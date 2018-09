Von Antonia Kasparek

Geht’s noch? Das haben sich viele Mallorquiner in den vergangenen Jahren gefragt. "Den Einheimischen reicht es", sagt Adriana Blaszikova. Seit 26 Jahren lebt die gebürtige Slowenin auf der Insel. "Natürlich war das Geld der Hauptgrund, warum die Begleiterscheinungen des Massentourismus, wie übermäßiger Alkoholkonsum an einigen Stränden, geduldet wurden", sagt die 49-jährige Touristenführerin. "Genau dieses Ballermann-Image hat aber andere Touristen davon abgehalten nach Mallorca zu reisen. Auf diese Urlauber möchte Mallorca nun setzen."

Weg von der Masse und hin zu mehr Klasse ist nun die Devise. Mit dem Wandel zum Qualitätstourismus möchte die Balearenregierung und die Stadt Palma das Image Mallorcas nachhaltig verbessern. Und die Umstrukturierungspläne tragen bereits Früchte, denn die Playa de Palma, bekannt für ausgelassenen Party-Urlaub, verändert sich. Mittlerweile können Urlauber dort auch in einer Reihe von Vier- und Fünf-Sterne-Häusern residieren. Absicht der Initiative Palma Beach ist es, den 4,6 Kilometer langen Strandabschnitt im Süden Mallorcas als ganzjähriges Reiseziel zu etablieren und somit ein neues Tourismusmodell auf der Grundlage eines nachhaltigen Angebots mit hoher Qualität aufzubauen.

Die Trendcity Palma steht auch für die neue mallorquinische Küche. Mallorcas Restaurants setzen vermehrt auf die Wurzeln der Balearen-Küche - auf lokal bezogene, saisonale Zutaten sowie auf die von Generation zu Generation überlieferten Rezepte. Im "Tomeu" im Erdgeschoss des Boutique-Hotel Sant Jaume belebt der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch Tomeu Caldentey frühere Speisegewohnheiten wieder, bereichert sie mit moderner Technologie und verleiht ihnen so einen zeitgenössischen Geschmack. Zum Beispiel das "Gin Sorbet" aus Menorca, bei dem das Sorbet direkt am Tisch in einer hölzernen Trommel aufgeschäumt und zur Beschleunigung des Prozesses ein Schuss Stickstoff hinzugegeben wird.

Um in den Genuss exzellenter und trotzdem erschwinglicher Mittagsküche zu kommen, lohnt sich ein Besuch im Aromata, das seinen Gästen ein Dreigang-Mittagsmenü zum Festpreis bietet oder im Mercado 1930, einem Gastro-Markt, der in einem Gebäude aus den 1930er-Jahren untergebracht ist. Hier trifft man viele Einheimische, denn es gibt alles von Meeresfrüchten über Salat bis hin zu Tapasvariationen und Vino. Zum Nachtisch sollte man im historischen Café Ca’n Joan de S’Aigo einkehren. Denn hier werden die Ensaimadas, das für Mallorca typische Schmalzgebäck, noch selbst hergestellt und warm serviert. Auf den Märkten - einer der schönsten der Insel findet immer mittwochs und samstags in Santanyí statt - gibt es einheimische Produkte wie Käse, Schinken, Oliven, Gemüse und Obst, aber auch auf Mallorca hergestellten Schmuck und Kleidung zu kaufen.

"Diese Rückbesinnung auf lokale Produkte ist auch ein Zeichen des Wandels auf Mallorca", sagt Carlos Moragues. Seine Familie baut seit 1511 einige der besten Weine der Insel an. "Früher habe ich 70 Prozent meiner Weine ins Ausland verkauft, doch mittlerweile wird der einheimische Wein auch auf Mallorca immer beliebter." Die Bodega Oliver Moragues in Algaida liegt in einer der reizvollsten Gegenden Mallorcas. Hier wachsen Oliven-, Orangen- Feigen- und Zitronenbäume. Zum Weingut gehört auch ein Landhotel mit zehn Zimmern. Wer in den historischen Mauern der alten "Possessió Binicomprat" Urlaub macht, darf sich aus dem Gemüsegarten, der eigens für die Gäste angelegt wurde, bedienen. Von der modernen Bodega aus hat man einen tollen Blick auf die Weinberge. "Uns kommt es nicht auf die Masse an, sondern darauf, erstklassigen Wein zu produzieren", sagt der Önologe. "Wir haben auf biologischen Anbau umgestellt. Pestizide sind unnötig. Der sorgsame Umgang mit der mallorquinischen Erde, mit den Reben und dem Produkt ist das Erfolgsrezept für unsere Weine."

