all das am besten? Unter der Erde, richtig. Zum Beispiel in Cricova, dem berühmtesten Depot des Landes. Über eine Million Flaschen Wein und Sekt lagern hier. Dazu rund 30 Millionen Liter Rebensaft in Fässern. Mit einem Elektro-Karren geht es hinab in den Grund. 60 Kilometer Labyrinth haben deutsche Kriegsgefangene in den historischen Kalksteinbruch schlagen müssen, bis 85 Meter tief in den Grund.

Postkartenidyll: Der Fluss Raut schlängelt sich durchs Grün, im Hintergrund die Marienkirche Biserica "Sfanta Maria".

Hier werden neben konventionellen Weinen wahre Schätze gebunkert. Besonders stolz ist man auf die annähernd komplette Sammlung von Luftwaffengeneral Hermann Göring. Die Rote Armee beschlagnahmte die Nazi-Kollektion und brachte die Flaschen 1947 nach Cricova. Nur gut, dass die Soldaten diese nicht einfach austrinken durften, die Offiziere scheinen sich jedoch ein paar Gläschen gegönnt zu haben. Die Tropfen sind durchweg edel, darunter auch eine Batterie Mouton-Rothschild Pauillac 1er Cru Classé. Wert: 50.000 Euro die Flasche. Dagegen nimmt sich die Sammlung von Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherlich recht bescheiden aus. Der Wert des Staatsgeschenks wird nicht benannt. Gleich nebenan lagern die Sorgenbrecher von Kremlchef Wladimir Putin.

Gut getrunken und gegessen wird auch bei Anatol Botnaru. Darauf ist der Ex-Jurist mächtig stolz. Er ist der Macher des Öko-Dorfs Butuceni, ein Hansdampf in allen Gassen, gesegnet mit scharfem Verstand, solider Bodenständigkeit und einer guten Portion Cleverness. Irgendwann hängte Anatol seinen Job in der Kanzlei an den Nagel und sanierte ein uraltes Bauernhaus in Butuceni. Es sollte nicht bei dem einen bleiben, heute sind es 19, dazu ein Slow-Food-Restaurant.

Bei der Wahl des Dorfes bewies der kleine Mann mit dem jungenhaft-schelmischen Gesicht Weitblick. Butuceni liegt im historisch-archäologischen Komplex Orheiul Vechi (Alt Orhei), umschlossen von einer Schleife des Flusses Raut. Eine bunte Kalksteinvegetation, Einsiedlerhöhlen, ein Höhlenkloster mit Mönchbehausungen, tatarische, germanische und christliche Ruinen, die Marienkirche und ein als wundertätig geltendes Steinkreuz machen die Gegend einzigartig in Moldova. Alt Orhei wartet auf die Aufnahme in die Unesco-Welterbeliste.