Mehr als das Blei in den Kugeln hat das Blei in den Setzkästen die Welt verändert", stellte bereits Ende des 18. Jahrhunderts der Mathematiker und Naturforscher Georg Christoph Lichtenberg fest. Mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern revolutionierte Gutenberg um 1450 die Entwicklung der Medien- und Kulturgeschichte weltweit. Vor 550 Jahren, am 3. Februar 1468, starb Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg. Er machte Wissen und Bildung für alle Menschen zugänglich. Das feiert seine Geburtsstadt Mainz mit einem kleinen Gutenberg-Jubiläum.

Hintergrund ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg in einer Stunde (rund 100 Kilometer) über die A 6, A 67 und A 60 bis zur L 425 Richtung Mainz. ■ Kostümführung auf Gutenbergs Spuren: tourist@mainzplus.com, www.mainz-tourismus.com, Kosten 10 Euro zzgl. Eintritt ins [+] Lesen Sie mehr ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg in einer Stunde (rund 100 Kilometer) über die A 6, A 67 und A 60 bis zur L 425 Richtung Mainz. ■ Kostümführung auf Gutenbergs Spuren: tourist@mainzplus.com, www.mainz-tourismus.com, Kosten 10 Euro zzgl. Eintritt ins Gutenberg-Museum, Termine: 4. Februar, 4. März, 8. April, 15. Juli, 2. September und 7. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr, www.gutenberg-museum.de ■ Einstündige Druckvorführungen an der Gutenberg-Presse: Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr, Sonntag von 12 bis 16 Uhr sowie ab 15 Uhr im Rahmen der Kinderführung ■ Mainzer Johannisnacht: Infos unter www.mainz.de, Termin: 22. bis 25. Juni, das umfangreiche Programm dazu wird im Mai veröffentlicht.

Mit seinen Zeitgenossen unterwegs

Wo in der Stadt lebte und arbeitete Gutenberg? Wie sah Mainz Mitte des 15. Jahrhunderts aus? Unter dem Motto "ein erstaunlicher Mann und seine heilige Kunst" wandeln Interessierte während einer zweistündigen Führung auf den Spuren des Meisters. Begleitet werden sie von einem Zeitgenossen Gutenbergs in historischem Kostüm oder von einem Mitarbeiter seiner Druckerwerkstatt. Und wenn der Meister nicht gerade wieder massenhaft Ablassbriefe produziert, lässt er die Besucher vielleicht sogar eine Seite seiner Bibel drucken.

Besuch beim ältesten Buch der Welt

Die Hauptattraktion des Gutenberg-Museums, im Zentrum der Mainzer Altstadt, ist die 42-zeilige Gutenbergbibel. Sie ist das erste Buch, das Gutenberg mit der von ihm entwickelten Methode, dem Buchdruck mit beweglichen Lettern, herstellte. Rund 14 Jahre experimentierte der geniale Erfinder, bis er 1450 mit dem Druck eines ersten Bogen Papiers erfolgreich war. In einstündigen Führungen erleben Besucher bei einer Vorführung an der historischen Druckerpresse, wie zu Gutenbergs Zeiten gedruckt wurde. Im Tresor des Museums können sie einen exklusiven Blick auf die Original-Gutenbergbibel werfen. Das zweibändige Werk der Gutenbergbibel mit insgesamt 1282 Seiten druckte der Tüftler mit Hilfe von etwa 20 Mitarbeitern im Jahr 1454. Von den vermutlich 180 angefertigten Exemplaren existieren heute weltweit noch 49 Bibeln, zwei davon sind im Gutenberg-Museum zu sehen.

Jeden Sonntag findet im Museum von 15 bis 17 Uhr ein Familiennachmittag statt. Dabei erfahren die Jüngsten alles über tanzende Buchstaben und bunte Blätter, Druckerschwärze und zauberhafte Bücher aus dem Reich der schwarzen Kunst.

Gautschen, Musik und viele Bücher

Spektakulär erinnert die Stadt an ihren größten Sohn bei der Mainzer Johannisnacht vom 22. bis 25. Juni. In der gesamten Mainzer Innenstadt wird gefeiert, im Gutenberg-Museum finden zahlreiche Ausstellungen und Vorführungen statt. Auf sechs Bühnen erleben Groß und Klein ein buntes Programm von beschaulich bis rockig, von heiter bis satirisch. Straßenkünstler und Gaukler verwandeln die Mainzer Gassen und Plätze in ein einziges Theater. An die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern erinnert der größte antiquarische Büchermarkt Deutschlands entlang des Rheinufers. Und wer seinen Lieben daheim ein adäquates Souvenir mitbringen möchte, findet sicher auf dem Künstlermarkt Originelles und Handgefertigtes. Für Kinder gibt es kreative Aktionen rund um die Themen Druck und Kalligraphie.

Die nasseste und lustigste Veranstaltung zu Ehren Gutenbergs und der Buchdruckerzunft sind die Buchdruckertaufen, das "Gautschen". Bei der Zeremonie in historischen Kostümen werden seit dem 16. Jahrhundert Gesellen in ein großes, mit Wasser gefülltes Holzfass eingetaucht und so symbolisch von den Sünden der Lehrjahre und dem Bleistaub befreit.