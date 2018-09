Von Sandra Ehegartner

Vom Arc de Triomphe zum Eiffelturm sind es zwei Kilometer, na gut, das geht noch. Der Aperitif in St. Germain des Prés liegt 3,5 Kilometer entfernt. Und soll es dann auch noch zur Oper und den Galeries Lafayette gehen, sind nochmals 2,4 Kilometer zurückzulegen. Puh. Gut, dass Paris die Stadt der Pendler und der Mobilität ist. Wir stellen ein paar neue und ein paar klassische Fortbewegungsarten in Paris vor.

Für Erstbesucher

Hop-on-Hop-off-Bus: Ein altbewährter Klassiker, der gleich mehrere Aufgaben übernimmt, ist der Hop-on-Hop-off-Bus. Wer zum ersten Mal in der Stadt an der Seine ist, wählt eine der angebotenen Routen, nimmt gemütlich Platz, stellt den Audioguide auf seine Sprache und genießt. Wenn es besonders interessant ist, einfach aussteigen, bummeln oder besichtigen und in den nächsten Bus wieder einsteigen. Am Ende der Tour hat man einen guten Überblick über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten und kann besonders schöne Orte nochmals gesondert besuchen. Zum Beispiel über www.bigbustours.com ab 34,50 Euro für die Classic Tour.

Für Wasserratten

Batobus und Bateaux Mouches: In etwas abgespeckter Form, aber nach demselben Prinzip funktioniert der Batobus mit seinen acht Stationen. Dazu zählen zum Beispiel Musée d’Orsay, Louvre und Eiffelturm. Und wer einen bequemen Platz mit Aussicht ergattert hat und gerne Boot fährt, der bleibt einfach eins, zwei Runden sitzen. www.batobus.fr, ab 17 Euro pro Person. Die informativere Variante ist der Pariser Klassiker, das Bateaux Mouches. Die Seine-Veteranen schippern seit Jahrzehnten unermüdlich den Stadtfluss auf und ab. Dazu tönen Erklärungen aus Lautsprechern oder Audioguides und es werden Snacks und Getränke verkauft. Die Touren beginnen und enden meist am Pont Alexandre und dauern zwischen 60 und 90 Minuten je nach Fahrt und Gesellschaft. Romantische Genießer buchen eine Fahrt mit Menü (www.bateaux-mouches.fr, ab 14 Euro pro Person, Abfahrt vom Port de la Conférence in der Nähe der Pont de l’Alma circa alle 30 min von 10 bis 22.30 Uhr).

Für Preisbewusste

Metro, Bus und Bahn: Wer keine Angst vor Pendlern, Enge und Hektik hat und außerdem gerne tüftelt, stürzt sich in die Pariser Metro, die zu den ältesten und am besten ausgebauten in Europa zählt. Die Pläne sind selbsterklärend und zwischen eiligen Schülern und Angestellten fühlt man sich schon ein bisschen pariserisch. Unterschieden wird in Einzelfahrscheine und Tickets+, die eineinhalb Stunden gelten. Für ganze oder mehrere Tage ist der Erwerb eines Tages- oder Mehrtagestickets (Paris Visite, ab 11,65 Euro) sinnvoll. Für weitere Fahrten, zum Beispiel nach Versailles oder Disneyland gibt es spezielle Kombitickets (Billet Ile-de-France oder billet combiné) mit der RER. Die Verkehrsgesellschaft RATP bietet auf ihrer Homepage verschiedene Kombitickets an (www.ratp.fr).

Für Innovative

Elektromobilität: Seit Jahren investiert die französische Hauptstadt in Elektromobilität. Und so gleiten statt knatternder Roller und scheppernder Enten immer öfter leise Elektromofas und Elektroroller durch die Straßen. Seit Kurzem gibt es die zweirädrigen Roller mit Elektroantrieb einfach per App zu leihen. Lokalisieren, finden, scannen - los geht’s. Steht man dann drauf, erinnert der Spaß an Kindertage und wer einmal einem seriös gekleideten Mann mit flatternden Sakkoschößen und breitem Grinsen im Gesicht hinterhergeschaut hat, weiß, dass genau das den Erfolg der Roller ausmacht. Elektroroller gibt es zum Beispiel ab einem Euro für das Entriegeln und 15 Cent pro Minute über Lime, www.li.me. Ebenfalls nach dem Freefloating-Prinzip können zum Beispiel über www.joincoup.com Mofas ab vier Euro für 30 Minuten gemietet werden. Über die App werden Führerschein und Ausweis geprüft, jeweils ein Helm ist unter dem Sattel dabei.

Für Genießer

Leihfahrräder: Wem das alles zu hektisch ist, der greift auf den Klassiker zurück und nimmt sich ein Leihfahrrad. Auf dem Stadtplan der App oder Webseite sind die Stationen von Velib in Paris und die jeweiligen Verfügbarkeiten markiert. Unterschieden wird in mechanische (grün, 1 Euro ab der ersten halben Stunde) und elektrische (blau, 2 Euro ab der ersten halben Stunde) Räder. Die Handhabung ist denkbar einfach. An der Dockingstation wird ein Fahrrad freigeschaltet und ab dann heißt es: treten und genießen. Entlang der Seine und den meisten größeren Straßen sind Fahrradwege ausgebaut. Und was könnte es Schöneres geben, als im Körbchen vorne am Lenker Baguette, Pastete und eine Flasche Wein zu laden und ein Picnic in einem der vielen Pariser Parks zu genießen? Für längere Touren mit der Familie oder mit Freunden gibt es ein- oder mehrtägige für bis zu fünf Vélibs gleichzeitig. Unter www.velib-metropole.fr gibt es Auskunft über verschiedene Abonementarten, zum Beispiel für einen Tag (ab 5 Euro) oder für sieben Tage (ab 15 Euro).

Für Nostalgiker

Ententour: Was für Italien der Fiat 500 ist, ist in Frankreich ganz klar der Citroen 2CV, die Ente. Das wissen auch findige Organisatoren von Sightseeingfahrten und vermieten ihre klapprigen Enten - oft auch mit Panoramadach - mit Fahrer an Touristen. Je nach Gusto können unterschiedliche Touren gebucht werden, und wenn der Fahrer dann noch ein schwarzes Cappy trägt und Edith Piaf im Radio läuft, ist das Klischee perfekt. Verschiedene Touren gibt es ab 59,50 Euro pro Person zum Beispiel über www.parisauthentic.com oder eine 30-minütige Fahrt ab 20 Euro pro Person über www.4roues-sous-1parapluie.com.