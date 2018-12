Von Sandra Ehegartner

Wer sich den Luxus gönnt, in der Vorweihnachtszeit übers Wochenende zu verreisen, der sollte die Advents- und Weihnachtstraditionen anderer Städte und Länder erkunden. Wir stellen drei Metropolen für einen Vorweihnachtsbummel vor.

Venedig: Stille Nächte auf allen Kanälen

Wer die Lagunenstadt von einer ruhigen Seite kennenlernen möchte, besucht sie in der Adventszeit. Dann hüllt sich die Durchlauchtigste, die Serenissima, in ein zartweißes Gewand aus Nebel, der die Palazzi und Gondeln wie verschleiert und mystisch erscheinen lässt. Gemächlich ziehen Transportschiffe über die Kanäle, hin und wieder dringt aus einer Kirche Orgelmusik und der Duft von gerösteten Kastanien kitzelt in der Nase. Wo sich das ganze Jahr hindurch Menschenmassen durch die engen Gassen schieben, Reisegruppen die Plätze verstopfen und Selfiejäger die Brückenbögen blockieren, herrscht in der Adventszeit himmlische Stille. Ab und an blinken Weihnachtslichter aus den Schaufenstern, umranken die prachtvollen Weihnachtskuchen, die Panettone, ohne die der venezianische Advent kaum vorstellbar wäre.

An der Rialtobrücke glänzen Weihnachtssterne. Große Weihnachtsmärkte sucht der Besucher vergebens. Dafür findet auf dem Campo Santo Stefano das "Natale in Laguna" statt, wo regionale Köstlichkeiten wie der Bussolà forte angeboten werden: reichhaltige Kuchen aus Murano sowie Maroni und Glühwein. Das Gefühl von Weihnachten stellt sich mit der Abenddämmerung ein. Dann spiegeln die Kanäle die Lichter wider, die aus den Fenstern der Palazzi und von der Weihnachtsdekoration über den Kanälen erstrahlen. Besonders romantisch fällt die Weihnachtsbeleuchtung auf der Nachbarinsel Murano aus, wo gläserne Kandelaber eine märchenhafte Atmosphäre auf die dunklen Wasserstraßen zaubern.

Für weihnachtliche Stimmung auf dem Markusplatz sorgt die festlich geschmückte Tanne, vor der sogar die Tauben Respekt haben. Und natürlich erstrahlen die Portici, die Laubengänge um den Platz herum, im Lichterschein tausender kleiner Lampen. In manchen Jahren steht dort auch eine Krippe. Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es die meist volkstümlichen "presepi" in beinahe allen Kirchen. Für alle, die es sportlich und romantisch zugleich mögen, gibt’s auf dem Campo San Polo eine kleine Eisbahn, auf der auch Schlittschuhe verliehen werden. Dort herrscht dann allerdings fröhliches Gekreische statt andächtiger Stille.

Paris: Lichterglanz unterm Eiffelturm

Stadt der Liebe, Stadt der Lichter - solche Beinamen bekommt Frankreichs Hauptstadt nicht von ungefähr verliehen. Was die Stadt an der Seine beleuchtungsmäßig zu bieten hat, zeigt sie "parfaitement" in der Vorweihnachtszeit. Dann erstrahlen nicht nur die Avenuen und Boulevards, auch aus den Schaufenstern der Grands Magasins, der großen Warenhäuser am Boulevard Haussmann, blinkt und blitzt es um die Wette. Längst locken die meist von großen Marken gesponserten Vitrinen nicht mehr nur Kinder an. Im Inneren der Konsumtempel geht es nicht weniger pompös zu. So ist es nicht ungewöhnlich, eine Vielzahl von Besuchern mit dem Kopf in den Nacken gelegt vorzufinden. Besonders die benachbarten Häuser Printemps und Galerie Lafayettes liefern sich Jahr für Jahr einen wahren Wettbewerb, wer den größeren und ausgefalleneren Weihnachtsbaum zu bieten hat.

Weiter geht die Lichtershow auf den Champs-Élysées. Die Pariser Prachtmeile macht ihrem Namen alle Ehre und erstrahlt in beinahe heiligem Lichterglanz. Ihre noble Schwester, die Avenue Montaigne, bringt Besucheraugen nicht nur mit den exklusiven Schaufensterauslagen zum Strahlen. Dort, wo fast alle namhaften Couturiers ihren Sitz haben, fällt die Beleuchtung natürlich besonders stilvoll und edel aus. Etwas kuscheliger geht’s in den kleinen Straßen links der Seine zu. In Saint-Germain-des-Prés können Besucher verschnaufen und sich vom großstädtischen Glitzerwahnsinn erholen. Bei einem Vin chaud auf dem kleinen Weihnachtsmarkt nahe der Kirche Saint-Germain-des-Prés stellt sich dann eine besinnlichere Stimmung inmitten des Trubels ein. Nur einen lässt all das saisonale Geglitzer ziemlich unberührt: Der Eiffelturm überstrahlt ab der Dämmerung einfach alles.

Rom: Krippen, Kitsch und Chöre

Traditionelle Christkindlmärkte suchen Besucher der Ewigen Stadt vergebens. Wenn es sie gibt, sind sie laut und kitschig, wie zum Beispiel auf der Piazza Navona. Schöner ist es, die liebevoll geschmückten und warm erleuchteten Krippen in den Kirchen zu betrachten. Oder die strahlenden Weihnachtsbäume auf Roms großen Plätzen. Besonders schön sind der große Baum auf der Piazza Venezia sowie der auf der Piazza di Spagna, wo er allerdings mit den mächtigen Palmen konkurriert. Der erhabenste Weihnachtsbaum thront natürlich auf dem Petersplatz. Dieses Jahr stammt er aus der Provinz Pordenone, nordöstlich von Venedig.

Die Vorweihnachtszeit in Rom kennzeichnen vor allem Gegensätze. Einerseits wird hektisch in den grellbunt geschmückten Geschäften nach Geschenken gejagt. Auf den Straßen herrscht noch mehr Chaos als sonst, da viele Verkehrsteilnehmer wegen der "Kälte" vom Motorino aufs Auto wechseln. Andererseits ist der weihnachtliche Gedanke sehr ruhig und besinnlich präsent. In fast allen Kirchen sind teilweise gigantische Krippen aufgebaut. Beim Bummel durch Santa Maria Maggiore und Santa Maria in Ara Coeli kann es sein, dass eine Chorprobe für die Weihnachtsmesse die Kirche zum Klingen bringt.

Der Gegensatz und die Vielfalt des Lebens machen den Reiz von Rom in der Vorweihnachtszeit aus. Wer erleben möchte, wie selbstverständlich in der Ewigen Stadt der weihnachtliche Gedanke in den Alltag integriert werden kann, geht nach Trastevere und besucht die dortige Marienkirche. In Santa Maria di Trastevere werden am ersten Weihnachtsfeiertag Tische und Bänke aufgestellt und die ganze Kirche duftet nach Porchetta und Pasta. Dann ist Zeit für all diejenigen, die nicht im Kreise ihrer Familie feiern können. Und all der bunte Trubel und die blinkenden Lichter werden unwichtig.

INFORMATIONEN

■ Turismo Venezia, Castello 5050, 30122 Venedig, Italien, www.turismovenezia.it;

■ Office du Tourisme et des Congrès de Paris - Bureau Gare du Nord, 18 rue de Dunkerque, 75010 Paris, Frankreich, www.parisinfo.com;

■ Italienische Zentrale für Tourismus (ENIT), Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt am Main, www.enit-italia.de, oder Tourist Infopoint Termini, Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma, Italien www.turismoroma.it.