Zur Gemeinde Algaida gehört auch das nahe gelegenen Dorf Randa. Oben auf dem Berg Randa liegt die Klosteranlage Santuari de Cura. Die religiöse Stätte besteht seit 1231, sie diente jahrhundertelang als Rückzugsort für Mönche. Heute genießen dort vor allem Erholungssuchende aus Deutschland die Ruhe und den überwältigenden Panoramablick aus 543 Metern Höhe über die umliegende Landschaft bis hin zur Stadt Palma.

Das Kloster-Café ist ein beliebter Rastplatz für Radfahrer und Wanderer. In den modernisierten Klosterzimmern kann man übernachten und von seinem Refugium aus die Umgebung erkunden.

Denn Mallorca, die größte der vier Balearischen Inseln, hat eben nicht nur idyllische Dörfer und schöne Strände zu bieten, sondern auch eine fantastische Naturlandschaft. Den Nordwesten der Insel durchzieht die Serra de la Tramuntana, die fast 30 Prozent der Fläche Mallorcas einnimmt. Dieser Gebirgszug wurde 2011 von der UNESCO zum Welterbe in der Kategorie Kulturlandschaft erklärt. Sie ist ein Paradies für Wanderer, Mountainbiker, Kletterer und Radfahrer. Auf einer Reihe von Wanderwegen lassen sich Natur und Historie gleichermaßen erkunden wie beispielsweise die Bahnstrecke Tren de Sóller, die literarische Route von Valldemossa nach Pollença oder die Ruta de la Pedra en sèc. Nicht weit von der Serra de la Tramuntana entfernt liegt der nach der Bucht Cala Mondragó benannte Naturpark von Mondragó an der Ostküste Mallorcas - ein wichtiger Rückzugsort für mehr als 70 Vogelarten. Im Naturschutzgebiet kann der Besucher verschiedenen Routen benutzen, es gibt sowohl Wander- als auch Radfahrwege, von denen aus man die verschiedenen Ökosysteme bewundern kann. Wer hier die Ruhe genießt, kann sich kaum vorstellen welchen Belastungen Mallorca durch den Sommertourismus ausgesetzt ist, wenn das Wasser knapp wird und 100.000 Mietwagen über die Insel brettern. Mit besonderen Initiativen wie beispielsweise dem Projekt "Balearen - better in Winter" wird daher die Nebensaison verstärkt beworben, die ideal ist, um Natur, Kultur und Sport zu genießen. Die finanziellen Mittel zur Umsetzung dieser Strategie stammen unter anderem aus der Touristensteuer, die 2016 auf den Balearen eingeführt wurde.

Geplant sind Investitionen in den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt - beispielsweise Projekte für Wasservögel, Waldbrandvorbeugung und Öko-Landwirtschaft -, ein Shuttle-Service an Naturstränden, ein Beschäftigungsprojekt für Sozialschwache bei der Strandreinigung und der Schutz des Welterbes der Tramuntana. Daneben soll das Geld in den Ausbau des inselweiten Wasserleitungsnetzes, investiert werden. Ein weiterer Gesetzentwurf soll das Plastik-Problem auf den Balearen in den Griff bekommen. So sollen bereits ab 2020 Wegwerfartikel wie Strohhalme, Trinkbecher, Plastikgeschirr, Einwegrasierer und auch Kaffeekapseln weitgehend verboten werden. Bis 2030 sollen 75 Prozent des Verpackungsmülls recycelt und der Verkauf von Plastikflaschen massiv eingeschränkt werden.

Zudem soll es auf Mallorca ab 2020 eine gesetzliche Quote von zunächst 10 Prozent für Elektro-Mietwagen geben. In den Folgejahren soll die Quote dann jeweils um 10 Prozentpunkte steigen, sodass im Jahr 2030 alle Mietwagen per Gesetz elektrisch betrieben sein müssen. Insgesamt sollen die Emissionen der Balearen bis 2030 um 40 und bis 2050 um 90 Prozent reduziert werden. Dafür sollen einerseits die Ursachen des Klimawandels abgeschwächt, andererseits die Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Einsatz von Energie potenziert werden. Die Ziele dieses nachhaltigen Tourismusmodells für die Balearen sind ehrgeizig und visionär, doch die Zukunft hat auf Mallorca tatsächlich schon heute begonnen.